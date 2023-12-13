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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Кобрине

Часы советские

5 р.

Часы советские

Брестская, Кобрин

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Кинопроектор Украина 5

250 р.

Кинопроектор Украина 5

Брестская, Кобрин

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Чётки

10 р.

Чётки

Брестская, Кобрин

Книга Достоевский, 1947 год.

50 р.

Книга Достоевский, 1947 год.

Брестская, Кобрин

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Термос,Восточная Германия,начало 50 годов.

50 р.

Термос,Восточная Германия,начало 50 годов.

Брестская, Кобрин

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Заколка времён СССР

7 р.

Заколка времён СССР

Брестская, Кобрин

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Часы на Кавзик

Договорная

Часы на Кавзик

Брестская, Кобрин

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Монеты

Договорная

Монеты

Брестская, Кобрин

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Игрушки новогодние СССР

3 р.

Игрушки новогодние СССР

Брестская, Кобрин

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Лошадка/конь 1974 Geobra

15 р.

Лошадка/конь 1974 Geobra

Брестская, Кобрин

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Ножик

Договорная

Ножик

Брестская, Кобрин

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Журнал ''Планета'' - 70 шт.

1 р.

Журнал ''Планета'' - 70 шт.

Брестская, Кобрин

Терка детская СССР

10 р.

Терка детская СССР

Брестская, Кобрин

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Счёты СССР 20х32

8 р.

Счёты СССР 20х32

Брестская, Кобрин

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Фильмоскоп

35 р.

Фильмоскоп

Брестская, Кобрин

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Открытки времен СССР с Новым годом

Договорная

Открытки времен СССР с Новым годом

Брестская, Кобрин

Панно

50 р.

Панно

Брестская, Кобрин

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Мегаометр СССР

Договорная

Мегаометр СССР

Брестская, Кобрин

Швейная машина Зингер

Договорная

Швейная машина Зингер

Брестская, Кобрин

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Кошельки СССР

Договорная

Кошельки СССР

Брестская, Кобрин

Сукно темное 1930-1950-з гг

100 р.

Сукно темное 1930-1950-з гг

Брестская, Кобрин

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Лен самотканный 1950гг

600 р.

Лен самотканный 1950гг

Брестская, Кобрин

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Корабль

10 р.

Корабль

Брестская, Кобрин

Сахарницы

10 р.

Сахарницы

Брестская, Кобрин

Корзина старинная, короб.

20 р.

Корзина старинная, короб.

Брестская, Кобрин

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Часовой механизм механика

120 р.

Часовой механизм механика

Брестская, Кобрин

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Часовой механизм механика

100 р.

Часовой механизм механика

Брестская, Кобрин

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Столовые приборы СССР

100 р.

Столовые приборы СССР

Брестская, Кобрин

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Спички в колекцию

20 р.

Спички в колекцию

Брестская, Кобрин

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Лопата СССР

12 р.

Лопата СССР

Брестская, Кобрин

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Наклейка Госстрах Лада Самара.

100 р.

Наклейка Госстрах Лада Самара.

Брестская, Кобрин

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Новогодние игрушки СССР

12 р.

Новогодние игрушки СССР

Брестская, Кобрин

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Сундук стари

25 р.

Сундук стари

Брестская, Кобрин

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Подставка из нат.дерева СССР.

20 р.

Подставка из нат.дерева СССР.

Брестская, Кобрин

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Предметы из СССР

Договорная

Предметы из СССР

Брестская, Кобрин

Набор Паломника из Иерусалима

10 р.

Набор Паломника из Иерусалима

Брестская, Кобрин

Проигрыватель лидер 206

70 р.

Проигрыватель лидер 206

Брестская, Кобрин

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Продам шинель.

40 р.

Продам шинель.

Брестская, Кобрин

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Продам шинель

70 р.

Продам шинель

Брестская, Кобрин

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Статуэтки

Договорная

Статуэтки

Брестская, Кобрин

Графин декоративный

7 р.

Графин декоративный

Брестская, Кобрин

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Сливочник/молочник

15 р.

Сливочник/молочник

Брестская, Кобрин

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Хозяйственная дребедень

Договорная

Хозяйственная дребедень

Брестская, Кобрин

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