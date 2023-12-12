Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Кобрине
100 р.
Керосиновая лампа
Брестская, Кобрин
50 р.
Четки из природного камня с серебрянным крестиком
Брестская, Кобрин
Договорная
Скатерть
Брестская, Кобрин
250 р.
Прялка + мотовило
Брестская, Кобрин
350 р.
Продам гобелен Густав Климт Поцелуй
Витебск
150 р.
Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.
Витебская, Глубокое
250 р.
ЧАБАНЬ/ЧАЙНАЯ ДОСКА /С набором для чайной церемон
Гомельская, Рогачев
28 р.
Натуральный обработанный Янтарь
Минск, Первомайский
25 р.
Булава сувенирная, деревянная 45 см
Минск, Заводской
70 р.
Microtech Ultratech. Копия.
Минск, Фрунзенский
15 р.
Старые грифели, раритет
Витебская, Полоцк
590 р.
блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал
Витебск
200 р.
Топоры
Витебск
100 р.
Керасиновая лампа
Гомельская, Мозырь
Договорная
Панно '' VERSALIA ''
Брестская, Пинск
300 р.
Статуэтка
Минск, Советский
200 р.
Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия
Минск, Первомайский
85 р.
Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см
Минская, Минский район
40 р.
Шкатулка фарфоровая, Европа
Могилевская, Бобруйск
1 600 р.
Шахматы в единственном экземпляре дорого
Могилев
15 р.
Лампа настольная
Минск, Ленинский
200 р.
Икона XII век. Копия.
Минск, Центральный
799 р.
Статуэтка КАРАНДАШНИЦА Германия 1950-ые
Минская, Борисов
200 р.
Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''
Минск, Центральный
Договорная
Икона Польша 1932г
Брестская, Малорита
15 р.
Картина из янтаря
Гомельская, Жлобин
45 р.
Статуэтки, бисквит, Западная Европа.
Минск, Центральный
90 р.
Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см
Минск, Советский
25 р.
Подсвечник фарфоровый
Минск, Московский
10 р.
Рамки для фото.
Гродно
4 000 р.
модель вертолета ми-24
Минск, Фрунзенский
280 р.
Изумительная икона Греция
Брест
15 р.
Белорусский рушник.
Минск, Ленинский
100 р.
Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER
Минск, Советский
50 р.
Пано - тарелка
Минск, Ленинский
500 р.
Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия
Минск, Первомайский
55 р.
Декоративное панно на стену Бабочки, гипс
Минская, Молодечно
150 р.
Дама и кавалер. Бронь.
Гродно
10 р.
''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка
Минск, Первомайский
Договорная
Предметы интерьера светильник, конфетницы и.т д
Минск, Заводской
25 р.
Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год
Минск, Ленинский
7 р.
''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4
Минск, Первомайский
85 р.
Скатерть
Минская, Минский район
30 000 р.
Шахматы. Ручная работа.
Брест
8 р.
Тарелки декоративные
Гродно
50 р.
Вышитая картина.
Витебская, Орша
550 р.
Художественно -графическое панно.
Минск, Центральный
30 р.
Картина
Гомельская, Добруш
3 р.
Панно из гипса
Витебск
47 р.
Хлебница ретро СССР
Гомель
150 р.
Лампа настольная
Минск, Советский
50 р.
Ваза Индия латунь 1970-е
Гродно
250 р.
Люстра латунь
Минск, Советский
Договорная
Корзина СССР
Брестская, Лунинец
30 р.
Соломенные куколки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Старинная ''икона'' (народное творчество)
Минск, Центральный
Договорная
Шкатулка деревянная (ручная роспись)
Гомель
45 р.
Картина -вышивка
Минск, Фрунзенский
50 р.
Вилка и ложка ручной работы из дерева
Минск, Заводской