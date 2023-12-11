logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Мебельная фурнитура и составляющие
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Гродно

Продам остатки трубы диам. 25 мм+ труба овальная

10 р.

Продам остатки трубы диам. 25 мм+ труба овальная

Гродно

Плинтус кухонный новый длина 1,33 и 1,43

5 р.

Плинтус кухонный новый длина 1,33 и 1,43

Гродно

Гвоздики декоративные 41 шт

1 р.

Гвоздики декоративные 41 шт

Гродно

70 р.

Пенопласт шарик наполнитель в кресла - мешки

Гродно

badge-icon
Шпон натуральный 33 см х 23 см

2.50 р.

Шпон натуральный 33 см х 23 см

Гродно

Болты стягивающие 18 шт бу в хор сост

2 р.

Болты стягивающие 18 шт бу в хор сост

Гродно

Механизм для дивана.

Договорная

Механизм для дивана.

Гродно

Ручки мебельные фурнитура

1 р.

Ручки мебельные фурнитура

Гродно

Шкант мебельный 30 шт

2 р.

Шкант мебельный 30 шт

Гродно

Ручки мебельные

5 р.

Ручки мебельные

Гродно

Мебельная фурнитура

35 р.

Мебельная фурнитура

Гродно

badge-icon
Ручка мебельная

2 р.

Ручка мебельная

Гродно

Шкант мебельный 30 шт

2 р.

Шкант мебельный 30 шт

Гродно

Гвоздики декоративные 41 шт

1 р.

Гвоздики декоративные 41 шт

Гродно

Колесики для стула IKEA

4 р.

Колесики для стула IKEA

Гродно

Ручка мебельная

4 р.

Ручка мебельная

Гродно

badge-icon
Ручка мебельная

Договорная

Ручка мебельная

Гродно

badge-icon
Мебельная ручка

Договорная

Мебельная ручка

Гродно

badge-icon
Ткань мебельная

30 р.

Ткань мебельная

Гродно

badge-icon
badge-icon
профиль МДФ мебельный

4 р.

профиль МДФ мебельный

Гродно

профиль МДФ мебельный

1.50 р.

профиль МДФ мебельный

Гродно

badge-icon
Полки из дсп

10 р.

Полки из дсп

Гродно

Поролон

30 р.

Поролон

Гродно

badge-icon
Мебельные колеса

2 р.

Мебельные колеса

Гродно

badge-icon
Ручки (рукоятки) для шкафа

15 р.

Ручки (рукоятки) для шкафа

Гродно

badge-icon
Скобы для пневмо.пистолета

20 р.

Скобы для пневмо.пистолета

Гродно

badge-icon
Матерьял обивочный

Договорная

Матерьял обивочный

Гродно

badge-icon
мебельные ручки

17.50 р.

мебельные ручки

Гродно

badge-icon
Колесо мебельное

2 р.

Колесо мебельное

Гродно

Колёса мебельные d40мм

1.14 р.

Колёса мебельные d40мм

Гродно

Стекла для шкафчика

25 р.

Стекла для шкафчика

Гродно

badge-icon
badge-icon
Цоколь алюминиевый кухонный H100, L1,8 м

30 р.

Цоколь алюминиевый кухонный H100, L1,8 м

Гродно

badge-icon
badge-icon
Фурнитура для мебели

140 р.

Фурнитура для мебели

Гродно

badge-icon
Ручка оконная ручки съёмные для окон и дверей

0.50 р.

Ручка оконная ручки съёмные для окон и дверей

Гродно

Петли ручки и др.

0.70 р.

Петли ручки и др.

Гродно

Комплект для светодиодной подсветки.

20 р.

Комплект для светодиодной подсветки.

Гродно

badge-icon
badge-icon
Столешница

80 р.

Столешница

Гродно

badge-icon
Ручки мебельные

13 р.

Ручки мебельные

Гродно

badge-icon
Крестовины для кресла

5 р.

Крестовины для кресла

Гродно

Болт анкерный

10 р.

Болт анкерный

Гродно

badge-icon
Замок

2 р.

Замок

Гродно

Зеркало.

5 р.

Зеркало.

Гродно

Колеса для мебели

Договорная

Колеса для мебели

Гродно

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель