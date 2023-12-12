Оборудование для салонов красоты в Гродно
100 р.
Стол для маникюра
Гродно
19 000 р.
Диодный лазер EPILEON
Гродно
200 р.
Кушетка 3-х секционная
Гродно
170 р.
Кушетка косметологическая
Гродно
2 800 р.
Неодимовый лазер для удаления татуировок и пм
Гродно
6 723 р.
Имущество СПА-салона (Гродно)
Гродно
550 р.
мебель для тату мастера
Гродно
1 250 р.
Вертикальный солярий
Гродно
90 р.
стол для маникюра
Гродно
120 р.
Кушетка складная
Гродно
600 р.
Стол гримерный натуральное дерево
Гродно
100 р.
Стол для маникюра
Гродно
2 800 р.
Неодимовый лазер для удаления тату и пм, карбоновы
Гродно
100 р.
Сушуар парикмахерский
Гродно
180 р.
Красота и здоровье
Гродно
230 р.
Кушетка
Гродно
240 р.
Стол для маникюра с вытяжкой + набор
Гродно
240 р.
Стол с вытяжкой, пылесосом для маникюра
Гродно
130 р.
Стол для маникюра + лампа , маникюрный
Гродно
150 р.
Кушетка
Гродно
150 р.
Кушетка
Гродно
250 р.
Парикмахерское кресло
Гродно
320 р.
Стол для маникюра с вытяжкой
Гродно
200 р.
Маникюрный стол, лампа sun 2 ,и фреза
Гродно
190 р.
Аппарат фрезер для маникюра
Гродно
Договорная
Стол с вытяжкой
Гродно
Договорная
Педикюрное кресло
Гродно
700 р.
Ресепшен
Гродно
250 р.
Кушетка косметологическая
Гродно
240 р.
Тележки парикмахерские
Гродно
100 р.
Стол для маникюра с вытяжкой
Гродно
200 р.
Кушетка
Гродно
120 р.
Стол для маникюра
Гродно
50 р.
Пылесос для маникюра
Гродно
Договорная
Солярий вертикальный и горизонтальный
Гродно
100 р.
Маникюрный стол
Гродно
40 р.
Аппарат для микродермобразии
Гродно
12 500 р.
Новый аппарат для лазерной эпиляции
Гродно
140 р.
Щипцы для наращивания волос
Гродно
130 р.
Щипцы для наращивания волос
Гродно
620 р.
Педикюрное кресло
Гродно
180 р.
Кушетка
Гродно
3 000 р.
Лазер для удаления тату и карбона, от пигментных п
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
Доставка по Беларуси
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси