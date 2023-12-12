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Компьютерная техника

Ноутбуки в Гродно

Игровой ноутбук MSI Katana GF76 11UCX-892XRU
vip

2 400 р.

Игровой ноутбук MSI Katana GF76 11UCX-892XRU

Гродно

Доставка по Беларуси
Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

2 750 р.

Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

Гродно

Ноутбук.

120 р.

Ноутбук.

Гродно

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ASUS TUF Gaming F15 16GB GTX1650 НОВЫЙ

2 400 р.

ASUS TUF Gaming F15 16GB GTX1650 НОВЫЙ

Гродно

ноутбук ASUS

350 р.

ноутбук ASUS

Гродно

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15.6 Dell, i3-7020, 8гб ddr4, 240 ssd, 6ч батарея

520 р.

15.6 Dell, i3-7020, 8гб ddr4, 240 ssd, 6ч батарея

Гродно

Dell vostro

399 р.

Dell vostro

Гродно

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Ультрабук HP EliteBook 840 i5/8Gb/SSD/FullHD

560 р.

Ультрабук HP EliteBook 840 i5/8Gb/SSD/FullHD

Гродно

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Ноутбук Lenovo G710 17.3 дюйм/i7/16 Gb/SSD

750 р.

Ноутбук Lenovo G710 17.3 дюйм/i7/16 Gb/SSD

Гродно

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Lenovo gaming l340-17 нерабочий

550 р.

Lenovo gaming l340-17 нерабочий

Гродно

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Asus Rog Strix G15

2 900 р.

Asus Rog Strix G15

Гродно

Acer Aspire E1-531G

299 р.

Acer Aspire E1-531G

Гродно

Acer Aspire E5-511

219 р.

Acer Aspire E5-511

Гродно

Игровой Ноутбук Dell N5110 i7/8 Gb/NVIDIA GT 525M

780 р.

Игровой Ноутбук Dell N5110 i7/8 Gb/NVIDIA GT 525M

Гродно

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ноутбук офисный леново РАССРОЧКА

Договорная

ноутбук офисный леново РАССРОЧКА

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук HP Icore I5 10Gen 8-256GB

850 р.

Ноутбук HP Icore I5 10Gen 8-256GB

Гродно

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MSI Titan GT77 12800HX/32Gb/1Tb/3080Ti 16Gb

7 770 р.

MSI Titan GT77 12800HX/32Gb/1Tb/3080Ti 16Gb

Гродно

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Ноутбук Lenovo L430 для работы i7/16 Gb/SSD

650 р.

Ноутбук Lenovo L430 для работы i7/16 Gb/SSD

Гродно

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Sony Vaio VPCF12M1E

Договорная

Sony Vaio VPCF12M1E

Гродно

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Ноутбук Honor Magicbook 15

1 100 р.

Ноутбук Honor Magicbook 15

Гродно

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Apple MacBook Pro 13'' 2020 MWP42

2 850 р.

Apple MacBook Pro 13'' 2020 MWP42

Гродно

Ноутбуки распродажа

Договорная

Ноутбуки распродажа

Гродно

Прокат ноутбуков по низкой цене в Гродно

40 р.

Прокат ноутбуков по низкой цене в Гродно

Гродно

Рассрочка
Ноутбук Tecno

1 500 р.

Ноутбук Tecno

Гродно

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Ноутбук Acer Aspire 3 a315-51-30hk (бронь)

800 р.

Ноутбук Acer Aspire 3 a315-51-30hk (бронь)

Гродно

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Ноутбук,ASUS

300 р.

Ноутбук,ASUS

Гродно

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Ноутбук Lenovo Legion 7

8 500 р.

Ноутбук Lenovo Legion 7

Гродно

11.6 asus 4-х яд, 2гб озу, 32 emmc, 5-10 ч батарея

200 р.

11.6 asus 4-х яд, 2гб озу, 32 emmc, 5-10 ч батарея

Гродно

Ноутбук Aspire 5741G

280 р.

Ноутбук Aspire 5741G

Гродно

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КЛАВИАТУРЫ(ACER,ASUS,LENOVO,DELL,HP,SAMSUNG)

30 р.

КЛАВИАТУРЫ(ACER,ASUS,LENOVO,DELL,HP,SAMSUNG)

Гродно

Доставка по Беларуси
Матрицы(экраны) для ноутбуков

Договорная

Матрицы(экраны) для ноутбуков

Гродно

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN Ryzen 3 7320U/8Gb/SSD256

1 530 р.

Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN Ryzen 3 7320U/8Gb/SSD256

Гродно

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude 7390 (i5-7300U/8GB/256GB)

659 р.

Ноутбук Dell Latitude 7390 (i5-7300U/8GB/256GB)

Гродно

Доставка
Ноутбук Fujitsu LifeBook U747 (i5-6300U/8GB/SSD 256GB)

659 р.

Ноутбук Fujitsu LifeBook U747 (i5-6300U/8GB/SSD 256GB)

Гродно

Доставка
Ноутбук Fujitsu LifeBook E746 (i5-6200U/8GB/128GB)

569 р.

Ноутбук Fujitsu LifeBook E746 (i5-6200U/8GB/128GB)

Гродно

Доставка
Fujitsu LifeBook U727 (i5-6200U/8GB/512GB)

569 р.

Fujitsu LifeBook U727 (i5-6200U/8GB/512GB)

Гродно

Доставка
Ноутбук LenovoThinkPad L570

850 р.

Ноутбук LenovoThinkPad L570

Гродно

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Ноутбук Lenovo

1 000 р.

Ноутбук Lenovo

Гродно

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15.6 Toshiba, i3-5020, 8гб, 240 ssd, сенсорный экр

650 р.

15.6 Toshiba, i3-5020, 8гб, 240 ssd, сенсорный экр

Гродно

ноутбук DELL

2 560 р.

ноутбук DELL

Гродно

Ультрабук HP

1 500 р.

Ультрабук HP

Гродно

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17.3 lenovo Z710 i5, 8гб озу, 256 ssd, 2гб nvidia

750 р.

17.3 lenovo Z710 i5, 8гб озу, 256 ssd, 2гб nvidia

Гродно

15.6 Asus x540, 2-яд celer, 2гб, 500 hdd, 6ч батар

300 р.

15.6 Asus x540, 2-яд celer, 2гб, 500 hdd, 6ч батар

Гродно

Ноутбук

500 р.

Ноутбук

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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