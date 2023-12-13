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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Кобрине

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Ворота распашные и откатные Кобрин

Договорная

Ворота распашные и откатные Кобрин

Брестская, Кобрин

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Договорная

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Монтаж КАНАЛИЗАЦИИ СЕПТИК В КОБРИНЕ

40 р.

Монтаж КАНАЛИЗАЦИИ СЕПТИК В КОБРИНЕ

Брестская, Кобрин

Наружная КАНАЛИЗАЦИЯ из бетонных колец в Кобрине

350 р.

Наружная КАНАЛИЗАЦИЯ из бетонных колец в Кобрине

Брестская, Кобрин

Алмазное сверление(бурение) отверстий в бетоне

Договорная

Алмазное сверление(бурение) отверстий в бетоне

Брестская, Кобрин

Стяжка пола в Кобрине

Договорная

Стяжка пола в Кобрине

Брестская, Кобрин

Устройство канализации из бетонных колец

Договорная

Устройство канализации из бетонных колец

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
гаражные ворота

250 р.

гаражные ворота

Брестская, Кобрин

Монтаж кровли (К), крыша под ключ, металлочерепица, битумная кровля, шифер, водосток, дымоходы

Договорная

Монтаж кровли (К), крыша под ключ, металлочерепица, битумная кровля, шифер, водосток, дымоходы

Брестская, Кобрин

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕМОНТ КРОВЛИ

Договорная

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕМОНТ КРОВЛИ

Брестская, Кобрин

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Монтаж соффитов и сайдинга (К), установка на свесы кровли, утепление фасадов, подшивка свесов кровли

Договорная

Монтаж соффитов и сайдинга (К), установка на свесы кровли, утепление фасадов, подшивка свесов кровли

Брестская, Кобрин

Навесы под авто

220 р.

Навесы под авто

Брестская, Кобрин

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Лестницы,ограждение,ступени.

Договорная

Лестницы,ограждение,ступени.

Брестская, Кобрин

Установка заборов (К), профнастил, штакетник, металлопрофиль, жалюзи, калитки, монтаж ворот

Договорная

Установка заборов (К), профнастил, штакетник, металлопрофиль, жалюзи, калитки, монтаж ворот

Брестская, Кобрин

Алмазное сверление (бурение) отверстий

100 р.

Алмазное сверление (бурение) отверстий

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Монтаж водосточной системы (К), установка водостока, водосток под ключ, сливная конструкция

Договорная

Монтаж водосточной системы (К), установка водостока, водосток под ключ, сливная конструкция

Брестская, Кобрин

Сверление в бетоне

Договорная

Сверление в бетоне

Брестская, Кобрин

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брестская, Кобрин

Водосточные системы

Договорная

Водосточные системы

Брестская, Кобрин

Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Брестская, Кобрин

Устройство наружной канализации

Договорная

Устройство наружной канализации

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду в Кобрине

Договорная

Бурение скважин на воду в Кобрине

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Кобрин

Навесы под авто от 180р за м2

180 р.

Навесы под авто от 180р за м2

Брестская, Кобрин

бетонные (монолитные) лестницы

Договорная

бетонные (монолитные) лестницы

Брестская, Кобрин

Бурение скважин на воду «под ключ»

25 р.

Бурение скважин на воду «под ключ»

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Устройства канализации для дома и дачи

Договорная

Устройства канализации для дома и дачи

Брестская, Кобрин

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Брестская, Кобрин

Земляные работы, КОБРИН, ПРУЖАНЫ, МАЛОРИТА

Договорная

Земляные работы, КОБРИН, ПРУЖАНЫ, МАЛОРИТА

Брестская, Кобрин

Бурение скважин на воду.

Договорная

Бурение скважин на воду.

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Металлочерепица

Договорная

Металлочерепица

Брестская, Кобрин

Профнастил

Договорная

Профнастил

Брестская, Кобрин

Укладка тротуарной плитки

13 р.

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Кобрин

Архитектор

500 р.

Архитектор

Брестская, Кобрин

Все виды строительных работ

Договорная

Все виды строительных работ

Брестская, Кобрин

Каркас лестницы

Договорная

Каркас лестницы

Брестская, Кобрин

Услуги Автокрана

Договорная

Услуги Автокрана

Брестская, Кобрин

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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