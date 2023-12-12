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Оборудование для салонов красоты в Гродно

Стол для маникюра

100 р.

Стол для маникюра

Гродно

Диодный лазер EPILEON

19 000 р.

Диодный лазер EPILEON

Гродно

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Кушетка 3-х секционная

200 р.

Кушетка 3-х секционная

Гродно

Кушетка косметологическая

170 р.

Кушетка косметологическая

Гродно

Неодимовый лазер для удаления татуировок и пм

2 800 р.

Неодимовый лазер для удаления татуировок и пм

Гродно

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Имущество СПА-салона (Гродно)

6 723 р.

Имущество СПА-салона (Гродно)

Гродно

мебель для тату мастера

550 р.

мебель для тату мастера

Гродно

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Вертикальный солярий

1 250 р.

Вертикальный солярий

Гродно

стол для маникюра

90 р.

стол для маникюра

Гродно

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Кушетка складная

120 р.

Кушетка складная

Гродно

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Стол гримерный натуральное дерево

600 р.

Стол гримерный натуральное дерево

Гродно

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Стол для маникюра

100 р.

Стол для маникюра

Гродно

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Неодимовый лазер для удаления тату и пм, карбоновы

2 800 р.

Неодимовый лазер для удаления тату и пм, карбоновы

Гродно

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Сушуар парикмахерский

100 р.

Сушуар парикмахерский

Гродно

Красота и здоровье

180 р.

Красота и здоровье

Гродно

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Кушетка

230 р.

Кушетка

Гродно

Стол для маникюра с вытяжкой + набор

240 р.

Стол для маникюра с вытяжкой + набор

Гродно

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Стол с вытяжкой, пылесосом для маникюра

240 р.

Стол с вытяжкой, пылесосом для маникюра

Гродно

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Стол для маникюра + лампа , маникюрный

130 р.

Стол для маникюра + лампа , маникюрный

Гродно

Кушетка

150 р.

Кушетка

Гродно

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Кушетка

150 р.

Кушетка

Гродно

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Парикмахерское кресло

250 р.

Парикмахерское кресло

Гродно

Стол для маникюра с вытяжкой

320 р.

Стол для маникюра с вытяжкой

Гродно

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Маникюрный стол, лампа sun 2 ,и фреза

200 р.

Маникюрный стол, лампа sun 2 ,и фреза

Гродно

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Аппарат фрезер для маникюра

190 р.

Аппарат фрезер для маникюра

Гродно

Стол с вытяжкой

Договорная

Стол с вытяжкой

Гродно

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Педикюрное кресло

Договорная

Педикюрное кресло

Гродно

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Ресепшен

700 р.

Ресепшен

Гродно

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Кушетка косметологическая

250 р.

Кушетка косметологическая

Гродно

Тележки парикмахерские

240 р.

Тележки парикмахерские

Гродно

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Стол для маникюра с вытяжкой

100 р.

Стол для маникюра с вытяжкой

Гродно

200 р.

Кушетка

Гродно

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Стол для маникюра

120 р.

Стол для маникюра

Гродно

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Пылесос для маникюра

50 р.

Пылесос для маникюра

Гродно

Солярий вертикальный и горизонтальный

Договорная

Солярий вертикальный и горизонтальный

Гродно

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Маникюрный стол

100 р.

Маникюрный стол

Гродно

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Аппарат для микродермобразии

40 р.

Аппарат для микродермобразии

Гродно

Новый аппарат для лазерной эпиляции

12 500 р.

Новый аппарат для лазерной эпиляции

Гродно

Щипцы для наращивания волос

140 р.

Щипцы для наращивания волос

Гродно

Щипцы для наращивания волос

130 р.

Щипцы для наращивания волос

Гродно

Педикюрное кресло

620 р.

Педикюрное кресло

Гродно

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Кушетка

180 р.

Кушетка

Гродно

Лазер для удаления тату и карбона, от пигментных п

3 000 р.

Лазер для удаления тату и карбона, от пигментных п

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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