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Ремонт квартир в Кобрине

Стяжка пола
vip

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Стяжка пола
vip

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Любые виды отделочных работ

12 р.

Любые виды отделочных работ

Брестская, Кобрин

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Договорная

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Брестская, Кобрин

Шпаклёвка, штукатурка, покраска, гипсокартон, лама

Договорная

Шпаклёвка, штукатурка, покраска, гипсокартон, лама

Брестская, Кобрин

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Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Брестская, Кобрин

Американка ,декоративка ,утепление фасада

Договорная

Американка ,декоративка ,утепление фасада

Брестская, Кобрин

Договорная

Ремонт квартир

Брестская, Кобрин

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Укладка плитки.отделочные работы.

Договорная

Укладка плитки.отделочные работы.

Брестская, Кобрин

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Укладка керамической плитки

Договорная

Укладка керамической плитки

Брестская, Кобрин

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Штукатурка дома

13 р.

Штукатурка дома

Брестская, Кобрин

Штукатурка стен

13 р.

Штукатурка стен

Брестская, Кобрин

Декор запись на январь

Договорная

Декор запись на январь

Брестская, Кобрин

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА. ПОКРАСКА

Договорная

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА. ПОКРАСКА

Брестская, Кобрин

Укладка декоративного камня

Договорная

Укладка декоративного камня

Брестская, Кобрин

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Шпатлёвочные работы

Договорная

Шпатлёвочные работы

Брестская, Кобрин

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стяжка пола

Договорная

стяжка пола

Брестская, Кобрин

Шлифовка паркета и дощатых полов. Без пыли

Договорная

Шлифовка паркета и дощатых полов. Без пыли

Брестская, Кобрин

Ремонт квартир под ключ в Кобрине недорого

999 р.

Ремонт квартир под ключ в Кобрине недорого

Брестская, Кобрин

Утепление фасада,фасадные работы,декоративка

Договорная

Утепление фасада,фасадные работы,декоративка

Брестская, Кобрин

Декоративная штукатурка

Договорная

Декоративная штукатурка

Брестская, Кобрин

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Плиточник,отделочник.Укладка плитки

Договорная

Плиточник,отделочник.Укладка плитки

Брестская, Кобрин

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Утепление фасадов в Кобрине. Отделка американка

1 616 р.

Утепление фасадов в Кобрине. Отделка американка

Брестская, Кобрин

Малярные работы

Договорная

Малярные работы

Брестская, Кобрин

Ремонт

Договорная

Ремонт

Брестская, Кобрин

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Шпаклёвка стен под обои

7 р.

Шпаклёвка стен под обои

Брестская, Кобрин

Поклейка обоев. Быстро ,не дорого

Договорная

Поклейка обоев. Быстро ,не дорого

Брестская, Кобрин

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Американка. Утепление фасадов

Договорная

Американка. Утепление фасадов

Брестская, Кобрин

Демонтажные работы, Кобрин, Пружаны, Малорита

Договорная

Демонтажные работы, Кобрин, Пружаны, Малорита

Брестская, Кобрин

Утепление фасада, отделка фасада, американка

Договорная

Утепление фасада, отделка фасада, американка

Брестская, Кобрин

Выполним все виды отделочных работ

Договорная

Выполним все виды отделочных работ

Брестская, Кобрин

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Фасадные работы-Утепление фасадов ,Декоративная от

Договорная

Фасадные работы-Утепление фасадов ,Декоративная от

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Шпаклёвка стен

8 р.

Шпаклёвка стен

Брестская, Кобрин

Гипсовая штукатурка стен и потолков.

Договорная

Гипсовая штукатурка стен и потолков.

Брестская, Кобрин

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Установка входных и межкомнатных дверей. Ламинат.

Договорная

Установка входных и межкомнатных дверей. Ламинат.

Брестская, Кобрин

Стяжка пола сухопресованная

Договорная

Стяжка пола сухопресованная

Брестская, Кобрин

Декоративка Американка, Утепление фасадов в Кобрин

Договорная

Декоративка Американка, Утепление фасадов в Кобрин

Брестская, Кобрин

Утепление фасада, штукатурка, декоративная штукату

22.21 р.

Утепление фасада, штукатурка, декоративная штукату

Брестская, Кобрин

Все виды отделочных работ

Договорная

Все виды отделочных работ

Брестская, Кобрин

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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