Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Гродно
150 р.
Электрический гриль
Гродно
30 р.
Кронштейн для микроволновки
Гродно
50 р.
Машина для попкорна
Гродно
30 р.
Омлетница вертикальная электрическая
Гродно
35 р.
Электрошашлычница из нержавейки
Гродно
10 р.
Тен для самовара
Гродно
120 р.
Шоколадный фонтан
Гродно
90 р.
Мусорка REJS
Гродно
55 р.
Самовар
Гродно
750 р.
Премиальная система очистки воды
Гродно
20 р.
Тостер кухня
Гродно
130 р.
Ростер , почта
Гродно
55 р.
Продам электропот ,имеется гарантия.
Гродно
100 р.
самовар тульский из нержавейки электрический
Гродно
30 р.
Кухонная техника
Гродно
25 р.
Скороварка
Гродно
20 р.
Часы
Гродно
50 р.
Орешница
Гродно
100 р.
Электрическая печка для тортов, запеканок, мяса
Гродно
Договорная
Реле к компрессору, б.у.
Гродно
1 700 р.
Соко охладитель
Гродно
90 р.
Мультипекарь
Гродно
20 р.
Весы кухонные
Гродно
150 р.
огнетушитель (автомат) РВ
Гродно
40 р.
Электрошашлычница
Гродно
130 р.
Измельчитель чоппер Sencor питание от сети 300Вт,ч
Гродно
30 р.
шашлычница
Гродно
800 р.
Гриль
Гродно
200 р.
Духовка электро
Гродно
450 р.
Хлебопечь
Гродно
9.99 р.
Запчасти для техники
Гродно
35 р.
Капусторезка Молния продам.
Гродно
60 р.
Капучинатор
Гродно
Договорная
Нарезка-терка для картошки фри
Гродно
20 р.
Овощерезка Nicer Dicer.
Гродно
69.99 р.
Яйцеварка Krups
Гродно
129.99 р.
Измельчитель Moulinex
Гродно
1 500 р.
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/3
Гродно
300 р.
Слайсер
Гродно
18 р.
Фильтры для воды Аквафор
Гродно
20 р.
Часы для кухни
Гродно
Договорная
Кастрюля бак 40-50 литроа
Гродно
Договорная
Электрический самовар
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.88 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный