logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Климатическая техника
Прочая климатическая техника
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Гродно

Термометр-гигрометр YM - FY12

10 р.

Термометр-гигрометр YM - FY12

Гродно

кабель греющий

6 р.

кабель греющий

Гродно

badge-icon
Продам электрическое одеяло для подогрева кравати

220 р.

Продам электрическое одеяло для подогрева кравати

Гродно

badge-icon
badge-icon
Метеостанция

15 р.

Метеостанция

Гродно

badge-icon
Печь на отработанном масле

Бесплатно

Печь на отработанном масле

Гродно

Подставка

27 р.

Подставка

Гродно

badge-icon
Гигрометр

100 р.

Гигрометр

Гродно

badge-icon
badge-icon
Элктросушилка СССР 82г

55 р.

Элктросушилка СССР 82г

Гродно

badge-icon
Часы LED Космос Х0712L

27 р.

Часы LED Космос Х0712L

Гродно

Электросушилка СССР

Договорная

Электросушилка СССР

Гродно

badge-icon
Промо лампа

20 р.

Промо лампа

Гродно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Два гигрометра психрометрических

20 р.

Два гигрометра психрометрических

Гродно

badge-icon
Электронный блок защиты компрессора BOCK MP-10

130 р.

Электронный блок защиты компрессора BOCK MP-10

Гродно

badge-icon
badge-icon
Продам терморегулятор ссср.

10 р.

Продам терморегулятор ссср.

Гродно

badge-icon
Остатки фреона

Договорная

Остатки фреона

Гродно

Фреон для холодильного оборудования 407С

Договорная

Фреон для холодильного оборудования 407С

Гродно

Сушилка ''Донбасс''

15 р.

Сушилка ''Донбасс''

Гродно

badge-icon
badge-icon
Градусник уличный

7 р.

Градусник уличный

Гродно

Контроллер инкубатор

60 р.

Контроллер инкубатор

Гродно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электрокипятильник

9 р.

Электрокипятильник

Гродно

badge-icon
Топливный блок биокамина KRATKI 0.5L TUV с ватой

150 р.

Топливный блок биокамина KRATKI 0.5L TUV с ватой

Гродно

badge-icon
Вилка штепсельная

Договорная

Вилка штепсельная

Гродно

Термометр электронный с выносным датчиком YM-FY10

8 р.

Термометр электронный с выносным датчиком YM-FY10

Гродно

Метеостанция с беспроводным датчиком

30 р.

Метеостанция с беспроводным датчиком

Гродно

badge-icon
термостат

50 р.

термостат

Гродно

badge-icon
Цифровой программируемый термостат Ballu BDT-2

105 р.

Цифровой программируемый термостат Ballu BDT-2

Гродно

badge-icon
Электрокипятильник большой

8 р.

Электрокипятильник большой

Гродно

badge-icon
Сплит система

Договорная

Сплит система

Гродно

badge-icon
Вентиль терморегулирующий ТРВ

80 р.

Вентиль терморегулирующий ТРВ

Гродно

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья