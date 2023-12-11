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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Гродно

Новая вязальная машина СССР

60 р.

Новая вязальная машина СССР

Гродно

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Машинка для удаления катышков

15 р.

Машинка для удаления катышков

Гродно

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Гладильная доска

300 р.

Гладильная доска

Гродно

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Машинка для снятия катышков

10 р.

Машинка для снятия катышков

Гродно

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Сушилка для обуви

15 р.

Сушилка для обуви

Гродно

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Швейная машина веритас

180 р.

Швейная машина веритас

Гродно

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Швейные нитки

6 р.

Швейные нитки

Гродно

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Машинка для снятия катышек

Договорная

Машинка для снятия катышек

Гродно

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Машинка для удаления катышков Scarlett

6 р.

Машинка для удаления катышков Scarlett

Гродно

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Гладильная доска в отличном состоянии

15 р.

Гладильная доска в отличном состоянии

Гродно

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Стиральная машина

Договорная

Стиральная машина

Гродно

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Машинка для катышек

20 р.

Машинка для катышек

Гродно

Машинка для катышек JINCHI JC-51T9

25 р.

Машинка для катышек JINCHI JC-51T9

Гродно

доска гладильная

30 р.

доска гладильная

Гродно

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Машинка для удаления катышек

10 р.

Машинка для удаления катышек

Гродно

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Машинка для катышек

10 р.

Машинка для катышек

Гродно

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Оверлок промышленный

250 р.

Оверлок промышленный

Гродно

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Щётки для одежды

17 р.

Щётки для одежды

Гродно

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Ультразвуковая стиральная машинка Колибри

21 р.

Ультразвуковая стиральная машинка Колибри

Гродно

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Двигатель от стиральной машины

Договорная

Двигатель от стиральной машины

Гродно

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Привод к швейной машины

50 р.

Привод к швейной машины

Гродно

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Иглы для промышленных плоскошовных машин

50 р.

Иглы для промышленных плоскошовных машин

Гродно

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Машинка от катышек

15 р.

Машинка от катышек

Гродно

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Машинка для удаления катышков Deerma DEM-MQ813W

55 р.

Машинка для удаления катышков Deerma DEM-MQ813W

Гродно

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Центрифуга для отжима белья

70 р.

Центрифуга для отжима белья

Гродно

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КОВРИК ДЛЯ NAMAZ

35 р.

КОВРИК ДЛЯ NAMAZ

Гродно

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Стиральная доска

25 р.

Стиральная доска

Гродно

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Машинка для удаления катышков

5 р.

Машинка для удаления катышков

Гродно

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Машинка для удаления катышков

15 р.

Машинка для удаления катышков

Гродно

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Ремень на стиральную машину

Договорная

Ремень на стиральную машину

Гродно

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Пресс промышленный

250 р.

Пресс промышленный

Гродно

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Гладильная доска

12 р.

Гладильная доска

Гродно

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Чернивчанка

45 р.

Чернивчанка

Гродно

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Электро двигатель для швейная машины

60 р.

Электро двигатель для швейная машины

Гродно

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Прес гладильный бытовой

50 р.

Прес гладильный бытовой

Гродно

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Продам швейную машину ножного приводада

285 р.

Продам швейную машину ножного приводада

Гродно

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Ультразвуковая стиральная машина ''Колибри БАГ-1''

29.99 р.

Ультразвуковая стиральная машина ''Колибри БАГ-1''

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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