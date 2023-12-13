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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Гродно

Гидроаккумулятор 100 литров Belamos

410 р.

Гидроаккумулятор 100 литров Belamos

Гродно

Фум лента

Договорная

Фум лента

Гродно

Магнетвентил (клапан электромагнитный)

Договорная

Магнетвентил (клапан электромагнитный)

Гродно

Клюпа для нарезки резьбы

50 р.

Клюпа для нарезки резьбы

Гродно

Оправа защитная под термометр

9 р.

Оправа защитная под термометр

Гродно

Трёхходовой термический клапан

260 р.

Трёхходовой термический клапан

Гродно

Шаровой кран Itap Ideal 1'' DN25 с американкой

60 р.

Шаровой кран Itap Ideal 1'' DN25 с американкой

Гродно

Смывной бочок без крышки

20 р.

Смывной бочок без крышки

Гродно

Термопреобразователи сопротивления ТСПА-К Pt100

20 р.

Термопреобразователи сопротивления ТСПА-К Pt100

Гродно

Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н Pt500

20 р.

Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н Pt500

Гродно

Датчик давления DDR типа DW

25 р.

Датчик давления DDR типа DW

Гродно

подводка 80см

10 р.

подводка 80см

Гродно

Буржуйка нержавейка

200 р.

Буржуйка нержавейка

Гродно

Соединитель латунь

30 р.

Соединитель латунь

Гродно

Расширительный бак

55 р.

Расширительный бак

Гродно

Стеклопластик для изоляции сантех.труб

120 р.

Стеклопластик для изоляции сантех.труб

Гродно

Оголовок 90 и 125 внутренний для скважины

50 р.

Оголовок 90 и 125 внутренний для скважины

Гродно

Головка термостатическая

220 р.

Головка термостатическая

Гродно

слив для ванны чугунной

Договорная

слив для ванны чугунной

Гродно

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Термостат, терморегулятор, регулятор температуры

40 р.

Термостат, терморегулятор, регулятор температуры

Гродно

Трап для душа. Новый

35 р.

Трап для душа. Новый

Гродно

Кран для фильтра под мойку

35 р.

Кран для фильтра под мойку

Гродно

Крышка

10 р.

Крышка

Гродно

Мембранный расширительный бак Refix DE 25 для ГВС

160 р.

Мембранный расширительный бак Refix DE 25 для ГВС

Гродно

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Пьедестал

5 р.

Пьедестал

Гродно

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Насадка для крана

5 р.

Насадка для крана

Гродно

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Манжет сантехнический

3 р.

Манжет сантехнический

Гродно

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Змеевик.латунь.

20 р.

Змеевик.латунь.

Гродно

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Герметик прозрачный

15 р.

Герметик прозрачный

Гродно

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Изливы

10 р.

Изливы

Гродно

Шланги для подключения воды для крана

15 р.

Шланги для подключения воды для крана

Гродно

Биотуалет THETFORD Campa Potti Qube XGL

600 р.

Биотуалет THETFORD Campa Potti Qube XGL

Гродно

46 р.

Фланец НЖ для трубы 105мм для трубы 57мм

Гродно

Система очистки воды АкваОсмос ''под мойкой'' Норт

100 р.

Система очистки воды АкваОсмос ''под мойкой'' Норт

Гродно

Керамические трубы

Договорная

Керамические трубы

Гродно

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Электромагнитный клапан

Договорная

Электромагнитный клапан

Гродно

Термопреобразователь сопротивления

15 р.

Термопреобразователь сопротивления

Гродно

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Гигиенический душ Haiba

140 р.

Гигиенический душ Haiba

Гродно

Терморегулятор ТРЭ104

15 р.

Терморегулятор ТРЭ104

Гродно

Клапан кухонный

4 р.

Клапан кухонный

Гродно

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Нептун от протечек воды. 550 руб.

Договорная

Нептун от протечек воды. 550 руб.

Гродно

Шкаф для гребенки.

Договорная

Шкаф для гребенки.

Гродно

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Люк ревезионный 33 на 33 см

15 р.

Люк ревезионный 33 на 33 см

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Онлайн-заказ

267 р.

Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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