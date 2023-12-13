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Услуги в Калинковичах

Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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Полусухая стяжка пола

Договорная

Полусухая стяжка пола

Гомельская, Калинковичи

наращивание ногтей маникюр педикюр

35 р.

наращивание ногтей маникюр педикюр

Гомельская, Калинковичи

15 р.

Нарашивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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Металлочерепица. Шифер. Ондулин

Договорная

Металлочерепица. Шифер. Ондулин

Гомельская, Калинковичи

Рассрочка
Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Гомельская, Калинковичи

РЕПЕТИТОР ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

20 р.

РЕПЕТИТОР ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Гомельская, Калинковичи

Грузоперевозки Калинковичи и РБ

20 р.

Грузоперевозки Калинковичи и РБ

Гомельская, Калинковичи

Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Калинковичи

Няня

20 р.

Няня

Гомельская, Калинковичи

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Уборка снега

10 р.

Уборка снега

Гомельская, Калинковичи

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Договорная

Предлагаю услуги клининг

Гомельская, Калинковичи

Ключ на фильтр воды (Арт. 203/230045)

0.70 р.

Ключ на фильтр воды (Арт. 203/230045)

Гомельская, Калинковичи

Шугаринг

10 р.

Шугаринг

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Дрова

Гомельская, Калинковичи

Полировка волос Калинковичи

30 р.

Полировка волос Калинковичи

Гомельская, Калинковичи

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Аргоновая сварка

Договорная

Аргоновая сварка

Гомельская, Калинковичи

20 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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Уборка дома, квартир и тд.

Договорная

Уборка дома, квартир и тд.

Гомельская, Калинковичи

Ресницы ламинирование

15 р.

Ресницы ламинирование

Гомельская, Калинковичи

Наращивание волос Калинковичи

150 р.

Наращивание волос Калинковичи

Гомельская, Калинковичи

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Договорная

Ищу под работку

Гомельская, Калинковичи

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Грузоперевозки Калинковичи, Мозырь, РБ

Договорная

Грузоперевозки Калинковичи, Мозырь, РБ

Гомельская, Калинковичи

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАЛИНКОВИЧИ ,МОЗЫРЬ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАЛИНКОВИЧИ ,МОЗЫРЬ

Гомельская, Калинковичи

Маникюр Калинковичи

Договорная

Маникюр Калинковичи

Гомельская, Калинковичи

Фасады из массива дуба, ясеня, клена

Договорная

Фасады из массива дуба, ясеня, клена

Гомельская, Калинковичи

Кератин/ботокс/холодное

90 р.

Кератин/ботокс/холодное

Гомельская, Калинковичи

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Макияж

30 р.

Макияж

Гомельская, Калинковичи

Полусухая стяжка пола по Гомельской области

Договорная

Полусухая стяжка пола по Гомельской области

Гомельская, Калинковичи

Калинковичи Уборка квартир, домов

25 р.

Калинковичи Уборка квартир, домов

Гомельская, Калинковичи

Попилю дрова

15 р.

Попилю дрова

Гомельская, Калинковичи

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Графический дизайнер

Договорная

Графический дизайнер

Гомельская, Калинковичи

Клининговые услуги

Договорная

Клининговые услуги

Гомельская, Калинковичи

Сварочные работы, полуавтомат

Договорная

Сварочные работы, полуавтомат

Гомельская, Калинковичи

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Калинковичи

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Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Калинковичи

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Модель на маникюр

12 р.

Модель на маникюр

Гомельская, Калинковичи

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Компьютерно-Мобильный Телевизионный сервис, Выезд

Договорная

Компьютерно-Мобильный Телевизионный сервис, Выезд

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Штукатурка,ламинат,демонтаж по выходным

Гомельская, Калинковичи

Ламинирование ресниц

Договорная

Ламинирование ресниц

Гомельская, Калинковичи

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Договорная

Ищу работу поколка дров

Гомельская, Калинковичи

Депиляция

Договорная

Депиляция

Гомельская, Калинковичи

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Удаление аварийных деревьев

90 р.

Удаление аварийных деревьев

Гомельская, Калинковичи

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10 р.

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Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

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vip

Договорная

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Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

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