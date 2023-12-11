Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Гродно
171.80 р.
Универсальная швабра
Гродно
190 р.
Стеклоочиститель Bosch GlassVac
Гродно
20 р.
Швабра с распылителем воды
Гродно
800 р.
Мойка высокого давления karcher k5 basik.
Гродно
720 р.
Электрошвабра Karcher
Гродно
170 р.
Паровая швабра
Гродно
299 р.
Karcher WV6 PREMIUM
Гродно
8 р.
Влажные салфетки для очков и сенсорных поверхносте
Гродно
25 р.
Насадки для пылесоса
Гродно
270 р.
Электрополотер бытовой ЭПО-3
Гродно
19 р.
Электрощетка-пылесос ''ВЕТЕРОК-3''
Гродно
100 р.
Удг
Гродно
700 р.
ЭЛЕКТРОШВАБРА
Гродно
300 р.
Моющая насадка для пылесоса LG
Гродно
120 р.
Сушилка бельевая
Гродно
5 р.
Водосгон
Гродно
550 р.
Минимойка KARCHER K4 PROMO BASIC CAR
Гродно
Договорная
Продам электро швабру Karcher FC-5
Гродно
3 р.
Щетки
Гродно
100 р.
Электровеник Karcher
Гродно
799 р.
Мойка высокого давления Karcher K5
Гродно
14 р.
Магнитная щётка для мытья окон
Гродно
95 р.
Мойка для окон Бош
Гродно
15 р.
Магнитная щётка для окон
Гродно
280 р.
Мойка высокого давления Karcher
Гродно
230 р.
Пылесос бытовой PoLaris
Гродно
1 700 р.
Karcher K7 Керхер
Гродно
100 р.
Насадка для пылесоса electrolux ergorapido
Гродно
40 р.
Беспроводная щётка для уборки
Гродно
470 р.
Электрошвабра, Karcher
Гродно
300 р.
Мойка высокого давления Bosch аккумуляторная
Гродно
3 р.
Сменная насадка для швабры
Гродно
1 р.
Пипидастр
Гродно
800 р.
KARCHER K5 BASIK КЕРХЕР К5 БЭЙСИК
Гродно
20 р.
двигатели разные
Гродно
1 100 р.
Робот-мойщик окон Ecovacs Winbot W1 Pro
Гродно
65 р.
Очиститель стёкол
Гродно
2 600 р.
Пылесос Milwaukee
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
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42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
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48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный