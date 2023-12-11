Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Гродно
14 р.
Лопата снеговая
Гродно
30 р.
Снеговые лопаты
Гродно
135 р.
Каток садовый
Гродно
25 р.
Лопата, для снега
Гродно
50 р.
Плуг
Гродно
200 р.
Топор Fiskars x17. Новый . Без торга
Гродно
Договорная
Весы Москва СССР
Гродно
20 р.
Лопаты от 20 р
Гродно
7 р.
Ведро
Гродно
Договорная
Ручная пила , ножовка
Гродно
80 р.
Плуг конный
Гродно
4 р.
Шнек, спираль, транспортер
Гродно
25 р.
Ящик алюминиевый
Гродно
14 р.
Перчатки кожа
Гродно
50 р.
Плуг для вспашки
Гродно
40 р.
Сошка для для распашки и окучивания.
Гродно
60 р.
Сетка
Гродно
300 р.
Сани садовые
Гродно
1.50 р.
Рукавицы х/б, перчатки
Гродно
Договорная
Черенки, большой выбор
Гродно
50 р.
Бур для льда или земли
Гродно
15 р.
Сапоги резиновые 45 размер
Гродно
0.90 р.
Ящик шпилька для овощей и фруктов
Гродно
20 р.
Коса ручная
Гродно
1 100 р.
Кусторез Honda hhh25
Гродно
70 р.
Барана металлическая
Гродно
120 р.
Насадка Karcher для чистки террас
Гродно
80 р.
Плуг
Гродно
100 р.
Адресные таблички. Отличный подарок
Гродно
85 р.
Опрыскиватель ранцевый
Гродно
50 р.
Не рабочий двигатель
Гродно
30 р.
Кош из лозы
Гродно
Договорная
Распылители
Гродно
50 р.
Пластиковая бочка
Гродно
25 р.
Корзина плетёная ( кошик)
Гродно
24 р.
Плечевые ремни для тримера
Гродно
20 р.
Лопата
Гродно
300 р.
Плуг ,окучник , бороны (комплект)
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
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49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
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70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
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55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный