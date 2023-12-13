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Ремонтно-строительные работы в Гродно

Стяжка пола по немецкой технологии
vip

Договорная

Стяжка пола по немецкой технологии

Гродно

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

2 400 р.

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

Гродно

Лестница из массива сосны

3 200 р.

Лестница из массива сосны

Гродно

Лестницы из ясеня

4 500 р.

Лестницы из ясеня

Гродно

Деревянная лестница

4 400 р.

Деревянная лестница

Гродно

деревянная лестница

3 500 р.

деревянная лестница

Гродно

Печник

Договорная

Печник

Гродно

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Сварка металла, труб, металлоконструеций

20 р.

Сварка металла, труб, металлоконструеций

Гродно

Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

85 р.

Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

Гродно

Сварка Аргоном, Алюминия, Нержавейки, чёрный метал

15 р.

Сварка Аргоном, Алюминия, Нержавейки, чёрный метал

Гродно

Лестница на ломаном косоуре

Договорная

Лестница на ломаном косоуре

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сварка ворот распошные, откатные, калиток,

100 р.

Сварка ворот распошные, откатные, калиток,

Гродно

Утепление мансард ППУ

Договорная

Утепление мансард ППУ

Гродно

Рассрочка
Утепление ангаров и хранилищ

Договорная

Утепление ангаров и хранилищ

Гродно

Рассрочка
Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Договорная

Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Гродно

Пескоструйная обработка в Гродно. Пескоструй

Договорная

Пескоструйная обработка в Гродно. Пескоструй

Гродно

Лестница продам. Изготовление лестница. Козырек .

Договорная

Лестница продам. Изготовление лестница. Козырек .

Гродно

Перекачка бетона

Договорная

Перекачка бетона

Гродно

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гродно

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА В ГРОДНО И ОБЛАСТИ

Договорная

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА В ГРОДНО И ОБЛАСТИ

Гродно

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гродно

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Договорная

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Гродно

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Гродно

Ликвидационный тампонаж скважин

Договорная

Ликвидационный тампонаж скважин

Гродно

Земляные и ландшафтные работы минипогрузчик

65 р.

Земляные и ландшафтные работы минипогрузчик

Гродно

Видеонаблюдение установка

Договорная

Видеонаблюдение установка

Гродно

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Гродно

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Гродно

Кровля, Кровельные работы, монтаж Кровли, Бани под

Договорная

Кровля, Кровельные работы, монтаж Кровли, Бани под

Гродно

Навес , навесы, беседки

Договорная

Навес , навесы, беседки

Гродно

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Гродно

Выездные сварочные работы .любой сложности

Договорная

Выездные сварочные работы .любой сложности

Гродно

Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Договорная

Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Гродно

Монтаж сайдинга

Договорная

Монтаж сайдинга

Гродно

Аренда и услуги минипогрузчика в Гродно

65 р.

Аренда и услуги минипогрузчика в Гродно

Гродно

Услуги Амкодора

Договорная

Услуги Амкодора

Гродно

Аренда/услуги мини экскаватора,мини погрузчика

65 р.

Аренда/услуги мини экскаватора,мини погрузчика

Гродно

Монтаж кровли

Договорная

Монтаж кровли

Гродно

Заборы под ключ

Договорная

Заборы под ключ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Промышленный альпинизм

Договорная

Промышленный альпинизм

Гродно

Ковельные работы любой сложности

26 р.

Ковельные работы любой сложности

Гродно

Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Договорная

Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Гродно

Аренда Экскаватор-Погрузчик УБОРКА СНЕГА

55 р.

Аренда Экскаватор-Погрузчик УБОРКА СНЕГА

Гродно

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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