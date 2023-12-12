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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Клецке

Платье для девочки 86 размер Платье для девочки 86 размер

35 р.

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Платье для девочки 86 размер

80 - 86 (1-2 года)

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Платье на утренник/карнавал в идеале Платье на утренник/карнавал в идеале

5 р.

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Платье на утренник/карнавал в идеале

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

30 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Комплект платье с жакетомКомплект платье с жакетом

15 р.

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Комплект платье с жакетом

140 - 146 (10 лет)

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Школьная одежда Школьная одежда

10 р.

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Школьная одежда

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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ПлатьеПлатье

60 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платье фирмы орбиНарядное платье фирмы орби

40 р.

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Нарядное платье фирмы орби

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Платье плотноеПлатье плотное

10 р.

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Платье плотное

86 - 92 (2 года)

Детская одежда Детская одежда

15 р.

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Детская одежда

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

90 р.

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Нарядное платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье принцесс/туфельки/ободок Платье принцесс/туфельки/ободок

200 р.

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Платье принцесс/туфельки/ободок

86 - 92 (2 года)

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Одежда для девочек Одежда для девочек

15 р.

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Одежда для девочек

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье на утренникПлатье на утренник

20 р.

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Платье на утренник

134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

30 р.

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Нарядное платье для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Шикарное платьеШикарное платье

35 р.

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Шикарное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Новогодний нарядНовогодний наряд

35 р.

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Новогодний наряд

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

50 р.

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Платье для девочки

128 - 134 (8 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

50 р.

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Платье для девочки

128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет)

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Юбка Юбка

5 р.

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Юбка

122 - 128 (7 лет)

Сарафан Сарафан

10 р.

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Сарафан

128 - 134 (8 лет)

Нарядное платьеНарядное платье

20 р.

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Нарядное платье

122 - 128 (7 лет)

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платьеплатье

20 р.

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платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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туника/безрукавкатуника/безрукавка

5 р.

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туника/безрукавка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

туникатуника

5 р.

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туника

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

платье платье

8 р.

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платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 92 - 98 (3 года)

Платье Платье

30 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

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Платье можно и на все праздникиПлатье можно и на все праздники

60 р.

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Платье можно и на все праздники

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платья для девочки Платья для девочки

5 р.

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Платья для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Юбки для девочки Юбки для девочки

3 р.

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Юбки для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Платье новогоднееПлатье новогоднее

20 р.

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Платье новогоднее

104 - 110 (5 лет)

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Юбка 40-42 размера Юбка 40-42 размера

10 р.

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Юбка 40-42 размера

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

платьеплатье

Договорная

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платье

140 - 146 (10 лет)

Школьная юбка для девочки фирмы GeorgeШкольная юбка для девочки фирмы George

35 р.

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Школьная юбка для девочки фирмы George

134 - 140 (9 лет)

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Платье нарядное Платье нарядное

20 р.

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Платье нарядное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Юбки Юбки

10 р.

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Юбки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Одежда Одежда

30 р.

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Одежда

122 - 128 (7 лет)

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платье для девочкиплатье для девочки

80 р.

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платье для девочки

122 - 128 (7 лет)

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Одежда для девочки 3-4 года Одежда для девочки 3-4 года

20 р.

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Одежда для девочки 3-4 года

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Комплекты для девочки Комплекты для девочки

5 р.

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Комплекты для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

ПлатьеПлатье

35 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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