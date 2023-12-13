Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Кобрине
120 р.
Мельхиор с серебром
Брестская, Кобрин
1 800 р.
Немного серебра германской империи.
Брестская, Кобрин
33 р.
Трехпалые стрелковые рукавицы армии США м-1951
Брестская, Кобрин
10 р.
Набор открыток 15шт с рецептами рыбных блюд СССР
Брестская, Кобрин
30 р.
Брошь СССР винтаж
Брестская, Кобрин
80 р.
Абажур для торшера/ люстры винтаж
Брестская, Кобрин
90 р.
Часы наручные винтаж ( есть клеймо Au)
Брестская, Кобрин
5 р.
Часы советские
Брестская, Кобрин
200 р.
Кассетный магнитофон
Брестская, Кобрин
200 р.
Картина маслом Ромашки 50 х 70
Брестская, Кобрин
200 р.
Картина маслом 60*80 в раме
Брестская, Кобрин
100 р.
Картина маслом 40 х 30
Брестская, Кобрин
100 р.
Керосиновая лампа
Брестская, Кобрин
250 р.
Кинопроектор Украина 5
Брестская, Кобрин
Договорная
Игрушка деревянная антиквариат
Брестская, Кобрин
Договорная
Монеты.
Брестская, Кобрин
Договорная
В коллекцию.
Брестская, Кобрин
Договорная
Старина.
Брестская, Кобрин
10 р.
Милый Дракоша боксер
Брестская, Кобрин
15 р.
Сувенир рыба Морской Ёж
Брестская, Кобрин
10 р.
Чётки
Брестская, Кобрин
100 р.
сундук старинный
Брестская, Кобрин
50 р.
прялка старинная
Брестская, Кобрин
50 р.
прялка старинная
Брестская, Кобрин
10 р.
Настольные игры разных лет
Брестская, Кобрин
1 р.
Монеты
Брестская, Кобрин
10 р.
Пчела Майя и её друг Вилли СССР лотом
Брестская, Кобрин
750 р.
Картина ,масло
Брестская, Кобрин
122 р.
Ёлочные игрушки стекло ссср
Брестская, Кобрин
55 р.
Нож новый
Брестская, Кобрин
50 р.
Книга Достоевский, 1947 год.
Брестская, Кобрин
567 р.
Коллекция цветных монет медно никель 21 шт
Брестская, Кобрин
660 р.
Коллекция купюр, СССР-Беларусь
Брестская, Кобрин
3 300 р.
Коллекция минералов ''Минералы. Сокровища земли'',
Брестская, Кобрин
Договорная
Проигрыватели пластинок
Брестская, Кобрин
50 р.
Термос,Восточная Германия,начало 50 годов.
Брестская, Кобрин
7 р.
Заколка времён СССР
Брестская, Кобрин
Договорная
Часы на Кавзик
Брестская, Кобрин
Договорная
Коллекции, журналы, карточки
Брестская, Кобрин
Договорная
Часы ссср
Брестская, Кобрин
Договорная
Продам монеты СССР,Норвегии, Украины,польшы и тд
Брестская, Кобрин
Договорная
Бумажные деньги
Брестская, Кобрин
Договорная
Монеты
Брестская, Кобрин
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский