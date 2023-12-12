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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Костюковичах

Платье Платье

20 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье Платье

45 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Юбочка на девочку Юбочка на девочку

6 р.

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Юбочка на девочку

134 - 140 (9 лет)

Юбочка на девочку Юбочка на девочку

8 р.

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Юбочка на девочку

140 - 146 (10 лет)

Платье 116-128Платье 116-128

40 р.

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Платье 116-128

116 - 122 (6 лет)

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Юбка новая размер 40-44. фирменная.под кожуЮбка новая размер 40-44. фирменная.под кожу

10.90 р.

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Юбка новая размер 40-44. фирменная.под кожу

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

ПлатьеПлатье

20 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье-сарафанчик ЭЛОД, черного цвета,32-34 размерПлатье-сарафанчик ЭЛОД, черного цвета,32-34 размер

3.40 р.

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Платье-сарафанчик ЭЛОД, черного цвета,32-34 размер

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Платье новое размер 38-40 Франция , бренд. Цвет бПлатье новое размер 38-40 Франция , бренд. Цвет б

14.30 р.

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Платье новое размер 38-40 Франция , бренд. Цвет б

158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет)

Платье новое, размер 38-40. Серенькое, с отливом.Платье новое, размер 38-40. Серенькое, с отливом.

10.20 р.

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Платье новое, размер 38-40. Серенькое, с отливом.

158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет), 128 - 134 (8 лет)

Платье как новое размер 38-40. праздничноеПлатье как новое размер 38-40. праздничное

9.30 р.

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Платье как новое размер 38-40. праздничное

158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет)

Платье Платье

25 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье Платье

30 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье (Cottoni) Платье (Cottoni)

25 р.

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Платье (Cottoni)

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Юбка размер 30-34.пояс частично на резинке. Юбка размер 30-34.пояс частично на резинке.

3.80 р.

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Юбка размер 30-34.пояс частично на резинке.

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Юбка как новая фирменная размер 36-38. рост 146-15Юбка как новая фирменная размер 36-38. рост 146-15

5.20 р.

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Юбка как новая фирменная размер 36-38. рост 146-15

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Юбка джинсовая как новая размер 42-44. Франция.Юбка джинсовая как новая размер 42-44. Франция.

11.70 р.

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Юбка джинсовая как новая размер 42-44. Франция.

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Юбка как новая размер 42-44. х-б 100 процентовЮбка как новая размер 42-44. х-б 100 процентов

6.80 р.

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Юбка как новая размер 42-44. х-б 100 процентов

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

Платье бальное размер 28-30. обхват груди 58-62 сПлатье бальное размер 28-30. обхват груди 58-62 с

7.40 р.

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Платье бальное размер 28-30. обхват груди 58-62 с

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Сарафанчики лотом Сарафанчики лотом

20 р.

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Сарафанчики лотом

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

35 р.

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Платье нарядное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Юбка новая размер 34-36. джинс. талия на резиночкеЮбка новая размер 34-36. джинс. талия на резиночке

9.80 р.

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Юбка новая размер 34-36. джинс. талия на резиночке

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Юбка новая размер 38-42, фирменная темно-серый цвеЮбка новая размер 38-42, фирменная темно-серый цве

10.60 р.

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Юбка новая размер 38-42, фирменная темно-серый цве

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

юбка как новая Турция размер 32-34 джинс, красиваяюбка как новая Турция размер 32-34 джинс, красивая

5.50 р.

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юбка как новая Турция размер 32-34 джинс, красивая

104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Юбка новая размер 40-44.Индия. Цвет коричневый,с Юбка новая размер 40-44.Индия. Цвет коричневый,с

6 р.

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Юбка новая размер 40-44.Индия. Цвет коричневый,с

164 - 170, 158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет)

Юбка фирменная как новая размер 38-42. Плотная ткЮбка фирменная как новая размер 38-42. Плотная тк

2.30 р.

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Юбка фирменная как новая размер 38-42. Плотная тк

170 - 176, 164 - 170, 158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет)

Платья Платья

25 р.

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Платья

92 - 98 (3 года)

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платье на девочкуплатье на девочку

15 р.

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платье на девочку

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Платье На Утренник Платье На Утренник

12 р.

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Платье На Утренник

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье для девочкиНарядное платье для девочки

35 р.

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Нарядное платье для девочки

116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье для девочкиНарядное платье для девочки

25 р.

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Нарядное платье для девочки

98 - 104 (4 года)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

25 р.

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Платье для девочки

92 - 98 (3 года)

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Платье Mathercare Платье Mathercare

18 р.

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Платье Mathercare

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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платье платье

50 р.

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платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Детское нарядное платье Детское нарядное платье

20 р.

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Детское нарядное платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

50 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Лот школьный Лот школьный

15 р.

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Лот школьный

122 - 128 (7 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

5 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет)

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Disney Disney

Договорная

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Disney

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

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Уютное платье TU 104-110 для девочки

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Доставка по Беларуси
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Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

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Могилев

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Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

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Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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