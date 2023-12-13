Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Кобрине
5 р.
Часы советские
Брестская, Кобрин
250 р.
Кинопроектор Украина 5
Брестская, Кобрин
10 р.
Чётки
Брестская, Кобрин
50 р.
Книга Достоевский, 1947 год.
Брестская, Кобрин
50 р.
Термос,Восточная Германия,начало 50 годов.
Брестская, Кобрин
7 р.
Заколка времён СССР
Брестская, Кобрин
Договорная
Часы на Кавзик
Брестская, Кобрин
Договорная
Монеты
Брестская, Кобрин
3 р.
Игрушки новогодние СССР
Брестская, Кобрин
15 р.
Лошадка/конь 1974 Geobra
Брестская, Кобрин
Договорная
Ножик
Брестская, Кобрин
1 р.
Журнал ''Планета'' - 70 шт.
Брестская, Кобрин
10 р.
Терка детская СССР
Брестская, Кобрин
8 р.
Счёты СССР 20х32
Брестская, Кобрин
35 р.
Фильмоскоп
Брестская, Кобрин
Договорная
Открытки времен СССР с Новым годом
Брестская, Кобрин
50 р.
Панно
Брестская, Кобрин
Договорная
Мегаометр СССР
Брестская, Кобрин
Договорная
Швейная машина Зингер
Брестская, Кобрин
Договорная
Кошельки СССР
Брестская, Кобрин
100 р.
Сукно темное 1930-1950-з гг
Брестская, Кобрин
600 р.
Лен самотканный 1950гг
Брестская, Кобрин
10 р.
Корабль
Брестская, Кобрин
10 р.
Сахарницы
Брестская, Кобрин
20 р.
Корзина старинная, короб.
Брестская, Кобрин
120 р.
Часовой механизм механика
Брестская, Кобрин
100 р.
Часовой механизм механика
Брестская, Кобрин
100 р.
Столовые приборы СССР
Брестская, Кобрин
20 р.
Спички в колекцию
Брестская, Кобрин
12 р.
Лопата СССР
Брестская, Кобрин
100 р.
Наклейка Госстрах Лада Самара.
Брестская, Кобрин
12 р.
Новогодние игрушки СССР
Брестская, Кобрин
25 р.
Сундук стари
Брестская, Кобрин
20 р.
Подставка из нат.дерева СССР.
Брестская, Кобрин
Договорная
Предметы из СССР
Брестская, Кобрин
10 р.
Набор Паломника из Иерусалима
Брестская, Кобрин
70 р.
Проигрыватель лидер 206
Брестская, Кобрин
40 р.
Продам шинель.
Брестская, Кобрин
70 р.
Продам шинель
Брестская, Кобрин
Договорная
Статуэтки
Брестская, Кобрин
7 р.
Графин декоративный
Брестская, Кобрин
15 р.
Сливочник/молочник
Брестская, Кобрин
Договорная
Хозяйственная дребедень
Брестская, Кобрин