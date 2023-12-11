Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Гродно
10 р.
Щетка чашечная
Гродно
35 р.
Фрезерный диск на УШМ
Гродно
20 р.
Коронка алмазная
Гродно
85 р.
Алмазная шлифовальная чашка хилти
Гродно
12 р.
Пилки для лобзика
Гродно
7.50 р.
Полотно для реноватора
Гродно
14 р.
Круги шлифовальные (заточные)
Гродно
14 р.
Диски пильные по дереву
Гродно
12 р.
Диски по дереву
Гродно
1.50 р.
Диск отрезной по металлу 125х1,0
Гродно
Договорная
Фрезы, коронки
Гродно
3.50 р.
Круг шлифовальный торцевой лепестковый 125 мм
Гродно
5 р.
Насадка для миксера
Гродно
Договорная
Кейс,зарядное аккумулятор
Гродно
22 р.
Сверло по металлу кобальтовое диаметр 13 мм
Гродно
18 р.
Круг отрезной по бетону 230 мм на болгарку
Гродно
65 р.
Зарядное хитачи и аккумуляторы Бош
Гродно
Договорная
Отрезные и лепестковые диски
Гродно
120 р.
Диск по бетону 350
Гродно
20 р.
Сверло алмазное по керамограниту
Гродно
10 р.
Пилки для электролобзика
Гродно
3 р.
Головки шлифовальные
Гродно
85 р.
Стойка для УШМ 115-230мм
Гродно
Договорная
BOSCH,лопатка(зубило),свёрла(d14,10)
Гродно
265 р.
Резьбонарезная головка Rems Eva 1 1/4''
Гродно
720 р.
Milwaukee аккумулятор 12Ah, НОВЫЙ
Гродно
1.50 р.
Отрезные диски по металлу
Гродно
20 р.
Насадка Dremel
Гродно
250 р.
Milwaukee
Гродно
5 р.
Фреза, новая, СССР, вышлю.
Гродно
25 р.
Пика
Гродно
3 р.
Круг(диск) лепесток ф125
Гродно
90 р.
Коронка по бетону Bosch
Гродно
95 р.
Стойка под ушм 230мм, COS-230 Sparta
Гродно
4 р.
Полотно по металлу
Гродно
8 р.
Круг шлифовальный зачистной
Гродно
10 р.
Сверло
Гродно
135 р.
Круг алмазный
Гродно
Договорная
Металлорежущий инструмент (фрезы, сверла...)
Гродно
3 р.
Круг зачистной на 125 болгарку
Гродно
10 р.
Диск по металлу d 355 мм
Гродно
210 р.
КРУГ по асфальту WURTH d350 Германия
Гродно
45 р.
Набор сверл
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный