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Услуги в сфере красоты и здоровья в Калинковичах

Наращивание ногтей

35 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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наращивание ногтей маникюр педикюр

35 р.

наращивание ногтей маникюр педикюр

Гомельская, Калинковичи

Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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15 р.

Нарашивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Калинковичи

Шугаринг

10 р.

Шугаринг

Гомельская, Калинковичи

Полировка волос Калинковичи

30 р.

Полировка волос Калинковичи

Гомельская, Калинковичи

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20 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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Ресницы ламинирование

15 р.

Ресницы ламинирование

Гомельская, Калинковичи

Наращивание волос Калинковичи

150 р.

Наращивание волос Калинковичи

Гомельская, Калинковичи

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Маникюр Калинковичи

Договорная

Маникюр Калинковичи

Гомельская, Калинковичи

Кератин/ботокс/холодное

90 р.

Кератин/ботокс/холодное

Гомельская, Калинковичи

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Макияж

30 р.

Макияж

Гомельская, Калинковичи

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Калинковичи

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Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Калинковичи

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Модель на маникюр

12 р.

Модель на маникюр

Гомельская, Калинковичи

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Ламинирование ресниц

Договорная

Ламинирование ресниц

Гомельская, Калинковичи

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Депиляция

Договорная

Депиляция

Гомельская, Калинковичи

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Калинковичи

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Гомельская, Калинковичи

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МАСТЕР БРОВИСТ Калинковичи, Мозырь

Договорная

МАСТЕР БРОВИСТ Калинковичи, Мозырь

Гомельская, Калинковичи

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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