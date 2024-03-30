Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для телефонов в Кличеве
5 р.
Зарядное Samsung
Могилевская, Кличев
14 р.
Адаптер на монокуляр/бинокль (РЕЗЕРВ)
Могилевская, Кличев
14.99 р.
Кабель Apple USB-C to Lightning
Минск, Центральный
10 р.
Чехол IPhone 14 Pro Max
Витебск
219 р.
Чехол Apple Silicone Case MagSafe 15 pro max (ориг
Минск, Советский
7 р.
БАМПЕРА ДЛЯ HUAWEI P10
Брестская, Барановичи
18 р.
СИЛИКОНОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ HONOR X8
Брестская, Барановичи
18 р.
СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG A72
Брестская, Барановичи
13 р.
СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG NOTE 10
Брестская, Барановичи
13 р.
СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG S10E
Брестская, Барановичи
13 р.
СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ SAMSUNG S10+
Брестская, Барановичи
9 р.
СИЛИКОНОВЫЙ КЕЙС ДЛЯ SAMSUNG S7 EDGE
Брестская, Барановичи
20 р.
СИЛИКОНОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ IPHONE 11
Брестская, Барановичи
30 р.
Чехлы на IPhone 15 pro max (не оригинал)
Минск, Советский
150 р.
Портативное зарядное повербанк Powerbank Belarus
Минск, Первомайский
60 р.
Чехол на iphone 12 GUESS
Минск, Октябрьский
50 р.
Чехол iPhone 15 MagSafe
Минск, Фрунзенский
2 р.
Защитная пленка матовая IPhone 6 Plus
Минск, Центральный
8 р.
Защитные стёкла и плёнки в ассортименте
Гродно
55 р.
Оригинальный блок + провод Samsung 45w
Минск, Заводской
10 р.
Палка для селфи
Минск, Ленинский
30 р.
Блок 20w USB-C Быстрая Зарядка iPhone Оригинальная
Минск, Октябрьский
30 р.
Силиконовые чехлы на iPhone 11
Минск, Ленинский
10 р.
Кабели USB- Micro USB
Гродно
7 р.
Чехол для зарядного футляра беспроводных наушников
Минск, Ленинский
5 р.
Бампер/чехол
Гродненская, Слоним
95 р.
Оригинальная зарядка на айфон
Минск, Московский
5 р.
Чехол для телефона на iPhone / айфон 8
Минск, Фрунзенский
40 р.
Быстрое зарядное Apple 20w для iPhone
Гомель
40 р.
Супер-быстрое зарядное для Samsung 25w
Минск, Заводской
7 р.
Чехлы
Витебск
10 р.
Кабель USB -Type-C 3A (белый) 1м
Гродно
5 р.
Чехол
Брестская, Ивацевичи
55 р.
Оригинальное зарядное Xiaomi 67w
Минск, Заводской
50 р.
Безпроводные наушники Hoco W29
Гродно
65 р.
алюминиевый чехол для Samsung Galaxy Note 20 Ультр
Минск, Фрунзенский
65 р.
алюминиевый чехол для Samsung Galaxy Note 20 Ультр
Минск, Фрунзенский
30 р.
Коробка от наушников
Минск, Заводской
115 р.
Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE
Минск, Ленинский
15 р.
Чехол-книга к Samsung s9
Минск, Московский
45 р.
Зарядное устройство Magsafe
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
чехлы на iphone x (iphone 10)
Минск, Фрунзенский
25 р.
Повербанк
Минск, Фрунзенский
7 р.
Шнур для зарядки
Минск, Первомайский
10 р.
iPhone 14
Минская, Борисов
2 р.
Чехлы на iPhone 5S/5C/5E
Витебская, Толочин
7 р.
Шнур для зарядки
Минск, Первомайский
12 р.
Чехол для iPhone 15+
Гомель
30 р.
оригинальный блок
Минск, Фрунзенский
7 р.
Чехол на телефон redmi note 11 pro
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стабилизатор
Гродно
35 р.
Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w
Минск, Заводской
100 р.
Чехол на айфон 11 pro/Xs/X
Гомель
2 р.
зараднае / зарядное
Минск, Фрунзенский
25 р.
Портативное зарядное устройство
Брест
4 р.
Чехол на iPhone 6 7 8P
Гомель
45 р.
Оригинальный блок для Айфона (iPhone, apple)
Минск, Заводской
5 р.
Чехол для айфона 11 про макс
Минская, Минский район
10 р.
Чехол на 15 айфон
Брест
45 р.
Повербанк
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
8 р.
Защитные стёкла и плёнки в ассортименте
Гродно
115 р.
Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE
Минск, Ленинский
450 р.
Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА
Минск, Октябрьский
12 р.
Зарядное Xiaomi 33W. ( Реплика, Оригинал)
Могилев
65 р.
Повербанк Jokade JG021 10000 mAh 22.5w очень быстрая зарядка power bank
Минск, Фрунзенский
80 р.
Блок питания + Кабель (Оригинал)
Могилев
18 р.
Повербанк (портативное зарядное) TFN POWER STATION 10 тысяч
Минск, Центральный
70 р.
Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал
Минская, Минский район