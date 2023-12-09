Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Костюковичах
80 р.
Часы СССР
Могилевская, Костюковичи
50 р.
Карточки и журналы трансформеры.
Могилевская, Костюковичи
15 р.
детская швейная машинка ссср
Могилевская, Костюковичи
25 р.
весы ювелирные ссср+комплект гирек.
Могилевская, Костюковичи
10 р.
Банкноты 3 руб 1905
Могилевская, Костюковичи
Договорная
Советские монеты
Могилевская, Костюковичи
Договорная
Полтинник 24 год
Могилевская, Костюковичи
280 р.
Жигули, копейка, сувенир поделка из металла
Могилевская, Костюковичи
15 р.
Ножницы
Могилевская, Костюковичи
10 р.
Веретено
Могилевская, Костюковичи
25 р.
Ступа
Могилевская, Костюковичи
1.40 р.
Набор открыток с рецептами пасхальной продукции. П
Могилевская, Костюковичи
85 р.
Бюст В.И.Ленина,силумин,СССР. Предположительно 195
Могилевская, Костюковичи
26 р.
Грамматика немецкого языка.1959год
Могилевская, Костюковичи
Договорная
Картины
Могилевская, Костюковичи
2 000 р.
Картина в раме,художник Камиль Камал. Подпись худо
Могилевская, Костюковичи
30 р.
Ретро радио
Минск, Фрунзенский
10 р.
Банкноты старые
Брест
Договорная
Закрутка к нагрудному знаку. Тяж. металл. Нечастая
Гомель
Договорная
Игрушки новогодние ссср
Минск, Советский
10 р.
Куклы СССР
Минск, Центральный
13 р.
Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е
Минск, Октябрьский
20 р.
Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'
Минск, Первомайский
7 р.
Фото экспонометр СССР
Минск, Первомайский
20 р.
Статуэтки в винтажном стиле
Гомельская, Речица
13 р.
Редкие открытки 1959 г.
Минск, Московский
0.30 р.
Открытки с новым годом подписанные СССР
Гомельская, Другие города
0.40 р.
Открытки чистые СССР
Гомельская, Другие города
150 р.
DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл
Минск, Первомайский
0.50 р.
Открытки с новым годом чистые СССР
Гомельская, Другие города
10 р.
Старинная икона
Минск, Фрунзенский
40 р.
Герб
Минск, Фрунзенский
0.60 р.
Значок
Гродненская, Свислочь
50 р.
Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год
Минск, Первомайский
Договорная
Плащ военный, 48-50 размеры
Минск, Фрунзенский
60 р.
Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»
Витебск
10 р.
Военные вещи СССР
Брест
15 р.
Кружка для пива
Гомель
30 р.
елочные игрушки советские СССР винтаж
Гомель
Договорная
Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.
Гомельская, Жлобин
30 р.
Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР
Витебская, Орша
29.80 р.
Хрустальные туфельки, для принцессы
Гродненская, Другие города
5 р.
Книжки Макдональдс
Минск, Первомайский
Договорная
Антиквариат
Гомельская, Лельчицы
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
Договорная
Серебро
Брестская, Белоозёрск
170 р.
Картины-триптих
Брестская, Пинск
3 р.
Банкнота Три рубля
Минск, Первомайский
5 р.
Карточки Скуби-Ду
Минск, Первомайский
5 р.
Счеты 2шт СССР
Могилев
160 р.
Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof
Минск, Фрунзенский
35 р.
Браслет винтажный.
Минск, Ленинский
90 р.
Медная грелка для постели, винтаж
Витебская, Полоцк
25 р.
Краски художественные масляные
Гомельская, Калинковичи
1 180 р.
Набор''Эгоист'' (84)
Витебск
10 р.
Коллекционные миньоны из Мака.
Минск, Заводской
85 р.
Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc
Минск, Фрунзенский
Договорная
Домино времен ссср
Минск, Заводской
270 р.
Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский