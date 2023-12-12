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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Гродно

Чернозем, Земля , плодородный грунт в Гродно до 20

Договорная

Чернозем, Земля , плодородный грунт в Гродно до 20

Гродно

Доставка
Опилка ольховая

5 р.

Опилка ольховая

Гродно

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Соединения из железа под трубки для парника.

Договорная

Соединения из железа под трубки для парника.

Гродно

Масло для цепей и шин ECO 1л.

10 р.

Масло для цепей и шин ECO 1л.

Гродно

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Отличная техника для устройства газона

8 375 р.

Отличная техника для устройства газона

Гродно

Кошык

20 р.

Кошык

Гродно

Торф на паллетах

250 р.

Торф на паллетах

Гродно

Мягкие подушки для садовой мебели

70 р.

Мягкие подушки для садовой мебели

Гродно

Доставка по Беларуси
Мышеловка

10 р.

Мышеловка

Гродно

Продам Ясень по окружности 3 метра.

5 р.

Продам Ясень по окружности 3 метра.

Гродно

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Кормушка для птичек

15 р.

Кормушка для птичек

Гродно

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мешок полипропиленовый 25кг

0.35 р.

мешок полипропиленовый 25кг

Гродно

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ящик для овощей

1 р.

ящик для овощей

Гродно

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Кротоловка

3 р.

Кротоловка

Гродно

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Бак для душа 55л с подогревом

89 р.

Бак для душа 55л с подогревом

Гродно

Кремень

3 р.

Кремень

Гродно

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Снегоуборщик Brait BR-7056W

1 759 р.

Снегоуборщик Brait BR-7056W

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Опилки липовые сухие чистые

Бесплатно

Опилки липовые сухие чистые

Гродно

Сетка овощная

0.15 р.

Сетка овощная

Гродно

Гвоздь пластиковый для спанбонда, агроткани, геотекстиля, сетки

0.15 р.

Гвоздь пластиковый для спанбонда, агроткани, геотекстиля, сетки

Гродно

Шпильки для крепления спанбонда, агроткани

0.35 р.

Шпильки для крепления спанбонда, агроткани

Гродно

Мешки сетчатые, сетки

0.13 р.

Мешки сетчатые, сетки

Гродно

Мешок полипропиленовый пищевой

1.50 р.

Мешок полипропиленовый пищевой

Гродно

Сетка фасадная, сетка притеняющая

2.70 р.

Сетка фасадная, сетка притеняющая

Гродно

Агроткань, агротекстиль

2 р.

Агроткань, агротекстиль

Гродно

Спанбонд чёрный, геотекстиль, агроволокно

2.20 р.

Спанбонд чёрный, геотекстиль, агроволокно

Гродно

Лента бордюрная

13 р.

Лента бордюрная

Гродно

Мешки полиэтиленовые, мешки для сока, мешки для засолки

1.50 р.

Мешки полиэтиленовые, мешки для сока, мешки для засолки

Гродно

Колодец декоративный

Договорная

Колодец декоративный

Гродно

Колесо от телеги

45 р.

Колесо от телеги

Гродно

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Лопата снеговая

30 р.

Лопата снеговая

Гродно

Ящики под овощи, фрукты

Договорная

Ящики под овощи, фрукты

Гродно

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Колодец декоративный

250 р.

Колодец декоративный

Гродно

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Банки по 5л.

1 р.

Банки по 5л.

Гродно

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Щепа плодовая ,сосновая.

5 р.

Щепа плодовая ,сосновая.

Гродно

Отпугиватель грызунов и насекомых Pest Repeller. 1

10 р.

Отпугиватель грызунов и насекомых Pest Repeller. 1

Гродно

Сетки,мешки

7 р.

Сетки,мешки

Гродно

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Камень

50 р.

Камень

Гродно

Опилки Кора Щепа

Договорная

Опилки Кора Щепа

Гродно

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Полиэтилен -рукав

2 р.

Полиэтилен -рукав

Гродно

Стружка хвойная сухая для мульчирования растений

5 р.

Стружка хвойная сухая для мульчирования растений

Гродно

Отвал для снега и выравнивания грунта универсал

349 р.

Отвал для снега и выравнивания грунта универсал

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Продам колючую проволоку

23 р.

Продам колючую проволоку

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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