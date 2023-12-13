Ремонтно-строительные работы в Кобрине
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
Договорная
Ворота распашные и откатные Кобрин
Брестская, Кобрин
Договорная
Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ
Брестская, Кобрин
150 р.
козырьки, навесы
Брестская, Кобрин
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
40 р.
Монтаж КАНАЛИЗАЦИИ СЕПТИК В КОБРИНЕ
Брестская, Кобрин
350 р.
Наружная КАНАЛИЗАЦИЯ из бетонных колец в Кобрине
Брестская, Кобрин
Договорная
Алмазное сверление(бурение) отверстий в бетоне
Брестская, Кобрин
Договорная
Стяжка пола в Кобрине
Брестская, Кобрин
Договорная
Устройство канализации из бетонных колец
Брестская, Кобрин
250 р.
гаражные ворота
Брестская, Кобрин
Договорная
Монтаж кровли (К), крыша под ключ, металлочерепица, битумная кровля, шифер, водосток, дымоходы
Брестская, Кобрин
Договорная
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕМОНТ КРОВЛИ
Брестская, Кобрин
90 р.
Скамейки ритуальные на кладбище
Брестская, Кобрин
Договорная
Монтаж соффитов и сайдинга (К), установка на свесы кровли, утепление фасадов, подшивка свесов кровли
Брестская, Кобрин
220 р.
Навесы под авто
Брестская, Кобрин
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Брестская, Кобрин
Договорная
Лестницы,ограждение,ступени.
Брестская, Кобрин
Договорная
Установка заборов (К), профнастил, штакетник, металлопрофиль, жалюзи, калитки, монтаж ворот
Брестская, Кобрин
100 р.
Алмазное сверление (бурение) отверстий
Брестская, Кобрин
Договорная
Монтаж водосточной системы (К), установка водостока, водосток под ключ, сливная конструкция
Брестская, Кобрин
Договорная
Сверление в бетоне
Брестская, Кобрин
Договорная
Строительные работы
Брестская, Кобрин
Договорная
Водосточные системы
Брестская, Кобрин
Договорная
Штукатурные работы
Брестская, Кобрин
Договорная
Устройство наружной канализации
Брестская, Кобрин
Договорная
Бурение скважин на воду в Кобрине
Брестская, Кобрин
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брестская, Кобрин
180 р.
Навесы под авто от 180р за м2
Брестская, Кобрин
Договорная
бетонные (монолитные) лестницы
Брестская, Кобрин
25 р.
Бурение скважин на воду «под ключ»
Брестская, Кобрин
Договорная
Устройства канализации для дома и дачи
Брестская, Кобрин
Договорная
Кровельные работы
Брестская, Кобрин
Договорная
Земляные работы, КОБРИН, ПРУЖАНЫ, МАЛОРИТА
Брестская, Кобрин
Договорная
Бурение скважин на воду.
Брестская, Кобрин
Договорная
Металлочерепица
Брестская, Кобрин
Договорная
Профнастил
Брестская, Кобрин
13 р.
Укладка тротуарной плитки
Брестская, Кобрин
500 р.
Архитектор
Брестская, Кобрин
Договорная
Все виды строительных работ
Брестская, Кобрин
Договорная
Каркас лестницы
Брестская, Кобрин
Договорная
Услуги Автокрана
Брестская, Кобрин
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный