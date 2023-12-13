logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Калинковичах

Краски художественные масляные

25 р.

Краски художественные масляные

Гомельская, Калинковичи

Турка латунная СССР...............................

Договорная

Турка латунная СССР...............................

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Солдатики оловяные

Договорная

Солдатики оловяные

Гомельская, Калинковичи

Альбомы для монет б/у

10 р.

Альбомы для монет б/у

Гомельская, Калинковичи

Turbo серия 261-330 коллекция вкладыши

Договорная

Turbo серия 261-330 коллекция вкладыши

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Turbo серия 191-260 коллекция вкладыши

Договорная

Turbo серия 191-260 коллекция вкладыши

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Turbo серия 121-190 коллекция вкладыши

Договорная

Turbo серия 121-190 коллекция вкладыши

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
BomBibom серия 3, 1-85 , коллекция 1-90 вкладыши

Договорная

BomBibom серия 3, 1-85 , коллекция 1-90 вкладыши

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
BomBibom серия 2, 1-90 коллекция вкладыши

Договорная

BomBibom серия 2, 1-90 коллекция вкладыши

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Икона Божьей Матери. 18 век. Редкость

2 000 р.

Икона Божьей Матери. 18 век. Редкость

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Складень, 19 век, Сергеев Посад. Редкость

700 р.

Складень, 19 век, Сергеев Посад. Редкость

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Часы карманные

250 р.

Часы карманные

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Медали настольные для коллекции

10 р.

Медали настольные для коллекции

Гомельская, Калинковичи

Проигрыватель,магнитофон,радиo.

Договорная

Проигрыватель,магнитофон,радиo.

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Банкноты для коллекции

2 р.

Банкноты для коллекции

Гомельская, Калинковичи

Копии монет для коллекции

20 р.

Копии монет для коллекции

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Пломбы старинные для коллекции

20 р.

Пломбы старинные для коллекции

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Альбомы для монет новые

5 р.

Альбомы для монет новые

Гомельская, Калинковичи

лампа керосиновая

Договорная

лампа керосиновая

Гомельская, Калинковичи

счёты ссср

Договорная

счёты ссср

Гомельская, Калинковичи

Наборы монет для коллекции

20 р.

Наборы монет для коллекции

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Кресло винтажное отправляю европочта, экспресс

Договорная

Кресло винтажное отправляю европочта, экспресс

Гомельская, Калинковичи

музыкальная шкатулка

Договорная

музыкальная шкатулка

Гомельская, Калинковичи

икона

Договорная

икона

Гомельская, Калинковичи

Липун А4 Клоун

Бесплатно

Липун А4 Клоун

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Фишка А4, номер 46

Бесплатно

Фишка А4, номер 46

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
монеты

Договорная

монеты

Гомельская, Калинковичи

Календарики олимпиады в Сочи

Договорная

Календарики олимпиады в Сочи

Гомельская, Калинковичи

Сувениры олимпиады в Сочи

Договорная

Сувениры олимпиады в Сочи

Гомельская, Калинковичи

Монеты СССР, год 55,56,57,78шт.

Договорная

Монеты СССР, год 55,56,57,78шт.

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Старые.вещи

Бесплатно

Старые.вещи

Гомельская, Калинковичи

Старинные монеты. Цена договорная.

Договорная

Старинные монеты. Цена договорная.

Гомельская, Калинковичи

Часы ремешки одним лотом

25 р.

Часы ремешки одним лотом

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
К поп карты stray kids

0.60 р.

К поп карты stray kids

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Монеты разные

10 р.

Монеты разные

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Модель автомобиля ГАЗ М20 Победа

650 р.

Модель автомобиля ГАЗ М20 Победа

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Индийский чай из СССР

50 р.

Индийский чай из СССР

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Икона Вседержитель, Холуй, 19 век.

1 000 р.

Икона Вседержитель, Холуй, 19 век.

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Авто легенды СССР

15 р.

Авто легенды СССР

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Рушник

20 р.

Рушник

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Рушник самотканый

30 р.

Рушник самотканый

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
лампа керосиновая

Договорная

лампа керосиновая

Гомельская, Калинковичи

Электросамовар

40 р.

Электросамовар

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм