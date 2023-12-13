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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в других городах Гродненской области

Хрустальные туфельки, для принцессы

29.80 р.

Хрустальные туфельки, для принцессы

Гродненская, Другие города

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Египетские боги и другие

24.80 р.

Египетские боги и другие

Гродненская, Другие города

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Вазы из цветного стекла, завод Нёман , СССР

12 р.

Вазы из цветного стекла, завод Нёман , СССР

Гродненская, Другие города

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Фотоувеличитель 1959

50 р.

Фотоувеличитель 1959

Гродненская, Другие города

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Пластинки лотом

100 р.

Пластинки лотом

Гродненская, Другие города

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Фотоальбом СССР

15 р.

Фотоальбом СССР

Гродненская, Другие города

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Часы из СССР и не только .

Договорная

Часы из СССР и не только .

Гродненская, Другие города

монета 10 грошей 1840г серебро

7 р.

монета 10 грошей 1840г серебро

Гродненская, Другие города

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монета 1 грош 1624

25 р.

монета 1 грош 1624

Гродненская, Другие города

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Два флага БССР одним лотом 1974 г

15 р.

Два флага БССР одним лотом 1974 г

Гродненская, Другие города

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Статуэтки из СССР

Договорная

Статуэтки из СССР

Гродненская, Другие города

Орёл на шапку

15 р.

Орёл на шапку

Гродненская, Другие города

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ВАЗа гдр

Договорная

ВАЗа гдр

Гродненская, Другие города

монета 3 копейки 1900г

6 р.

монета 3 копейки 1900г

Гродненская, Другие города

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монета денарий Владислава 3 Варненчика 1434-1444

20 р.

монета денарий Владислава 3 Варненчика 1434-1444

Гродненская, Другие города

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Статуэтка фарфор Валлендорф Германия

850 р.

Статуэтка фарфор Валлендорф Германия

Гродненская, Другие города

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Интересные книги,10 руб.-книга.

Договорная

Интересные книги,10 руб.-книга.

Гродненская, Другие города

НЕУБИВАЕМЫЕ Фонарики USA Maglite

Договорная

НЕУБИВАЕМЫЕ Фонарики USA Maglite

Гродненская, Другие города

Женские романы,3 руб.-книга.

Договорная

Женские романы,3 руб.-книга.

Гродненская, Другие города

лот монет империи

10 р.

лот монет империи

Гродненская, Другие города

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Бусы СССР

Договорная

Бусы СССР

Гродненская, Другие города

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Интересные книги,10 руб.-книга.

Договорная

Интересные книги,10 руб.-книга.

Гродненская, Другие города

Вилки старинные

30 р.

Вилки старинные

Гродненская, Другие города

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Пепельница из синего стекла СССР

10 р.

Пепельница из синего стекла СССР

Гродненская, Другие города

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Часы из СССР .

55 р.

Часы из СССР .

Гродненская, Другие города

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Историко-любовные романы,8 руб.-книга.

Договорная

Историко-любовные романы,8 руб.-книга.

Гродненская, Другие города

Историко-любовные романы,8 руб.-книга.

Договорная

Историко-любовные романы,8 руб.-книга.

Гродненская, Другие города

Н.Александрова.Романы о приключениях поручика Орды

20 р.

Н.Александрова.Романы о приключениях поручика Орды

Гродненская, Другие города

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Исторические романы,10 руб.-книга.

Договорная

Исторические романы,10 руб.-книга.

Гродненская, Другие города

Монеты РИ

35 р.

Монеты РИ

Гродненская, Другие города

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Часы

Договорная

Часы

Гродненская, Другие города

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Игрушки СССР

Договорная

Игрушки СССР

Гродненская, Другие города

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Журналы

2 р.

Журналы

Гродненская, Другие города

Купюры, деньги

Договорная

Купюры, деньги

Гродненская, Другие города

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Посуда из стекла,завод Нёман, СССР

Договорная

Посуда из стекла,завод Нёман, СССР

Гродненская, Другие города

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Карандашницы СССР

Договорная

Карандашницы СССР

Гродненская, Другие города

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Снегурочки

Договорная

Снегурочки

Гродненская, Другие города

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Игрушки СССР

Договорная

Игрушки СССР

Гродненская, Другие города

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монеты времен ВКЛ

10 р.

монеты времен ВКЛ

Гродненская, Другие города

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Тарелка красная стекло

30 р.

Тарелка красная стекло

Гродненская, Другие города

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Погоны МВД Беларуси прошлых лет

30 р.

Погоны МВД Беларуси прошлых лет

Гродненская, Другие города

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Статуэтка фарфор Лфз,, Гадание на ромашке ''

659 р.

Статуэтка фарфор Лфз,, Гадание на ромашке ''

Гродненская, Другие города

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Погоны МВД Беларуси прошлых лет

25 р.

Погоны МВД Беларуси прошлых лет

Гродненская, Другие города

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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