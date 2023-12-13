Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Гродно
410 р.
Гидроаккумулятор 100 литров Belamos
Гродно
Договорная
Фум лента
Гродно
Договорная
Магнетвентил (клапан электромагнитный)
Гродно
50 р.
Клюпа для нарезки резьбы
Гродно
9 р.
Оправа защитная под термометр
Гродно
260 р.
Трёхходовой термический клапан
Гродно
60 р.
Шаровой кран Itap Ideal 1'' DN25 с американкой
Гродно
20 р.
Смывной бочок без крышки
Гродно
20 р.
Термопреобразователи сопротивления ТСПА-К Pt100
Гродно
20 р.
Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н Pt500
Гродно
25 р.
Датчик давления DDR типа DW
Гродно
10 р.
подводка 80см
Гродно
200 р.
Буржуйка нержавейка
Гродно
30 р.
Соединитель латунь
Гродно
55 р.
Расширительный бак
Гродно
120 р.
Стеклопластик для изоляции сантех.труб
Гродно
50 р.
Оголовок 90 и 125 внутренний для скважины
Гродно
220 р.
Головка термостатическая
Гродно
Договорная
слив для ванны чугунной
Гродно
40 р.
Термостат, терморегулятор, регулятор температуры
Гродно
35 р.
Трап для душа. Новый
Гродно
35 р.
Кран для фильтра под мойку
Гродно
10 р.
Крышка
Гродно
160 р.
Мембранный расширительный бак Refix DE 25 для ГВС
Гродно
5 р.
Пьедестал
Гродно
5 р.
Насадка для крана
Гродно
3 р.
Манжет сантехнический
Гродно
20 р.
Змеевик.латунь.
Гродно
15 р.
Герметик прозрачный
Гродно
10 р.
Изливы
Гродно
15 р.
Шланги для подключения воды для крана
Гродно
600 р.
Биотуалет THETFORD Campa Potti Qube XGL
Гродно
46 р.
Фланец НЖ для трубы 105мм для трубы 57мм
Гродно
100 р.
Система очистки воды АкваОсмос ''под мойкой'' Норт
Гродно
Договорная
Керамические трубы
Гродно
Договорная
Электромагнитный клапан
Гродно
15 р.
Термопреобразователь сопротивления
Гродно
140 р.
Гигиенический душ Haiba
Гродно
15 р.
Терморегулятор ТРЭ104
Гродно
4 р.
Клапан кухонный
Гродно
Договорная
Нептун от протечек воды. 550 руб.
Гродно
Договорная
Шкаф для гребенки.
Гродно
15 р.
Люк ревезионный 33 на 33 см
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
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230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
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235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
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395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный
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267 р.
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ
Могилевская, Бобруйск