Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Гродно
Договорная
Чернозем, Земля , плодородный грунт в Гродно до 20
Гродно
5 р.
Опилка ольховая
Гродно
Договорная
Соединения из железа под трубки для парника.
Гродно
10 р.
Масло для цепей и шин ECO 1л.
Гродно
8 375 р.
Отличная техника для устройства газона
Гродно
20 р.
Кошык
Гродно
250 р.
Торф на паллетах
Гродно
70 р.
Мягкие подушки для садовой мебели
Гродно
10 р.
Мышеловка
Гродно
5 р.
Продам Ясень по окружности 3 метра.
Гродно
15 р.
Кормушка для птичек
Гродно
0.35 р.
мешок полипропиленовый 25кг
Гродно
1 р.
ящик для овощей
Гродно
3 р.
Кротоловка
Гродно
89 р.
Бак для душа 55л с подогревом
Гродно
3 р.
Кремень
Гродно
1 759 р.
Снегоуборщик Brait BR-7056W
Гродно
Бесплатно
Опилки липовые сухие чистые
Гродно
0.15 р.
Сетка овощная
Гродно
0.15 р.
Гвоздь пластиковый для спанбонда, агроткани, геотекстиля, сетки
Гродно
0.35 р.
Шпильки для крепления спанбонда, агроткани
Гродно
0.13 р.
Мешки сетчатые, сетки
Гродно
1.50 р.
Мешок полипропиленовый пищевой
Гродно
2.70 р.
Сетка фасадная, сетка притеняющая
Гродно
2 р.
Агроткань, агротекстиль
Гродно
2.20 р.
Спанбонд чёрный, геотекстиль, агроволокно
Гродно
13 р.
Лента бордюрная
Гродно
1.50 р.
Мешки полиэтиленовые, мешки для сока, мешки для засолки
Гродно
Договорная
Колодец декоративный
Гродно
45 р.
Колесо от телеги
Гродно
30 р.
Лопата снеговая
Гродно
Договорная
Ящики под овощи, фрукты
Гродно
250 р.
Колодец декоративный
Гродно
1 р.
Банки по 5л.
Гродно
5 р.
Щепа плодовая ,сосновая.
Гродно
10 р.
Отпугиватель грызунов и насекомых Pest Repeller. 1
Гродно
7 р.
Сетки,мешки
Гродно
50 р.
Камень
Гродно
Договорная
Опилки Кора Щепа
Гродно
2 р.
Полиэтилен -рукав
Гродно
5 р.
Стружка хвойная сухая для мульчирования растений
Гродно
349 р.
Отвал для снега и выравнивания грунта универсал
Гродно
23 р.
Продам колючую проволоку
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный