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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Гродно

ДЭНАС-Остео для лечения и профилактики боли ...

100 р.

ДЭНАС-Остео для лечения и профилактики боли ...

Гродно

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Aura Allure для моментального загара новый

1 150 р.

Aura Allure для моментального загара новый

Гродно

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Рефлектор

15 р.

Рефлектор

Гродно

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Грелка электрическая

40 р.

Грелка электрическая

Гродно

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Лазер диодный для удаления волос

19 000 р.

Лазер диодный для удаления волос

Гродно

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Дарсонваль 85 рублей

85 р.

Дарсонваль 85 рублей

Гродно

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Массажёр

50 р.

Массажёр

Гродно

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Импульсный массажер Дарсонваль от Gezatone.

100 р.

Импульсный массажер Дарсонваль от Gezatone.

Гродно

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Набор для завивки волос, электробигуди, СССР.

Договорная

Набор для завивки волос, электробигуди, СССР.

Гродно

Слуховой аппарат Resound VE 388

450 р.

Слуховой аппарат Resound VE 388

Гродно

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Массажёр для подбородка

7 р.

Массажёр для подбородка

Гродно

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Щипцы для наращивания

45 р.

Щипцы для наращивания

Гродно

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Щетка для сухого массажа

7 р.

Щетка для сухого массажа

Гродно

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Термостельки

47 р.

Термостельки

Гродно

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Весы напольные

20 р.

Весы напольные

Гродно

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Хулахуп

20 р.

Хулахуп

Гродно

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Ножницы парикмахерские

65 р.

Ножницы парикмахерские

Гродно

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Коробки подарочные 2 шт - цена за 1

2 р.

Коробки подарочные 2 шт - цена за 1

Гродно

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Прибор по уходу за кожей и ногтями

10 р.

Прибор по уходу за кожей и ногтями

Гродно

Бигуди электрические Remington KF40E

65 р.

Бигуди электрические Remington KF40E

Гродно

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Товары для волос

40 р.

Товары для волос

Гродно

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Массажер вакуумный

30 р.

Массажер вакуумный

Гродно

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Ультразвуковой скалер

100 р.

Ультразвуковой скалер

Гродно

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Проводная Тату машинка Luren роторная набор старт

150 р.

Проводная Тату машинка Luren роторная набор старт

Гродно

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Парикмахерские ножницы

45 р.

Парикмахерские ножницы

Гродно

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Массажная кровать Нуга Бест

4 500 р.

Массажная кровать Нуга Бест

Гродно

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Электрогрелка

35 р.

Электрогрелка

Гродно

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ножницы парихмахерская

90 р.

ножницы парихмахерская

Гродно

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Напольные весы

15 р.

Напольные весы

Гродно

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Ершики для чистки брекетов

3 р.

Ершики для чистки брекетов

Гродно

Диффузор для фена

10 р.

Диффузор для фена

Гродно

LR Zeitgard 2 Anti age аппарат для омоложения ПОЧТ

280 р.

LR Zeitgard 2 Anti age аппарат для омоложения ПОЧТ

Гродно

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Сушилка для обуви

19 р.

Сушилка для обуви

Гродно

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Массажёр

5 р.

Массажёр

Гродно

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Аппарат магнитотерапии АМТ-01

55 р.

Аппарат магнитотерапии АМТ-01

Гродно

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Набор для тренировки мышц

75 р.

Набор для тренировки мышц

Гродно

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Фонарь налобный Огонь HT-117

36 р.

Фонарь налобный Огонь HT-117

Гродно

Весы ювелирные Digital scale MH-198-1

28 р.

Весы ювелирные Digital scale MH-198-1

Гродно

Сауна для лица Beurer

50 р.

Сауна для лица Beurer

Гродно

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Термошапка tashe

50 р.

Термошапка tashe

Гродно

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Фотоэпилятор

50 р.

Фотоэпилятор

Гродно

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Дарсонваль Gezatone biolift4 203

100 р.

Дарсонваль Gezatone biolift4 203

Гродно

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Электрогрелка

15 р.

Электрогрелка

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Стартовый набор для депиляции

36 р.

Стартовый набор для депиляции

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Комплект термобелья NORFIN Women Performance Purple 01 304501 (S)

Онлайн-заказ

117.06 р.

Комплект термобелья NORFIN Women Performance Purple 01 304501 (S)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-7-60 (15с277)

Онлайн-заказ

48.82 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-7-60 (15с277)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шорты для похудения FORA 202-Sh (S,M,L,XL)

Онлайн-заказ

38.30 р.

Шорты для похудения FORA 202-Sh (S,M,L,XL)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическое одеяло Sencor SUB 291

Онлайн-заказ

149.30 р.

Электрическое одеяло Sencor SUB 291

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (6 режимов работы) / Бесшумный сопле

Онлайн-заказ

61 р.

Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (6 режимов работы) / Бесшумный сопле

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортопедический надувной воротник (подушка - массажер для шеи) с грушей Cervical Neck Trаction Devic

Онлайн-заказ

33 р.

Ортопедический надувной воротник (подушка - массажер для шеи) с грушей Cervical Neck Trаction Devic

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный Wi Fi очиститель пор лица Visible Blackhead (5 насадок, просмотр через приложение)

Онлайн-заказ

87.60 р.
73 р.-17%

Вакуумный Wi Fi очиститель пор лица Visible Blackhead (5 насадок, просмотр через приложение)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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