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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Гродно

Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )

30 р.

Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )

Гродно

Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва

140 р.

Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва

Гродно

Доставка
Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг

185 р.

Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг

Гродно

Доставка
тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг

135 р.

тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг

Гродно

Доставка
Промышленный пылесос P.I.T. PVC 30-C 1500V

370 р.

Промышленный пылесос P.I.T. PVC 30-C 1500V

Гродно

Доставка
Гравер P.I.T. PMG200-C1 350пред.12-220В

245 р.

Гравер P.I.T. PMG200-C1 350пред.12-220В

Гродно

Доставка
Мембрана гидро-ветрозащитная BIGBAND (1,6х45м)

120 р.

Мембрана гидро-ветрозащитная BIGBAND (1,6х45м)

Гродно

Комплект строительный

12 р.

Комплект строительный

Гродно

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Безпроводная болгарка диаметр 125, 3 скорости,без

210 р.

Безпроводная болгарка диаметр 125, 3 скорости,без

Гродно

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Алюминиевые заклепки

Договорная

Алюминиевые заклепки

Гродно

Заклепочник двуручный (L-420мм, заклепки: 3.2, 4.0, 4.8мм)

38 р.

Заклепочник двуручный (L-420мм, заклепки: 3.2, 4.0, 4.8мм)

Гродно

Полуавтомат сварочный Solaris MULTIMIG-226, уценка

815 р.

Полуавтомат сварочный Solaris MULTIMIG-226, уценка

Гродно

Доставка
Инструмент токаря

Договорная

Инструмент токаря

Гродно

Еврорукав 3 метра, горелка сварочная MIG/MAG

90 р.

Еврорукав 3 метра, горелка сварочная MIG/MAG

Гродно

Точило Shtenli SH-GB400 (германия) .150мм 4.5 кг

140 р.

Точило Shtenli SH-GB400 (германия) .150мм 4.5 кг

Гродно

Доставка
Стамеска,,.

10 р.

Стамеска,,.

Гродно

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Термо-нож /резак для пенопласта 120 руб

120 р.

Термо-нож /резак для пенопласта 120 руб

Гродно

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Сверло-бурав для ручного сверления

8 р.

Сверло-бурав для ручного сверления

Гродно

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Электропила Favourite 1800-2600ват

165 р.

Электропила Favourite 1800-2600ват

Гродно

Доставка
Миксер строительный Shtenli UT 1200 1800W

180 р.

Миксер строительный Shtenli UT 1200 1800W

Гродно

Доставка
Вибратор глубинный для бетона Favourite FV 1200

170 р.

Вибратор глубинный для бетона Favourite FV 1200

Гродно

Доставка
Пневмогайковерт 1/2'' 742Nm ECO AIW-742S

215 р.

Пневмогайковерт 1/2'' 742Nm ECO AIW-742S

Гродно

Доставка
L-boxx 102 bosch

80 р.

L-boxx 102 bosch

Гродно

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Аккумулятор Zitrek, аналог Makita BL-1840

88 р.

Аккумулятор Zitrek, аналог Makita BL-1840

Гродно

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Ключи маленькие 8 шт бу в хор сост

5 р.

Ключи маленькие 8 шт бу в хор сост

Гродно

Резцы токарные, инструмент

2 р.

Резцы токарные, инструмент

Гродно

Ножовка новая

10 р.

Ножовка новая

Гродно

Прокат тепловизора в Гродно, Тепловизор

40 р.

Прокат тепловизора в Гродно, Тепловизор

Гродно

Диск по металлу Bosch exp 230-1,9-22,23 новый 2 шт

5 р.

Диск по металлу Bosch exp 230-1,9-22,23 новый 2 шт

Гродно

Полуавтомат сварочный DGM MIG-210P, 4в1, с газом

388 р.

Полуавтомат сварочный DGM MIG-210P, 4в1, с газом

Гродно

Инвертор сварочный DGM ARC-205

146 р.

Инвертор сварочный DGM ARC-205

Гродно

Мини-наковальня

25 р.

Мини-наковальня

Гродно

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Центроискатель индикатор ИРБ 0-0.8 мм

75 р.

Центроискатель индикатор ИРБ 0-0.8 мм

Гродно

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Патрон сверлильный

22 р.

Патрон сверлильный

Гродно

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Редуктор углекислотный УР-6-6М

49 р.

Редуктор углекислотный УР-6-6М

Гродно

Присоска вакуумная

50 р.

Присоска вакуумная

Гродно

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Проволока FLUX, порошковая 1кг (есть 5кг)

23 р.

Проволока FLUX, порошковая 1кг (есть 5кг)

Гродно

Гайки самоконтрящаяся.

0.40 р.

Гайки самоконтрящаяся.

Гродно

штанги распорные

80 р.

штанги распорные

Гродно

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Редуктор углекислотный УР-6-6

50 р.

Редуктор углекислотный УР-6-6

Гродно

Компрессор 2 цилиндра, 50литров, 440л/мин

637 р.

Компрессор 2 цилиндра, 50литров, 440л/мин

Гродно

Диски по металлу

2 р.

Диски по металлу

Гродно

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Инверторный аппарат аргонодуговой сварки SOLARIS TIG-200P, уценка упаковки

799 р.

Инверторный аппарат аргонодуговой сварки SOLARIS TIG-200P, уценка упаковки

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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