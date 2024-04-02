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Компьютерная техника

Ноутбуки в Ивье

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Гродненская, Ивье

Доставка
Рассрочка
игровой ноутбук HP Pavilion Gaming 15

2 100 р.

игровой ноутбук HP Pavilion Gaming 15

Гродненская, Ивье

Игровой ноутбук Asus ROG Strix G15 G513RC-HN133

3 200 р.

Игровой ноутбук Asus ROG Strix G15 G513RC-HN133

Гродненская, Ивье

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Ноутбук с нюансом

Договорная

Ноутбук с нюансом

Гродненская, Ивье

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH3

1 250 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH3

Брест

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Ноутбук acer

250 р.

Ноутбук acer

Минск, Заводской

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Нетбук Asus

10 р.

Нетбук Asus

Минск, Советский

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB
1 100 р.
990 р.-10%

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук Dell Latitude 12 E7250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Inspiron 15 3552
450 р.
390 р.-13%

Ноутбук Dell Inspiron 15 3552

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ASUS ZenBook UX430 FHD/i7 8550/16/256/MX150

1 090 р.

ASUS ZenBook UX430 FHD/i7 8550/16/256/MX150

Минск, Советский

Ноутбук HP G6 ТОП За такие деньги

249.99 р.

Ноутбук HP G6 ТОП За такие деньги

Минск, Центральный

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Гомель

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Минская, Борисов

Lenovo ThinkBook 16p G2 R7 5800 rtx3060 16GB 512GB

2 500 р.

Lenovo ThinkBook 16p G2 R7 5800 rtx3060 16GB 512GB

Минск, Центральный

Macbook pro 2015 i7 256gb

995 р.

Macbook pro 2015 i7 256gb

Минск, Советский

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Игровой ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU

5 300 р.

Игровой ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 2023 FX707ZV4-HX076

4 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 2023 FX707ZV4-HX076

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Macbook Pro 13 Retina

700 р.

Macbook Pro 13 Retina

Минск, Центральный

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Игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 16IRX8 82WQ0002CD

8 590 р.

Игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 16IRX8 82WQ0002CD

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук MSI gf63 thin10

1 800 р.

Игровой ноутбук MSI gf63 thin10

Минск, Первомайский

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Ноутбук ASUS X550I

899 р.

Ноутбук ASUS X550I

Могилевская, Бобруйск

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ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4(ЧИТАЕМ)

2 500 р.

ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4(ЧИТАЕМ)

Брест

Ноутбук ASUS Vivobook 16X M3604YA-MB109

1 950 р.

Ноутбук ASUS Vivobook 16X M3604YA-MB109

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 1
2 200 р.
1 990 р.-10%

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L480
1 000 р.
890 р.-11%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L480

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Xiaomi RedmiBook 15 XMA2101-BN
1 650 р.
1 490 р.-10%

Ноутбук Xiaomi RedmiBook 15 XMA2101-BN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air (M1, 2020) 16 ГБ, 256 ГБ

2 800 р.

Apple MacBook Air (M1, 2020) 16 ГБ, 256 ГБ

Минск, Первомайский

Macbook pro 2018

1 490 р.

Macbook pro 2018

Минск, Советский

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new HP/Ryzen 3/4GB/SSD-256GB/Vega 3

1 690 р.

new HP/Ryzen 3/4GB/SSD-256GB/Vega 3

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ультрабук ASUS/i3-1115G4/8GB/SSD512/Intel Xe G4

1 390 р.

Ультрабук ASUS/i3-1115G4/8GB/SSD512/Intel Xe G4

Могилев

Доставка
Рассрочка
14'' Hp ProBook 640 i5 256Gb+500Gb Bluetooth

600 р.

14'' Hp ProBook 640 i5 256Gb+500Gb Bluetooth

Брест

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Ноутбук недорого

300 р.

Ноутбук недорого

Гомельская, Речица

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (Core i3/8GB/SSD)

770 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (Core i3/8GB/SSD)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Lenovo B570e

210 р.

Lenovo B570e

Минск, Московский

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Ноутбук

285 р.

Ноутбук

Могилев

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Ноутбук HP

250 р.

Ноутбук HP

Брест

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Игровой ноутбук Asus

1 550 р.

Игровой ноутбук Asus

Минск, Московский

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Ноутбук Lenovo s340

700 р.

Ноутбук Lenovo s340

Минск, Первомайский

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Asus Игровой Ruzen 5 / 16 / SSD M2 / GTX

1 290 р.

Asus Игровой Ruzen 5 / 16 / SSD M2 / GTX

Минск, Первомайский

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Apple Macbook Pro 16'' M1 Pro 2021 16/512

5 200 р.

Apple Macbook Pro 16'' M1 Pro 2021 16/512

Минск, Московский

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Toshiba satellite c650

35 р.

Toshiba satellite c650

Могилев

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Игровой ноутбук MSI KatanaKatana 17 B12UCR-821XRU

3 199 р.

Игровой ноутбук MSI KatanaKatana 17 B12UCR-821XRU

Гродно

Доставка по Беларуси
Ноутбук ASUS FullHD Intel i3 8gb 1tb

670 р.

Ноутбук ASUS FullHD Intel i3 8gb 1tb

Минск, Ленинский

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Отличный ноутбук Acer 8гб, geforce 710m

290 р.

Отличный ноутбук Acer 8гб, geforce 710m

Витебск

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Ноутбук Lenovo IdeaPad

500 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad

Минск, Фрунзенский

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Ноутбук Asus vivobook

950 р.

Ноутбук Asus vivobook

Минск, Центральный

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Lenovo Thinkpad X380 Yoga. Core i5-8250U/8/256.

750 р.

Lenovo Thinkpad X380 Yoga. Core i5-8250U/8/256.

Минск, Центральный

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Б/у ноутбук в отличном состоянии, гарантия.

230 р.

Б/у ноутбук в отличном состоянии, гарантия.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo G50-70 20351

250 р.

Ноутбук Lenovo G50-70 20351

Минск, Центральный

Ноутбук HP: Ryzen3, video 2GB, 8GB, NVMe 256 GB

930 р.

Ноутбук HP: Ryzen3, video 2GB, 8GB, NVMe 256 GB

Могилев

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Ноутбук HP ProBook 650 G1. Core i3, 8GB Ram

350 р.

Ноутбук HP ProBook 650 G1. Core i3, 8GB Ram

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB
1 100 р.
990 р.-10%

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук Dell Latitude 12 E7250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Inspiron 15 3552
450 р.
390 р.-13%

Ноутбук Dell Inspiron 15 3552

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU

5 300 р.

Игровой ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 2023 FX707ZV4-HX076

4 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 2023 FX707ZV4-HX076

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
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