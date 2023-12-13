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Товары от Куфар Маркета

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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Гродно

30 руб.

30 р.

30 руб.

Гродно

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Спиртометр

10 р.

Спиртометр

Гродно

Сердцевины для замков.

10 р.

Сердцевины для замков.

Гродно

Алюминиевый чемоданчик

10 р.

Алюминиевый чемоданчик

Гродно

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Рулон фольги

30 р.

Рулон фольги

Гродно

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Новый мешочек для стирки

2 р.

Новый мешочек для стирки

Гродно

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Шпагат

50 р.

Шпагат

Гродно

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Цветочница 2 шт бу в хор сост разм 72-23-21 см

15 р.

Цветочница 2 шт бу в хор сост разм 72-23-21 см

Гродно

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Припой ПОС Су 40-05 d8мм

18 р.

Припой ПОС Су 40-05 d8мм

Гродно

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Стекло 2 шт размер 31-49 см бу в хор сост

2 р.

Стекло 2 шт размер 31-49 см бу в хор сост

Гродно

ТЕФАЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ФРАНЦИЯ. НОВАЯ.

130 р.

ТЕФАЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ФРАНЦИЯ. НОВАЯ.

Гродно

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Термометр уличный на гвоздике и липучке

4 р.

Термометр уличный на гвоздике и липучке

Гродно

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Дверной звонок беспроводной

20 р.

Дверной звонок беспроводной

Гродно

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Весы

Договорная

Весы

Гродно

Звонок

Договорная

Звонок

Гродно

Термометр.

10 р.

Термометр.

Гродно

Набор для мыла,керамика

25 р.

Набор для мыла,керамика

Гродно

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Переходник от тип А к тип С

Бесплатно

Переходник от тип А к тип С

Гродно

Замок гаражный навесной закрытый АК7 ссср

15 р.

Замок гаражный навесной закрытый АК7 ссср

Гродно

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Шпагат

Договорная

Шпагат

Гродно

Сушилка для рук.

14 р.

Сушилка для рук.

Гродно

Мыльница

4 р.

Мыльница

Гродно

Глазок дверной

2 р.

Глазок дверной

Гродно

Звонок дверной электрический

Договорная

Звонок дверной электрический

Гродно

Подвесная секция

2 р.

Подвесная секция

Гродно

Заглушка 15 х 15 для трубы, профиля (за 10 шт.)

5 р.

Заглушка 15 х 15 для трубы, профиля (за 10 шт.)

Гродно

Остаток досок.

20 р.

Остаток досок.

Гродно

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Продам паяльную лампу

15 р.

Продам паяльную лампу

Гродно

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Дистиллятор

50 р.

Дистиллятор

Гродно

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Ящик почтовый 13 на 32

15 р.

Ящик почтовый 13 на 32

Гродно

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Освежители воздуха

15 р.

Освежители воздуха

Гродно

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Спиртометр

Договорная

Спиртометр

Гродно

фартуки (с пропиткой и клеенчатые)

10 р.

фартуки (с пропиткой и клеенчатые)

Гродно

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Пробка для ванной

5 р.

Пробка для ванной

Гродно

Пруток кватратный 14×14 и 12×12

20 р.

Пруток кватратный 14×14 и 12×12

Гродно

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Замок гаражный

38 р.

Замок гаражный

Гродно

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винтовой колун

450 р.

винтовой колун

Гродно

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Газетница Икеа (обувница)

20 р.

Газетница Икеа (обувница)

Гродно

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Комплект розеток 380В

15 р.

Комплект розеток 380В

Гродно

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Прищепки СССР дерево

Договорная

Прищепки СССР дерево

Гродно

Замки

15 р.

Замки

Гродно

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Электронные весы-кантер WH - А08 до 50 кг

18 р.

Электронные весы-кантер WH - А08 до 50 кг

Гродно

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Набор для ванной комнаты, нов., БССР.

20 р.

Набор для ванной комнаты, нов., БССР.

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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