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Сад и огородСадовая техника

Прочее из садовой техники в Гродно

Садовые ножницы MAKITA

305 р.

Садовые ножницы MAKITA

Гродно

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Снегоуборщик бензиновый WEIMA WWS0724 A/E

2 800 р.

Снегоуборщик бензиновый WEIMA WWS0724 A/E

Гродно

Доставка по Беларуси
Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6

3 599 р.

Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дровокол бензиновый

2 250 р.

Дровокол бензиновый

Гродно

Электрический дровокол Champion LSH5001H

1 050 р.

Электрический дровокол Champion LSH5001H

Гродно

Доставка
Снегоуборщик Brait СБ-7861

2 080 р.

Снегоуборщик Brait СБ-7861

Гродно

Доставка по Беларуси
Кусторез электрический Champion HTE410

180 р.

Кусторез электрический Champion HTE410

Гродно

Доставка
Насадка на бензопилу (Минипилорама ПРМ-1)

90 р.

Насадка на бензопилу (Минипилорама ПРМ-1)

Гродно

Доставка
Дровокол электрический ELS7T-52, 2300 Вт, сила раскола 7т, макс. размеры полена D250 x 520 мм Denzel

1 170 р.

Дровокол электрический ELS7T-52, 2300 Вт, сила раскола 7т, макс. размеры полена D250 x 520 мм Denzel

Гродно

Кукурузолущилка электрическая

100 р.

Кукурузолущилка электрическая

Гродно

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Воздуходувка

65 р.

Воздуходувка

Гродно

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Опрыскиватель аккумуляторный CHAMPION, 5,5 бар

175 р.

Опрыскиватель аккумуляторный CHAMPION, 5,5 бар

Гродно

Опрыскиватель аккумуляторный Техпром ОПЭ 12

150 р.

Опрыскиватель аккумуляторный Техпром ОПЭ 12

Гродно

Доставка
Шнек для мотобура Edon EAD-200/800

100 р.

Шнек для мотобура Edon EAD-200/800

Гродно

Аэратор Скарификатор в прокат - аренду в Гродно

Договорная

Аэратор Скарификатор в прокат - аренду в Гродно

Гродно

Воздуходувка аккумуляторная, 20 В, 2,8 м.куб./мин, 0-18000 об/мин, solo

110 р.

Воздуходувка аккумуляторная, 20 В, 2,8 м.куб./мин, 0-18000 об/мин, solo

Гродно

Дровокол гидравлический

2 500 р.

Дровокол гидравлический

Гродно

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Газонный каток и сеялка в прокат - аренду.

10 р.

Газонный каток и сеялка в прокат - аренду.

Гродно

Лущилка для кукурузы

150 р.

Лущилка для кукурузы

Гродно

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Бочка,500л

150 р.

Бочка,500л

Гродно

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Воздуходувка, насадка на бензокосу/триммер, 26мм, 9 шлиц

99 р.

Воздуходувка, насадка на бензокосу/триммер, 26мм, 9 шлиц

Гродно

Воздуходувка-пылесос электрическая CHAMPION

180 р.

Воздуходувка-пылесос электрическая CHAMPION

Гродно

340 р.

Мойка высокого дааления Керхер К3

Гродно

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Опрыскиватель электрический аккумуляторный 12 литров(16)

160 р.

Опрыскиватель электрический аккумуляторный 12 литров(16)

Гродно

Сектор аккумуляторный, 18 В, 0-400 об/мин, кейс, с АКБ и ЗУ

345 р.

Сектор аккумуляторный, 18 В, 0-400 об/мин, кейс, с АКБ и ЗУ

Гродно

Измельчительзерна

130 р.

Измельчительзерна

Гродно

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Крыльчатка

2 р.

Крыльчатка

Гродно

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Тележка садовая

Договорная

Тележка садовая

Гродно

Окучник двухрядный

125 р.

Окучник двухрядный

Гродно

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Емкость металлическая

Договорная

Емкость металлическая

Гродно

Щепорез

2 600 р.

Щепорез

Гродно

Насадка - кусторез для триммера 26мм (9T)

150 р.

Насадка - кусторез для триммера 26мм (9T)

Гродно

НАСАДКА ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ТРИММЕРА

130 р.

НАСАДКА ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ТРИММЕРА

Гродно

Сечкарня

300 р.

Сечкарня

Гродно

Электроплуг - лебедка сельскохозяйственная в прокат аренду.

35 р.

Электроплуг - лебедка сельскохозяйственная в прокат аренду.

Гродно

Кусторез

350 р.

Кусторез

Гродно

Высоторез аккумуляторный Husqvarna 120iTK4

1 700 р.

Высоторез аккумуляторный Husqvarna 120iTK4

Гродно

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Коса ручная

30 р.

Коса ручная

Гродно

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Двигатель

150 р.

Двигатель

Гродно

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Картофелекопалка

769 р.

Картофелекопалка

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

3 150 р.

Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

2 740 р.

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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