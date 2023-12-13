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Строительство и ремонт в Гродно

Договорная

Строитель ищет работу

Гродно

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Договорная

Строитель - плиточник

Гродно

Каменщик ищет работу.

Договорная

Каменщик ищет работу.

Гродно

Облицовка плиткой

Договорная

Облицовка плиткой

Гродно

Договорная

Соберу мебель . Подработка

Гродно

Договорная

ищу работу любую

Гродно

Облицовка плиткой, декоративным камнем.

Договорная

Облицовка плиткой, декоративным камнем.

Гродно

Договорная

Ищу работу/подработку

Гродно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гродно

Договорная

Инженер-сметчик (ПТО) (удаленно) (или полставки)

Гродно

Договорная

Ищу работу (штукатур,малярка,балконы,кладка,фасады

Гродно

Договорная

ИЩУ РАБОТУ

Гродно

Договорная

подработка

Гродно

Договорная

Ищу подработку для себя по отделки маляр

Гродно

Договорная

Ищу работу

Гродно

Договорная

Сантехнические работы

Гродно

Ищу

Договорная

Ищу

Гродно

Договорная

Два парня выполнят любую работу

Гродно

Договорная

Валка деревьев любой сложности

Гродно

Машинист фронтального погрузчика

Договорная

Машинист фронтального погрузчика

Гродно

Ищу работу по стройке отделке

Договорная

Ищу работу по стройке отделке

Гродно

Договорная

Нужны монолитчики, разнорабочие.

Гродно

Договорная

Сантехник

Гродно

Договорная

Ищю работу

Гродно

Договорная

Найду объект на отделку

Гродно

Договорная

Строитель

Гродно

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Договорная

Подработка

Гродно

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Шпаклевка Сен и потолков

Договорная

Шпаклевка Сен и потолков

Гродно

Покраска и чистка крыш и стен,мелкий ремонт

Договорная

Покраска и чистка крыш и стен,мелкий ремонт

Гродно

Договорная

Строительство, ремонт

Гродно

Договорная

Штукатурные работы

Гродно

Договорная

ИНЖЕНЕР ПТО ищет подработу

Гродно

Поклейка обоев , фото обоев КАЧЕСТВЕННО

Договорная

Поклейка обоев , фото обоев КАЧЕСТВЕННО

Гродно

Подработка

Договорная

Подработка

Гродно

Договорная

Поклейка обоев

Гродно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гродно

Ищу работу разнорабочим/подсобником.

Договорная

Ищу работу разнорабочим/подсобником.

Гродно

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гродно

ИЩУ работу (подработку)

Договорная

ИЩУ работу (подработку)

Гродно

Отделка квартир

Договорная

Отделка квартир

Гродно

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