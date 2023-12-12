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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Иваново

ПлатьеПлатье

Договорная

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Платье нарядное. Платье нарядное.

90 р.

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Платье нарядное.

104 - 110 (5 лет)

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Платье GulliverПлатье Gulliver

50 р.

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Платье Gulliver

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье GulliverПлатье Gulliver

50 р.

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Платье Gulliver

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье GulliverПлатье Gulliver

50 р.

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Платье Gulliver

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Нарядные платья 3-4г.Нарядные платья 3-4г.

15 р.

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Нарядные платья 3-4г.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье на утренникПлатье на утренник

20 р.

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Платье на утренник

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье Платье

17 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье в горохПлатье в горох

17 р.

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Платье в горох

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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платье платье

55 р.

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платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочки на 9-10 летПлатье для девочки на 9-10 лет

25 р.

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Платье для девочки на 9-10 лет

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Серый сарафанСерый сарафан

10 р.

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Серый сарафан

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Школьный сарафан Школьный сарафан

10 р.

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Школьный сарафан

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье с лолПлатье с лол

8 р.

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Платье с лол

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье туника Платье туника

15 р.

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Платье туника

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье на девочку Платье на девочку

20 р.

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Платье на девочку

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье на девочку Платье на девочку

20 р.

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Платье на девочку

128 - 134 (8 лет)

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Платье на девочку Платье на девочку

15 р.

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Платье на девочку

122 - 128 (7 лет)

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Новогодняя юбочка next. 1.5-3.5годаНовогодняя юбочка next. 1.5-3.5года

Договорная

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Новогодняя юбочка next. 1.5-3.5года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Сарафан школьный Сарафан школьный

15 р.

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Сарафан школьный

116 - 122 (6 лет)

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Платье на девочку Платье на девочку

25 р.

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Платье на девочку

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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ПлатьеПлатье

10 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

СарафанСарафан

10 р.

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Сарафан

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

ПлатьеПлатье

10 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Платье р. 128-134Платье р. 128-134

15 р.

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Платье р. 128-134

128 - 134 (8 лет)

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Платье для девочки ''Калинка'' р. 134Платье для девочки ''Калинка'' р. 134

20 р.

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Платье для девочки ''Калинка'' р. 134

134 - 140 (9 лет)

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Платье пышное р. 140Платье пышное р. 140

25 р.

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Платье пышное р. 140

134 - 140 (9 лет)

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Нарядные платье р. 146Нарядные платье р. 146

30 р.

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Нарядные платье р. 146

140 - 146 (10 лет)

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Платье нарядное. Рост 164Платье нарядное. Рост 164

15 р.

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Платье нарядное. Рост 164

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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ПлатьеПлатье

20 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье для принцессы Платье для принцессы

13 р.

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Платье для принцессы

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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ПлатьяПлатья

15 р.

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Платья

146 - 152 (11 лет)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Сарафан для девочкиСарафан для девочки

5 р.

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Сарафан для девочки

80 - 86 (1-2 года)

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Платье нарядное Платье нарядное

30 р.

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Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

15 р.

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Платье нарядное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье на утренник Платье на утренник

27 р.

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Платье на утренник

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье новогоднее Платье новогоднее

20 р.

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Платье новогоднее

86 - 92 (2 года)

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Платье новогоднее Платье новогоднее

15 р.

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Платье новогоднее

104 - 110 (5 лет)

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Платье детскоеПлатье детское

12 р.

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Платье детское

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Платье девичьеПлатье девичье

20 р.

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Платье девичье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Детское платьеДетское платье

200 р.

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Детское платье

140 - 146 (10 лет)

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Детское платьеДетское платье

200 р.

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Детское платье

140 - 146 (10 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

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14 р.

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43 р.

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Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

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Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

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Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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