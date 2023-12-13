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Буровые, земляные работы в Гродно

Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Договорная

Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Гродно

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гродно

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гродно

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Договорная

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Гродно

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Гродно

Ликвидационный тампонаж скважин

Договорная

Ликвидационный тампонаж скважин

Гродно

Аренда и услуги минипогрузчика в Гродно

65 р.

Аренда и услуги минипогрузчика в Гродно

Гродно

Аренда/услуги мини экскаватора,мини погрузчика

65 р.

Аренда/услуги мини экскаватора,мини погрузчика

Гродно

Аренда Экскаватор-Погрузчик УБОРКА СНЕГА

55 р.

Аренда Экскаватор-Погрузчик УБОРКА СНЕГА

Гродно

Аренда и услуги минипогрузчика и миниэкскаватора

65 р.

Аренда и услуги минипогрузчика и миниэкскаватора

Гродно

канализация колодец

70 р.

канализация колодец

Гродно

Бурение скважин - 100% результат с 1 раза

Договорная

Бурение скважин - 100% результат с 1 раза

Гродно

Рассрочка
Аренда мини экскаватора в Гродно

65 р.

Аренда мини экскаватора в Гродно

Гродно

Экскаватор погрузчик

80 р.

Экскаватор погрузчик

Гродно

Алмазное сверление отверстий бетона

100 р.

Алмазное сверление отверстий бетона

Гродно

Услуги мини экскаватора,аренда миниэкскаватора.

Договорная

Услуги мини экскаватора,аренда миниэкскаватора.

Гродно

Бурение скважин ''под ключ ''

Договорная

Бурение скважин ''под ключ ''

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Аренда и услуги миниэкскаватора

65 р.

Аренда и услуги миниэкскаватора

Гродно

Услуги мини экскаватора Гродно

65 р.

Услуги мини экскаватора Гродно

Гродно

Канализация в РАССРОЧКУ. Аренда экскаватора

85 р.

Канализация в РАССРОЧКУ. Аренда экскаватора

Гродно

Гидромолот

Договорная

Гидромолот

Гродно

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Услуги амкодора в гродно

Договорная

Услуги амкодора в гродно

Гродно

Фронтальный Мини погрузчик

Договорная

Фронтальный Мини погрузчик

Гродно

Мини экскаватор услуги

Договорная

Мини экскаватор услуги

Гродно

Аренда Амкодор

44 р.

Аренда Амкодор

Гродно

Экскаватор погрузчик услуги аренда

Договорная

Экскаватор погрузчик услуги аренда

Гродно

Бурение скважин на воду - burlida.by

Договорная

Бурение скважин на воду - burlida.by

Гродно

Миниэкскаватор аренда. Миниэксковатор )

70 р.

Миниэкскаватор аренда. Миниэксковатор )

Гродно

Мини-погрузчик,экскаватор,бульдозер,бур,гидромолот

50 р.

Мини-погрузчик,экскаватор,бульдозер,бур,гидромолот

Гродно

Канализация под ключ

Договорная

Канализация под ключ

Гродно

Услуги мини-погрузчика, гидробур, гидромолот, вилы

Договорная

Услуги мини-погрузчика, гидробур, гидромолот, вилы

Гродно

Бурение скважин на воду и обустройство под ключ

Договорная

Бурение скважин на воду и обустройство под ключ

Гродно

Горизонтальный прокол (ГНП) , прокол под дорогой.

Договорная

Горизонтальный прокол (ГНП) , прокол под дорогой.

Гродно

Винтовые сваи

105 р.

Винтовые сваи

Гродно

Рассрочка
Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Погрузчик -экскаватор Экскаватор гусеничный JCB,ги

85 р.

Погрузчик -экскаватор Экскаватор гусеничный JCB,ги

Гродно

Монтаж наружной и внутренней канализации, ливневки

Договорная

Монтаж наружной и внутренней канализации, ливневки

Гродно

Септики, автономная канализация, ливневка, дренаж

Договорная

Септики, автономная канализация, ливневка, дренаж

Гродно

Аренда Экскаватора

85 р.

Аренда Экскаватора

Гродно

Мини экскаватор,гидромолот

80 р.

Мини экскаватор,гидромолот

Гродно

Аренда мини фронтального погрузчика

Договорная

Аренда мини фронтального погрузчика

Гродно

Бурение скважин на воду в Гродно

Договорная

Бурение скважин на воду в Гродно

Гродно

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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