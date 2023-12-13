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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Калинковичах

Альбомы для монет б/у

10 р.

Альбомы для монет б/у

Гомельская, Калинковичи

лампа керосиновая

Договорная

лампа керосиновая

Гомельская, Калинковичи

музыкальная шкатулка

Договорная

музыкальная шкатулка

Гомельская, Калинковичи

икона

Договорная

икона

Гомельская, Калинковичи

монеты

Договорная

монеты

Гомельская, Калинковичи

Старинные монеты. Цена договорная.

Договорная

Старинные монеты. Цена договорная.

Гомельская, Калинковичи

Часы ремешки одним лотом

25 р.

Часы ремешки одним лотом

Гомельская, Калинковичи

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лампа керосиновая

Договорная

лампа керосиновая

Гомельская, Калинковичи

часы Jungans

Договорная

часы Jungans

Гомельская, Калинковичи

сифон

20 р.

сифон

Гомельская, Калинковичи

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икона

Договорная

икона

Гомельская, Калинковичи

часы Vesna

40 р.

часы Vesna

Гомельская, Калинковичи

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радиоприёмник Selga ussr

Договорная

радиоприёмник Selga ussr

Гомельская, Калинковичи

ножи мельхиор

Договорная

ножи мельхиор

Гомельская, Калинковичи

ложки чайные

Договорная

ложки чайные

Гомельская, Калинковичи

поднос мельхиор

Договорная

поднос мельхиор

Гомельская, Калинковичи

Термос СССР/2л/

35 р.

Термос СССР/2л/

Гомельская, Калинковичи

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Статуэтка фарфоровая ( БССР).

14 р.

Статуэтка фарфоровая ( БССР).

Гомельская, Калинковичи

Кинопроектор Украина 7

Договорная

Кинопроектор Украина 7

Гомельская, Калинковичи

Диапроектор ЛЭТИ-60м

Договорная

Диапроектор ЛЭТИ-60м

Гомельская, Калинковичи

кирка

Договорная

кирка

Гомельская, Калинковичи

предметы старины

Договорная

предметы старины

Гомельская, Калинковичи

Бусы времён СССР

10 р.

Бусы времён СССР

Гомельская, Калинковичи

Бусы натуральные

10 р.

Бусы натуральные

Гомельская, Калинковичи

Блюда фарфоровые

12 р.

Блюда фарфоровые

Гомельская, Калинковичи

часы ссср

Договорная

часы ссср

Гомельская, Калинковичи

часы

Договорная

часы

Гомельская, Калинковичи

Фильмоскоп Радуга и 14 диафильмов СССР

25 р.

Фильмоскоп Радуга и 14 диафильмов СССР

Гомельская, Калинковичи

открытки сср

Договорная

открытки сср

Гомельская, Калинковичи

часы ссср

Договорная

часы ссср

Гомельская, Калинковичи

открытки сср

Договорная

открытки сср

Гомельская, Калинковичи

чемодан кожа

Договорная

чемодан кожа

Гомельская, Калинковичи

Корпус для усилителя

14 р.

Корпус для усилителя

Гомельская, Калинковичи

Подарочная чайная пара , тонкий фарфор.Новая.

25 р.

Подарочная чайная пара , тонкий фарфор.Новая.

Гомельская, Калинковичи

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Креманка фарфоровая .Новая.

25 р.

Креманка фарфоровая .Новая.

Гомельская, Калинковичи

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монеты

Договорная

монеты

Гомельская, Калинковичи

Рамки деревянные, для картин

6 р.

Рамки деревянные, для картин

Гомельская, Калинковичи

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