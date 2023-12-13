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Услуги в Кобрине

Стяжка пола
vip

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Стяжка пола

10 р.

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

20 р.

Уборка квартир (сухая,влажная).

Брестская, Кобрин

Стяжка пола
vip

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Любые виды отделочных работ

12 р.

Любые виды отделочных работ

Брестская, Кобрин

Бенто- торт

30 р.

Бенто- торт

Брестская, Кобрин

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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Договорная

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Брестская, Кобрин

Ворота распашные и откатные Кобрин

Договорная

Ворота распашные и откатные Кобрин

Брестская, Кобрин

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Кобрин

Грузоперевозки

20 р.

Грузоперевозки

Брестская, Кобрин

Шугаринг депиляция

5 р.

Шугаринг депиляция

Брестская, Кобрин

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Брестская, Кобрин

Шпаклёвка, штукатурка, покраска, гипсокартон, лама

Договорная

Шпаклёвка, штукатурка, покраска, гипсокартон, лама

Брестская, Кобрин

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Кобрин

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Химчистка ковров в Кобрине с вывозом и доставкой

Договорная

Химчистка ковров в Кобрине с вывозом и доставкой

Брестская, Кобрин

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Брестская, Кобрин

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Договорная

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Двигатель от стиральной машины

30 р.

Двигатель от стиральной машины

Брестская, Кобрин

Услуги грумера

40 р.

Услуги грумера

Брестская, Кобрин

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600 р.

Разработка сайта для вашего бизнеса

Брестская, Кобрин

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козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Монтаж КАНАЛИЗАЦИИ СЕПТИК В КОБРИНЕ

40 р.

Монтаж КАНАЛИЗАЦИИ СЕПТИК В КОБРИНЕ

Брестская, Кобрин

Наружная КАНАЛИЗАЦИЯ из бетонных колец в Кобрине

350 р.

Наружная КАНАЛИЗАЦИЯ из бетонных колец в Кобрине

Брестская, Кобрин

торф верховой грунт с доставкой

130 р.

торф верховой грунт с доставкой

Брестская, Кобрин

капкейки

3 р.

капкейки

Брестская, Кобрин

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Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Брестская, Кобрин

Алмазное сверление(бурение) отверстий в бетоне

Договорная

Алмазное сверление(бурение) отверстий в бетоне

Брестская, Кобрин

Строительный пылесос (аренда)

30 р.

Строительный пылесос (аренда)

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Брови

15 р.

Брови

Брестская, Кобрин

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Договорная

сиделка

Брестская, Кобрин

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Стяжка пола в Кобрине

Договорная

Стяжка пола в Кобрине

Брестская, Кобрин

Эвакуатор

Договорная

Эвакуатор

Брестская, Кобрин

Пескоструйная оброботка

Договорная

Пескоструйная оброботка

Брестская, Кобрин

вожу свадьбы

Договорная

вожу свадьбы

Брестская, Кобрин

Американка ,декоративка ,утепление фасада

Договорная

Американка ,декоративка ,утепление фасада

Брестская, Кобрин

Устройство канализации из бетонных колец

Договорная

Устройство канализации из бетонных колец

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Логопед

Договорная

Логопед

Брестская, Кобрин

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Грузоперевозки по Кобрину и РБ. Переезды.

Договорная

Грузоперевозки по Кобрину и РБ. Переезды.

Брестская, Кобрин

Кератин/ботокс/холодное восстановление

Договорная

Кератин/ботокс/холодное восстановление

Брестская, Кобрин

Пошив и ремонт одежды

Договорная

Пошив и ремонт одежды

Брестская, Кобрин

Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

150 р.

Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

Брестская, Кобрин

гаражные ворота

250 р.

гаражные ворота

Брестская, Кобрин

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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