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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Лепеле

День независимости. 20 рублей 1997 год.

250 р.

День независимости. 20 рублей 1997 год.

Витебская, Лепель

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книга 1812

Договорная

книга 1812

Витебская, Лепель

Значки спецназа 3214

20 р.

Значки спецназа 3214

Витебская, Лепель

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спортивный приз

10 р.

спортивный приз

Витебская, Лепель

детская кухня Анютка с посудой ссср

84 р.

детская кухня Анютка с посудой ссср

Витебская, Лепель

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Самовар.

30 р.

Самовар.

Витебская, Лепель

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Самовар электрический.

40 р.

Самовар электрический.

Витебская, Лепель

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Монеты СССР

Бесплатно

Монеты СССР

Витебская, Лепель

ложки деревянные

5 р.

ложки деревянные

Витебская, Лепель

Бонстики 6

1 р.

Бонстики 6

Витебская, Лепель

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Брайты

1 р.

Брайты

Витебская, Лепель

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20 Рублей Год Каня 2013 год

150 р.

20 Рублей Год Каня 2013 год

Витебская, Лепель

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электродвигатель ДО-50м.,

29 р.

электродвигатель ДО-50м.,

Витебская, Лепель

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большой динамик ссср

13 р.

большой динамик ссср

Витебская, Лепель

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старый рушник и скатерти с вышивкой

28 р.

старый рушник и скатерти с вышивкой

Витебская, Лепель

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20 рублей Полоцк. Ганзейский союз 2011 Серебро

140 р.

20 рублей Полоцк. Ганзейский союз 2011 Серебро

Витебская, Лепель

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20 рублей. Беларусь Китай. 2012 год Серебро

150 р.

20 рублей. Беларусь Китай. 2012 год Серебро

Витебская, Лепель

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20 рублей Легенда про медведя. 2012 Серебро

150 р.

20 рублей Легенда про медведя. 2012 Серебро

Витебская, Лепель

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1 талер Маркграфства Бургау 1780 Серебро рестрайк

120 р.

1 талер Маркграфства Бургау 1780 Серебро рестрайк

Витебская, Лепель

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Счёты

12 р.

Счёты

Витебская, Лепель

Серия Киндер ''Дракончики Сафирас''

15 р.

Серия Киндер ''Дракончики Сафирас''

Витебская, Лепель

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2 Марки 200 лет Пруссии 1901 год

130 р.

2 Марки 200 лет Пруссии 1901 год

Витебская, Лепель

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Коллекция плакатов и постеров рок и поп

Договорная

Коллекция плакатов и постеров рок и поп

Витебская, Лепель

Коллекция плакатов и постеров рок и поп групп

Договорная

Коллекция плакатов и постеров рок и поп групп

Витебская, Лепель

Коллекция плакатов рок/поп групп и исполнителей

Договорная

Коллекция плакатов рок/поп групп и исполнителей

Витебская, Лепель

электродвигатель чешский MEZ FCJ3C62C

29 р.

электродвигатель чешский MEZ FCJ3C62C

Витебская, Лепель

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3 марки F Германия Фройденштатд 1911 год

230 р.

3 марки F Германия Фройденштатд 1911 год

Витебская, Лепель

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Антиквариат рама

115 р.

Антиквариат рама

Витебская, Лепель

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Кому в коллекцию

50 р.

Кому в коллекцию

Витебская, Лепель

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Продам кому в коллекцию

5 р.

Продам кому в коллекцию

Витебская, Лепель

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Антиквариат

150 р.

Антиквариат

Витебская, Лепель

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5 марок 1876 В Пруссия

220 р.

5 марок 1876 В Пруссия

Витебская, Лепель

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Курвиметр

10 р.

Курвиметр

Витебская, Лепель

желтые браслеты от часов ссср

48 р.

желтые браслеты от часов ссср

Витебская, Лепель

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Навой от старого ткацкого станка

45 р.

Навой от старого ткацкого станка

Витебская, Лепель

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старый дорожный набор

29 р.

старый дорожный набор

Витебская, Лепель

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амперметр ссср

10 р.

амперметр ссср

Витебская, Лепель

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электродвигатель ДКС-1-у4 1974г.

15 р.

электродвигатель ДКС-1-у4 1974г.

Витебская, Лепель

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Антиквариат и коллекции

5 600 р.

Антиквариат и коллекции

Витебская, Лепель

1 750 р.

Печатная машинка Ундервуд

Витебская, Лепель

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Значки

Договорная

Значки

Витебская, Лепель

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зажигалки

40 р.

зажигалки

Витебская, Лепель

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электродвигатель асинхронный

15 р.

электродвигатель асинхронный

Витебская, Лепель

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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