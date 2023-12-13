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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Клецке

Монета старинная 20 копеек 1909г.Серебро..

30 р.

Монета старинная 20 копеек 1909г.Серебро..

Минская, Клецк

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Открытки города в комплекте , из СССР..

50 р.

Открытки города в комплекте , из СССР..

Минская, Клецк

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Утюги старынные , из СССР..

35 р.

Утюги старынные , из СССР..

Минская, Клецк

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Всякое разное из СССР..

1 р.

Всякое разное из СССР..

Минская, Клецк

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Тарелка 1942г.

160 р.

Тарелка 1942г.

Минская, Клецк

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Игрушки. Ссср

20 р.

Игрушки. Ссср

Минская, Клецк

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Ножики складные и бритвы опаски СССР..

30 р.

Ножики складные и бритвы опаски СССР..

Минская, Клецк

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Накидки на подушки

40 р.

Накидки на подушки

Минская, Клецк

Покрывалы из СССР..

55 р.

Покрывалы из СССР..

Минская, Клецк

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Лампы керосиновые старинные, настольные..

15 р.

Лампы керосиновые старинные, настольные..

Минская, Клецк

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Ступки для измельчения специй СССР..

25 р.

Ступки для измельчения специй СССР..

Минская, Клецк

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Старые рубли 2000г

35 р.

Старые рубли 2000г

Минская, Клецк

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Монета СССР

Договорная

Монета СССР

Минская, Клецк

Лампа настольная из СССР..

55 р.

Лампа настольная из СССР..

Минская, Клецк

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Рушники ручной вышивки.. из доалёкого прошлого..

35 р.

Рушники ручной вышивки.. из доалёкого прошлого..

Минская, Клецк

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Браслеты на руку старынные..

15 р.

Браслеты на руку старынные..

Минская, Клецк

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Подсвечник из СССР..

25 р.

Подсвечник из СССР..

Минская, Клецк

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Рушники из прошлого, ручной работы, вышитые..

50 р.

Рушники из прошлого, ручной работы, вышитые..

Минская, Клецк

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Лампы керосиновые старинные..

35 р.

Лампы керосиновые старинные..

Минская, Клецк

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Запонки СССР

Договорная

Запонки СССР

Минская, Клецк

Будильники. Ссср

15 р.

Будильники. Ссср

Минская, Клецк

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Часы настенные из прошлого СССР..

35 р.

Часы настенные из прошлого СССР..

Минская, Клецк

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Продам олимпийского мишку

20 р.

Продам олимпийского мишку

Минская, Клецк

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Радиоприёмник

70 р.

Радиоприёмник

Минская, Клецк

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Warhammer 40000 хельдрейк хаоса

95 р.

Warhammer 40000 хельдрейк хаоса

Минская, Клецк

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Новогодние игрушки

Договорная

Новогодние игрушки

Минская, Клецк

Рушники

Договорная

Рушники

Минская, Клецк

Рушник

Договорная

Рушник

Минская, Клецк

Кувшины старинные.

25 р.

Кувшины старинные.

Минская, Клецк

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Телевизор Сапфир

30 р.

Телевизор Сапфир

Минская, Клецк

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Радиоприемник олимпийский

20 р.

Радиоприемник олимпийский

Минская, Клецк

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Кувшин

30 р.

Кувшин

Минская, Клецк

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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