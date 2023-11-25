Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Городке
20 р.
Вилы
Витебская, Городок
100 р.
Вал для фугана с тремя ножами .
Витебская, Городок
150 р.
Патрон токарный новый
Витебская, Городок
10 р.
Стамеска для токарного и ручной
Витебск
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
15 р.
Чашка по бетону
Гомельская, Речица
45 р.
Регулятор скорости
Минская, Борисов
30 р.
Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )
Гродно
Бесплатно
Запчасти Stihl, Husqvarna
Минск, Первомайский
140 р.
Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва
Гродно
185 р.
Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг
Гродно
135 р.
тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг
Гродно
27 р.
Набор губок для затирки BIHUI
Минск, Московский
45 р.
Сверло перьевое
Витебск
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
400 р.
Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)
Могилев
120 р.
Зарядное устройство Makita XGT
Могилев
20 р.
Насадки (dexell,stanley)
Витебск
Договорная
ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Брестская, Пинск
Договорная
Металл рамы железные швеллер уголок духтавор
Минск, Заводской
Договорная
Шлифовальные диски, насадки, листы
Брестская, Барановичи
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
81.31 р.
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)
Минск, Центральный
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11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая
Минск, Центральный
150 р.
(Уценка) Верстак RYOBI RWB03
Минск, Фрунзенский
7 р.
Нож строительный
Витебск
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158.58 р.
Тиски Deko CL11
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
106.50 р.
Струбцина Total THT1321401
Минск, Центральный
30 р.
Штатив для нивелира и теодолита
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
70.80 р.
Бур AEG Powertools 4932343617
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
488.50 р.
Ледобур ECO GD-53
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
77.64 р.
Струбцина Total THT1321204
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
63.18 р.
Струбцина Total THT13186
Минск, Центральный
20 р.
Ножевка по металлу
Витебская, Орша
70 р.
Присоска DLT VST-207 Mini, Ø7 дюймов
Минск, Московский
330 р.
Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro EVOLUTION
Минск, Московский
22 р.
Набор щеток для чистки на дрель шуруповерт DLT, 3шт
Минск, Московский
20 р.
Универсальный кулачковый патрон Dremel 4486
Минск, Фрунзенский
Договорная
Метчики,плашки,зенкер,цековка, зенковк,втулки пер.
Минск, Заводской
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250 р.
Сверла, буры, зенкеры Metabo 631810000
Минск, Центральный
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340.43 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.787
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
270 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Metabo 625349000 (12В/4 Ah)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
327.60 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-125 ONE+ 5133003359 (18В/2.5 а*ч +
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
324.84 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-120C 5133005090 (18В/4.0 Ah + 18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
339.36 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.578.655
Минск, Центральный
68 р.
Система выравнивания плитки (СВП) BIHUI
Минск, Московский
16 р.
Маяк для наливного пола 50 шт ПЛАСТИК РУСИ
Минск, Московский
290 р.
Вакуумная присоска RUBI для плитки, 110кг.
Минск, Московский
5 р.
Губка строительная для затирки BIHUI
Минск, Московский
85 р.
Шаблон для монтажа электрических подрозетников INSTALLER Electric-3
Минск, Московский
150 р.
Хоппер ковш для набрызга штукатурки HYVST OMG-II
Минск, Московский
365 р.
Вакуумная присоска от BIHUI с манометром SCVG8
Минск, Московский
9 р.
Регулируемые клинья BIHUI
Минск, Московский
20 р.
АГШК (черепашка) DLT 1, для сухой, мокрой шлифовки
Минск, Московский
68 р.
Шпатели для силикона Silicone master
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный