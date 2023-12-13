Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Гродно
30 р.
Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )
Гродно
140 р.
Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва
Гродно
185 р.
Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг
Гродно
135 р.
тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг
Гродно
370 р.
Промышленный пылесос P.I.T. PVC 30-C 1500V
Гродно
245 р.
Гравер P.I.T. PMG200-C1 350пред.12-220В
Гродно
120 р.
Мембрана гидро-ветрозащитная BIGBAND (1,6х45м)
Гродно
12 р.
Комплект строительный
Гродно
210 р.
Безпроводная болгарка диаметр 125, 3 скорости,без
Гродно
Договорная
Алюминиевые заклепки
Гродно
38 р.
Заклепочник двуручный (L-420мм, заклепки: 3.2, 4.0, 4.8мм)
Гродно
815 р.
Полуавтомат сварочный Solaris MULTIMIG-226, уценка
Гродно
Договорная
Инструмент токаря
Гродно
90 р.
Еврорукав 3 метра, горелка сварочная MIG/MAG
Гродно
140 р.
Точило Shtenli SH-GB400 (германия) .150мм 4.5 кг
Гродно
10 р.
Стамеска,,.
Гродно
120 р.
Термо-нож /резак для пенопласта 120 руб
Гродно
8 р.
Сверло-бурав для ручного сверления
Гродно
165 р.
Электропила Favourite 1800-2600ват
Гродно
180 р.
Миксер строительный Shtenli UT 1200 1800W
Гродно
170 р.
Вибратор глубинный для бетона Favourite FV 1200
Гродно
215 р.
Пневмогайковерт 1/2'' 742Nm ECO AIW-742S
Гродно
80 р.
L-boxx 102 bosch
Гродно
88 р.
Аккумулятор Zitrek, аналог Makita BL-1840
Гродно
5 р.
Ключи маленькие 8 шт бу в хор сост
Гродно
2 р.
Резцы токарные, инструмент
Гродно
10 р.
Ножовка новая
Гродно
40 р.
Прокат тепловизора в Гродно, Тепловизор
Гродно
5 р.
Диск по металлу Bosch exp 230-1,9-22,23 новый 2 шт
Гродно
388 р.
Полуавтомат сварочный DGM MIG-210P, 4в1, с газом
Гродно
146 р.
Инвертор сварочный DGM ARC-205
Гродно
25 р.
Мини-наковальня
Гродно
75 р.
Центроискатель индикатор ИРБ 0-0.8 мм
Гродно
22 р.
Патрон сверлильный
Гродно
49 р.
Редуктор углекислотный УР-6-6М
Гродно
50 р.
Присоска вакуумная
Гродно
23 р.
Проволока FLUX, порошковая 1кг (есть 5кг)
Гродно
0.40 р.
Гайки самоконтрящаяся.
Гродно
80 р.
штанги распорные
Гродно
50 р.
Редуктор углекислотный УР-6-6
Гродно
637 р.
Компрессор 2 цилиндра, 50литров, 440л/мин
Гродно
2 р.
Диски по металлу
Гродно
799 р.
Инверторный аппарат аргонодуговой сварки SOLARIS TIG-200P, уценка упаковки
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный