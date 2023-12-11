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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Гродно

Лопата снеговая

14 р.

Лопата снеговая

Гродно

Снеговые лопаты

30 р.

Снеговые лопаты

Гродно

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Каток садовый

135 р.

Каток садовый

Гродно

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Лопата, для снега

25 р.

Лопата, для снега

Гродно

Доставка по Беларуси
Плуг

50 р.

Плуг

Гродно

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Топор Fiskars x17. Новый . Без торга

200 р.

Топор Fiskars x17. Новый . Без торга

Гродно

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Весы Москва СССР

Договорная

Весы Москва СССР

Гродно

Лопаты от 20 р

20 р.

Лопаты от 20 р

Гродно

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Ведро

7 р.

Ведро

Гродно

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Ручная пила , ножовка

Договорная

Ручная пила , ножовка

Гродно

Плуг конный

80 р.

Плуг конный

Гродно

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Шнек, спираль, транспортер

4 р.

Шнек, спираль, транспортер

Гродно

Ящик алюминиевый

25 р.

Ящик алюминиевый

Гродно

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Перчатки кожа

14 р.

Перчатки кожа

Гродно

Плуг для вспашки

50 р.

Плуг для вспашки

Гродно

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Сошка для для распашки и окучивания.

40 р.

Сошка для для распашки и окучивания.

Гродно

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Сетка

60 р.

Сетка

Гродно

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Сани садовые

300 р.

Сани садовые

Гродно

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Рукавицы х/б, перчатки

1.50 р.

Рукавицы х/б, перчатки

Гродно

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Черенки, большой выбор

Договорная

Черенки, большой выбор

Гродно

Бур для льда или земли

50 р.

Бур для льда или земли

Гродно

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Сапоги резиновые 45 размер

15 р.

Сапоги резиновые 45 размер

Гродно

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Ящик шпилька для овощей и фруктов

0.90 р.

Ящик шпилька для овощей и фруктов

Гродно

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Коса ручная

20 р.

Коса ручная

Гродно

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Кусторез Honda hhh25

1 100 р.

Кусторез Honda hhh25

Гродно

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Барана металлическая

70 р.

Барана металлическая

Гродно

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Насадка Karcher для чистки террас

120 р.

Насадка Karcher для чистки террас

Гродно

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Плуг

80 р.

Плуг

Гродно

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Адресные таблички. Отличный подарок

100 р.

Адресные таблички. Отличный подарок

Гродно

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Опрыскиватель ранцевый

85 р.

Опрыскиватель ранцевый

Гродно

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Не рабочий двигатель

50 р.

Не рабочий двигатель

Гродно

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Кош из лозы

30 р.

Кош из лозы

Гродно

Распылители

Договорная

Распылители

Гродно

Пластиковая бочка

50 р.

Пластиковая бочка

Гродно

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Корзина плетёная ( кошик)

25 р.

Корзина плетёная ( кошик)

Гродно

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Плечевые ремни для тримера

24 р.

Плечевые ремни для тримера

Гродно

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Лопата

20 р.

Лопата

Гродно

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Плуг ,окучник , бороны (комплект)

300 р.

Плуг ,окучник , бороны (комплект)

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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