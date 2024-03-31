Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в других городах Гродненской области
5 р.
LEGO Pullback Motor 6×5×3 ОЧЕНЬ ПРОШУ ОБРАЩАЙТЕСЬ.
Гродненская, Другие города
15 р.
Металлический конструктор. ОЧЕНЬ ПРОШУ ОБРАЩАТЬСЯ.
Гродненская, Другие города
Договорная
Инструкции от НЕОРИГИНАЛЬНЫХ наборов LEGO.
Гродненская, Другие города
21 р.
Чемодан времен СССР
Гродненская, Другие города
21 р.
диапроектор Спутник
Гродненская, Другие города
110 р.
Веерная папка-органайзер. Винтаж. ГДР. 1972 год.
Гродненская, Другие города
Договорная
Термометр времени СССР
Гродненская, Другие города
Договорная
Колокольчик. ОЧЕНЬ ПРОШУ ОБРАЩАЙТЕСЬ.
Гродненская, Другие города
18 р.
Фужеры и рюмка
Гродненская, Другие города
12 р.
Оловянные солдатики
Минск, Фрунзенский
150 р.
Скатерть Peggu Wilkins, Англия, винтаж.
Брест
13 р.
Коллекция танков
Минск, Фрунзенский
27 р.
Атлас СССР карманный довоенный
Минск, Фрунзенский
125 р.
Кофейный сервиз новый Югославия времён СССР
Минск, Фрунзенский
15 р.
Портфель
Гомель
2 р.
кофейная пара
Минск, Фрунзенский
25 р.
Чемодан
Гомель
185 р.
Фарфоровый подсвечник, статуэтки Румыния
Минск, Фрунзенский
10 р.
Пепельница бронзовая
Брест
20 р.
Открытки гродно
Гродно
222 р.
старинная латунная ёмкость
Гродненская, Ивье
45 р.
Пупс ГДР, СССР
Брест
25 р.
Lego Bionicle 8568 Лего Бионикл Оригинал
Минск, Фрунзенский
17 р.
Корзинка из СССР 35×32
Гродненская, Лида
250 р.
Бубенцы
Брестская, Ляховичи
20 р.
Бокалы
Гомельская, Жлобин
10 р.
Книги 1960 год
Витебская, Орша
4 р.
Плафоны
Минск, Советский
10 р.
Лагоритмическая линейка
Гродненская, Лида
100 р.
Барометр
Витебск
Договорная
Старинные
Брестская, Кобрин
Договорная
Часы времен СССР
Минск, Центральный
Договорная
Часы электроника
Минск, Заводской
5 р.
Рог
Витебск
4 р.
Чехол
Витебск
10 р.
Конструктор
Витебск
15 р.
Фото альбом
Витебск
Договорная
Тарелки . блюдца
Минская, Борисов
30 р.
Часы-будильник Янтарь
Гродно
2 р.
Галилео. Выпуск 21,2011
Минск, Советский
45 р.
Марки советского времени
Минск, Советский
10 р.
Бижутерия винтаж
Гомельская, Другие города
4 р.
Блюдо (тарелки) СССР 24 см
Витебская, Орша
5 р.
Альбом для гербария (СССР)
Минск, Советский
250 р.
Микрометр СССР, 1933 г
Минск, Советский
8 р.
Пепельница
Минск, Московский
25 р.
Насадки на тарелки СССР
Минск, Фрунзенский
10 р.
манеты
Гродненская, Лида
30 р.
Ложки СССР мельхиор
Минск, Фрунзенский
25 р.
Ложка латунная старая
Минск, Фрунзенский
70 р.
Ваза хрустальная ''Богемия''
Витебск
50 р.
Кукла большая
Минск, Центральный
45 р.
Швейная машинка ПМЗ
Минск, Центральный
13 р.
Математический набор и счётные палочки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пепельница СССР
Минск, Первомайский
10 р.
Паста чистящая Puhastuspasta
Гродненская, Волковыск
30 р.
Ключ от настенных часов
Могилев
8 р.
Модель машины
Витебск
10 р.
Выжигатель
Витебск
85 р.
Костяной фарфор ЛФЗ СССР кофейные пары
Минск, Ленинский