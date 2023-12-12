Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Клецке
35 р.
Платье для девочки 86 размер
80 - 86 (1-2 года)
5 р.
Платье на утренник/карнавал в идеале
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
30 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
15 р.
Комплект платье с жакетом
140 - 146 (10 лет)
10 р.
Школьная одежда
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
40 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
60 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
40 р.
Нарядное платье фирмы орби
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
10 р.
Платье плотное
86 - 92 (2 года)
15 р.
Детская одежда
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
90 р.
Нарядное платье для девочки
122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)
200 р.
Платье принцесс/туфельки/ободок
86 - 92 (2 года)
15 р.
Одежда для девочек
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
20 р.
Платье на утренник
134 - 140 (9 лет)
30 р.
Нарядное платье для девочки
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
35 р.
Шикарное платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
15 р.
Платье
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
35 р.
Новогодний наряд
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
50 р.
Платье для девочки
128 - 134 (8 лет)
50 р.
Платье для девочки
128 - 134 (8 лет)
25 р.
Платье
122 - 128 (7 лет)
5 р.
Юбка
122 - 128 (7 лет)
10 р.
Сарафан
128 - 134 (8 лет)
20 р.
Нарядное платье
122 - 128 (7 лет)
20 р.
платье
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
5 р.
туника/безрукавка
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
5 р.
туника
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
8 р.
платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 92 - 98 (3 года)
30 р.
Платье
98 - 104 (4 года)
60 р.
Платье можно и на все праздники
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
5 р.
Платья для девочки
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
3 р.
Юбки для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
20 р.
Платье новогоднее
104 - 110 (5 лет)
10 р.
Юбка 40-42 размера
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
Договорная
платье
140 - 146 (10 лет)
35 р.
Школьная юбка для девочки фирмы George
134 - 140 (9 лет)
20 р.
Платье нарядное
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Юбки
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
30 р.
Одежда
122 - 128 (7 лет)
80 р.
платье для девочки
122 - 128 (7 лет)
20 р.
Одежда для девочки 3-4 года
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
5 р.
Комплекты для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
35 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
Минская, Другие города
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
Брестская, Барановичи
48 р.
Нарядное платье
Брест
48 р.
Платье ''Василёк''
Брест
55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев