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Услуги для торжеств в Калинковичах

no-resultsВ Калинковичах нет таких объявлений, но они есть в других городах
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Шарж по фотографии
vip

25 р.

Шарж по фотографии

Гомель

10 р.

Репетитор по английскому или другим языкам

Брестская, Пинск

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Дед Мороз и Снегурочка

20 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

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Дед Мороз

50 р.

Дед Мороз

Минск, Фрунзенский

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Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

390 р.

Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

Минск, Московский

Усадьба Деда Мороза

20 р.

Усадьба Деда Мороза

Гомельская, Светлогорск

Золотой медведь на ваш праздник

60 р.

Золотой медведь на ваш праздник

Могилев

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Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

150 р.

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

Минск, Центральный

Медведь на праздник

Договорная

Медведь на праздник

Могилев

Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse

Договорная

Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse

Витебск

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Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

30 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

Витебская, Новополоцк

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Дедушка Мороз и Снегурочка

40 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка

Гомель

Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами

Договорная

Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами

Могилевская, Горки

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Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

120 р.

Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

Минск, Первомайский

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Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

350 р.

Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

Минск, Первомайский

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

79.33 р.

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

Минск, Первомайский

Музыканты,шоу программа

Договорная

Музыканты,шоу программа

Минск, Фрунзенский

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

150 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Минск, Центральный

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Услуги для торжеств тамада

Договорная

Услуги для торжеств тамада

Брестская, Ивацевичи

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Мишка.

Договорная

Мишка.

Гомельская, Светлогорск

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Мишка Балу и Умка,Гусь обнимусь.

55 р.

Мишка Балу и Умка,Гусь обнимусь.

Могилевская, Кричев

Арка для регистрации

250 р.

Арка для регистрации

Гродно

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Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

80 р.

Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

Минск, Центральный

Артур Пирожков на праздник

80 р.

Артур Пирожков на праздник

Минск, Центральный

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

80 р.

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

Минск, Центральный

Большой медведь на ваш праздник

Договорная

Большой медведь на ваш праздник

Гродненская, Волковыск

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Фрунзенский

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Договорная

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Минск, Партизанский

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Поздравление Деда Мороза

15 р.

Поздравление Деда Мороза

Брест

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Гомельская, Буда-Кошелево

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Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам

Гродненская, Волковыск

Аквагрим на праздник

10 р.

Аквагрим на праздник

Минск, Центральный

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

599 р.

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

Минск, Ленинский

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Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Минск, Ленинский

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Корпоратив новогодний

150 р.

Корпоратив новогодний

Минск, Фрунзенский

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ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

59.99 р.

ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

Минск, Московский

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Дед Мороз и Снегурочка

55 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Партизанский

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Песня на день рождения, Новый год

100 р.

Песня на день рождения, Новый год

Могилев

Бенто- торт

30 р.

Бенто- торт

Брестская, Кобрин

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Дед Мороз и Снегурочка Настоящие

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка Настоящие

Гомель

Лазертаг Арена

13 р.

Лазертаг Арена

Гомель

Дед Мороз в Гомеле

50 р.

Дед Мороз в Гомеле

Гомель

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