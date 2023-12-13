Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Гродно
305 р.
Садовые ножницы MAKITA
Гродно
2 800 р.
Снегоуборщик бензиновый WEIMA WWS0724 A/E
Гродно
3 599 р.
Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6
Гродно
2 250 р.
Дровокол бензиновый
Гродно
1 050 р.
Электрический дровокол Champion LSH5001H
Гродно
2 080 р.
Снегоуборщик Brait СБ-7861
Гродно
180 р.
Кусторез электрический Champion HTE410
Гродно
90 р.
Насадка на бензопилу (Минипилорама ПРМ-1)
Гродно
1 170 р.
Дровокол электрический ELS7T-52, 2300 Вт, сила раскола 7т, макс. размеры полена D250 x 520 мм Denzel
Гродно
100 р.
Кукурузолущилка электрическая
Гродно
65 р.
Воздуходувка
Гродно
175 р.
Опрыскиватель аккумуляторный CHAMPION, 5,5 бар
Гродно
150 р.
Опрыскиватель аккумуляторный Техпром ОПЭ 12
Гродно
100 р.
Шнек для мотобура Edon EAD-200/800
Гродно
Договорная
Аэратор Скарификатор в прокат - аренду в Гродно
Гродно
110 р.
Воздуходувка аккумуляторная, 20 В, 2,8 м.куб./мин, 0-18000 об/мин, solo
Гродно
2 500 р.
Дровокол гидравлический
Гродно
10 р.
Газонный каток и сеялка в прокат - аренду.
Гродно
150 р.
Лущилка для кукурузы
Гродно
150 р.
Бочка,500л
Гродно
99 р.
Воздуходувка, насадка на бензокосу/триммер, 26мм, 9 шлиц
Гродно
180 р.
Воздуходувка-пылесос электрическая CHAMPION
Гродно
340 р.
Мойка высокого дааления Керхер К3
Гродно
160 р.
Опрыскиватель электрический аккумуляторный 12 литров(16)
Гродно
345 р.
Сектор аккумуляторный, 18 В, 0-400 об/мин, кейс, с АКБ и ЗУ
Гродно
130 р.
Измельчительзерна
Гродно
2 р.
Крыльчатка
Гродно
Договорная
Тележка садовая
Гродно
125 р.
Окучник двухрядный
Гродно
Договорная
Емкость металлическая
Гродно
2 600 р.
Щепорез
Гродно
150 р.
Насадка - кусторез для триммера 26мм (9T)
Гродно
130 р.
НАСАДКА ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ТРИММЕРА
Гродно
300 р.
Сечкарня
Гродно
35 р.
Электроплуг - лебедка сельскохозяйственная в прокат аренду.
Гродно
350 р.
Кусторез
Гродно
1 700 р.
Высоторез аккумуляторный Husqvarna 120iTK4
Гродно
30 р.
Коса ручная
Гродно
150 р.
Двигатель
Гродно
769 р.
Картофелекопалка
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный