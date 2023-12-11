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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Гродно

Универсальная швабра

171.80 р.

Универсальная швабра

Гродно

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Стеклоочиститель Bosch GlassVac

190 р.

Стеклоочиститель Bosch GlassVac

Гродно

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Швабра с распылителем воды

20 р.

Швабра с распылителем воды

Гродно

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Мойка высокого давления karcher k5 basik.

800 р.

Мойка высокого давления karcher k5 basik.

Гродно

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Электрошвабра Karcher

720 р.

Электрошвабра Karcher

Гродно

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Паровая швабра

170 р.

Паровая швабра

Гродно

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Karcher WV6 PREMIUM

299 р.

Karcher WV6 PREMIUM

Гродно

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Влажные салфетки для очков и сенсорных поверхносте

8 р.

Влажные салфетки для очков и сенсорных поверхносте

Гродно

Насадки для пылесоса

25 р.

Насадки для пылесоса

Гродно

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Электрополотер бытовой ЭПО-3

270 р.

Электрополотер бытовой ЭПО-3

Гродно

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Электрощетка-пылесос ''ВЕТЕРОК-3''

19 р.

Электрощетка-пылесос ''ВЕТЕРОК-3''

Гродно

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Удг

100 р.

Удг

Гродно

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ЭЛЕКТРОШВАБРА

700 р.

ЭЛЕКТРОШВАБРА

Гродно

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Моющая насадка для пылесоса LG

300 р.

Моющая насадка для пылесоса LG

Гродно

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Сушилка бельевая

120 р.

Сушилка бельевая

Гродно

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Водосгон

5 р.

Водосгон

Гродно

Минимойка KARCHER K4 PROMO BASIC CAR

550 р.

Минимойка KARCHER K4 PROMO BASIC CAR

Гродно

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Продам электро швабру Karcher FC-5

Договорная

Продам электро швабру Karcher FC-5

Гродно

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Щетки

3 р.

Щетки

Гродно

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Электровеник Karcher

100 р.

Электровеник Karcher

Гродно

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Мойка высокого давления Karcher K5

799 р.

Мойка высокого давления Karcher K5

Гродно

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Магнитная щётка для мытья окон

14 р.

Магнитная щётка для мытья окон

Гродно

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Мойка для окон Бош

95 р.

Мойка для окон Бош

Гродно

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Магнитная щётка для окон

15 р.

Магнитная щётка для окон

Гродно

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Мойка высокого давления Karcher

280 р.

Мойка высокого давления Karcher

Гродно

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Пылесос бытовой PoLaris

230 р.

Пылесос бытовой PoLaris

Гродно

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Karcher K7 Керхер

1 700 р.

Karcher K7 Керхер

Гродно

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Насадка для пылесоса electrolux ergorapido

100 р.

Насадка для пылесоса electrolux ergorapido

Гродно

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Беспроводная щётка для уборки

40 р.

Беспроводная щётка для уборки

Гродно

Электрошвабра, Karcher

470 р.

Электрошвабра, Karcher

Гродно

Мойка высокого давления Bosch аккумуляторная

300 р.

Мойка высокого давления Bosch аккумуляторная

Гродно

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Сменная насадка для швабры

3 р.

Сменная насадка для швабры

Гродно

Пипидастр

1 р.

Пипидастр

Гродно

KARCHER K5 BASIK КЕРХЕР К5 БЭЙСИК

800 р.

KARCHER K5 BASIK КЕРХЕР К5 БЭЙСИК

Гродно

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двигатели разные

20 р.

двигатели разные

Гродно

Робот-мойщик окон Ecovacs Winbot W1 Pro

1 100 р.

Робот-мойщик окон Ecovacs Winbot W1 Pro

Гродно

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Очиститель стёкол

65 р.

Очиститель стёкол

Гродно

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Пылесос Milwaukee

2 600 р.

Пылесос Milwaukee

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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