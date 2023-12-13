logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Кобрине

Мельхиор с серебром

120 р.

Мельхиор с серебром

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Немного серебра германской империи.

1 800 р.

Немного серебра германской империи.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Трехпалые стрелковые рукавицы армии США м-1951

33 р.

Трехпалые стрелковые рукавицы армии США м-1951

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Набор открыток 15шт с рецептами рыбных блюд СССР

10 р.

Набор открыток 15шт с рецептами рыбных блюд СССР

Брестская, Кобрин

Брошь СССР винтаж

30 р.

Брошь СССР винтаж

Брестская, Кобрин

badge-icon
Абажур для торшера/ люстры винтаж

80 р.

Абажур для торшера/ люстры винтаж

Брестская, Кобрин

badge-icon
Часы наручные винтаж ( есть клеймо Au)

90 р.

Часы наручные винтаж ( есть клеймо Au)

Брестская, Кобрин

badge-icon
Часы советские

5 р.

Часы советские

Брестская, Кобрин

badge-icon
Кассетный магнитофон

200 р.

Кассетный магнитофон

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Картина маслом Ромашки 50 х 70

200 р.

Картина маслом Ромашки 50 х 70

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Картина маслом 60*80 в раме

200 р.

Картина маслом 60*80 в раме

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Картина маслом 40 х 30

100 р.

Картина маслом 40 х 30

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Керосиновая лампа

100 р.

Керосиновая лампа

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Кинопроектор Украина 5

250 р.

Кинопроектор Украина 5

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Игрушка деревянная антиквариат

Договорная

Игрушка деревянная антиквариат

Брестская, Кобрин

Монеты.

Договорная

Монеты.

Брестская, Кобрин

В коллекцию.

Договорная

В коллекцию.

Брестская, Кобрин

Старина.

Договорная

Старина.

Брестская, Кобрин

Милый Дракоша боксер

10 р.

Милый Дракоша боксер

Брестская, Кобрин

Сувенир рыба Морской Ёж

15 р.

Сувенир рыба Морской Ёж

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Чётки

10 р.

Чётки

Брестская, Кобрин

сундук старинный

100 р.

сундук старинный

Брестская, Кобрин

badge-icon
прялка старинная

50 р.

прялка старинная

Брестская, Кобрин

badge-icon
прялка старинная

50 р.

прялка старинная

Брестская, Кобрин

badge-icon
Настольные игры разных лет

10 р.

Настольные игры разных лет

Брестская, Кобрин

Монеты

1 р.

Монеты

Брестская, Кобрин

Пчела Майя и её друг Вилли СССР лотом

10 р.

Пчела Майя и её друг Вилли СССР лотом

Брестская, Кобрин

Картина ,масло

750 р.

Картина ,масло

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Ёлочные игрушки стекло ссср

122 р.

Ёлочные игрушки стекло ссср

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Нож новый

55 р.

Нож новый

Брестская, Кобрин

Книга Достоевский, 1947 год.

50 р.

Книга Достоевский, 1947 год.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Коллекция цветных монет медно никель 21 шт

567 р.

Коллекция цветных монет медно никель 21 шт

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Коллекция купюр, СССР-Беларусь

660 р.

Коллекция купюр, СССР-Беларусь

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Коллекция минералов ''Минералы. Сокровища земли'',

3 300 р.

Коллекция минералов ''Минералы. Сокровища земли'',

Брестская, Кобрин

Проигрыватели пластинок

Договорная

Проигрыватели пластинок

Брестская, Кобрин

badge-icon
Термос,Восточная Германия,начало 50 годов.

50 р.

Термос,Восточная Германия,начало 50 годов.

Брестская, Кобрин

badge-icon
Заколка времён СССР

7 р.

Заколка времён СССР

Брестская, Кобрин

badge-icon
Часы на Кавзик

Договорная

Часы на Кавзик

Брестская, Кобрин

badge-icon
Коллекции, журналы, карточки

Договорная

Коллекции, журналы, карточки

Брестская, Кобрин

Часы ссср

Договорная

Часы ссср

Брестская, Кобрин

badge-icon
Продам монеты СССР,Норвегии, Украины,польшы и тд

Договорная

Продам монеты СССР,Норвегии, Украины,польшы и тд

Брестская, Кобрин

Бумажные деньги

Договорная

Бумажные деньги

Брестская, Кобрин

badge-icon
Монеты

Договорная

Монеты

Брестская, Кобрин

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм