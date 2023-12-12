Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Платья, сарафаны, юбки для девочек в Костюковичах
20 р.
Платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
45 р.
Платье
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
6 р.
Юбочка на девочку
134 - 140 (9 лет)
8 р.
Юбочка на девочку
140 - 146 (10 лет)
40 р.
Платье 116-128
116 - 122 (6 лет)
10.90 р.
Юбка новая размер 40-44. фирменная.под кожу
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
20 р.
Платье
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
3.40 р.
Платье-сарафанчик ЭЛОД, черного цвета,32-34 размер
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
14.30 р.
Платье новое размер 38-40 Франция , бренд. Цвет б
158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет)
10.20 р.
Платье новое, размер 38-40. Серенькое, с отливом.
158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет), 128 - 134 (8 лет)
9.30 р.
Платье как новое размер 38-40. праздничное
158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет)
25 р.
Платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
25 р.
Платье
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
30 р.
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
25 р.
Платье (Cottoni)
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
3.80 р.
Юбка размер 30-34.пояс частично на резинке.
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
5.20 р.
Юбка как новая фирменная размер 36-38. рост 146-15
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
11.70 р.
Юбка джинсовая как новая размер 42-44. Франция.
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
6.80 р.
Юбка как новая размер 42-44. х-б 100 процентов
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176
7.40 р.
Платье бальное размер 28-30. обхват груди 58-62 с
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
20 р.
Сарафанчики лотом
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
Платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
35 р.
Платье нарядное
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
9.80 р.
Юбка новая размер 34-36. джинс. талия на резиночке
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
10.60 р.
Юбка новая размер 38-42, фирменная темно-серый цве
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
5.50 р.
юбка как новая Турция размер 32-34 джинс, красивая
104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
6 р.
Юбка новая размер 40-44.Индия. Цвет коричневый,с
164 - 170, 158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет)
2.30 р.
Юбка фирменная как новая размер 38-42. Плотная тк
170 - 176, 164 - 170, 158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет)
25 р.
Платья
92 - 98 (3 года)
15 р.
платье на девочку
158 - 164 (13 лет), 164 - 170
12 р.
Платье На Утренник
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
35 р.
Нарядное платье для девочки
116 - 122 (6 лет)
25 р.
Нарядное платье для девочки
98 - 104 (4 года)
25 р.
Платье для девочки
92 - 98 (3 года)
18 р.
Платье Mathercare
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
15 р.
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
50 р.
платье
110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Детское нарядное платье
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
50 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет)
15 р.
Лот школьный
122 - 128 (7 лет)
5 р.
Платье для девочки
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
10 р.
Платье для девочки
122 - 128 (7 лет)
Договорная
Disney
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
Минская, Другие города
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
Брестская, Барановичи
48 р.
Нарядное платье
Брест
48 р.
Платье ''Василёк''
Брест
55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев