Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Гродно
30 р.
30 руб.
Гродно
10 р.
Спиртометр
Гродно
10 р.
Сердцевины для замков.
Гродно
10 р.
Алюминиевый чемоданчик
Гродно
30 р.
Рулон фольги
Гродно
2 р.
Новый мешочек для стирки
Гродно
50 р.
Шпагат
Гродно
15 р.
Цветочница 2 шт бу в хор сост разм 72-23-21 см
Гродно
18 р.
Припой ПОС Су 40-05 d8мм
Гродно
2 р.
Стекло 2 шт размер 31-49 см бу в хор сост
Гродно
130 р.
ТЕФАЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ФРАНЦИЯ. НОВАЯ.
Гродно
4 р.
Термометр уличный на гвоздике и липучке
Гродно
20 р.
Дверной звонок беспроводной
Гродно
Договорная
Весы
Гродно
Договорная
Звонок
Гродно
10 р.
Термометр.
Гродно
25 р.
Набор для мыла,керамика
Гродно
Бесплатно
Переходник от тип А к тип С
Гродно
15 р.
Замок гаражный навесной закрытый АК7 ссср
Гродно
Договорная
Шпагат
Гродно
14 р.
Сушилка для рук.
Гродно
4 р.
Мыльница
Гродно
2 р.
Глазок дверной
Гродно
Договорная
Звонок дверной электрический
Гродно
2 р.
Подвесная секция
Гродно
5 р.
Заглушка 15 х 15 для трубы, профиля (за 10 шт.)
Гродно
20 р.
Остаток досок.
Гродно
15 р.
Продам паяльную лампу
Гродно
50 р.
Дистиллятор
Гродно
15 р.
Ящик почтовый 13 на 32
Гродно
15 р.
Освежители воздуха
Гродно
Договорная
Спиртометр
Гродно
10 р.
фартуки (с пропиткой и клеенчатые)
Гродно
5 р.
Пробка для ванной
Гродно
20 р.
Пруток кватратный 14×14 и 12×12
Гродно
38 р.
Замок гаражный
Гродно
450 р.
винтовой колун
Гродно
20 р.
Газетница Икеа (обувница)
Гродно
15 р.
Комплект розеток 380В
Гродно
Договорная
Прищепки СССР дерево
Гродно
15 р.
Замки
Гродно
18 р.
Электронные весы-кантер WH - А08 до 50 кг
Гродно
20 р.
Набор для ванной комнаты, нов., БССР.
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный