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Вакансии в Горках

Руководитель отдела маркетинга

Договорная

Руководитель отдела маркетинга

ТРЕБОВАНИЯ: - Высшее образование в области маркетинга; - Опыт работы от 2-х лет - Владение понятиями и инструментами маркетинга - Понимание офлайн- и онлайн-продвижения на рынке B2C - Развитые коммуни...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
бухгалтер

950 р.

бухгалтер

Обязанности: - работа в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 -учет и списание материальных ценностей. -обработка первичной документации -учет материалов по складам -учет производимой готовой продукции. Треб...

Могилевская, Горки

производитель работ (прораб)

1 500 р.

производитель работ (прораб)

Обязанности:Осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью участка. Обеспечение выполнения плана по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-...

Могилевская, Горки

1 000 р.

Юрисконсульт

Организация правового обеспечения предприятия; защита имущественных и иных интересов организации; организация работы по проверке и визировании хозяйственных договоров, отслеживание дебиторов и кредит...

Могилевская, Горки

Договорная

Сварщик водопроводных систем

ОБЯЗАННОСТИ: Изготовление и дальнейший выпуск металлической продукции Планирование рабочих мероприятий Анализ технологии проведения сварочных мероприятий Соблюдение режима сварки Составление заказов н...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Ищем горничную

700 р.

Ищем горничную

Ищем к нам в команду горничную. Гибкий график работы Зарплата от 700 руб плюс премирование Наличие собственного авто обязательно Обязанности : -Производить уборки в апартаментах и подсобных помещ...

Могилевская, Горки

800 р.

Кладовщик

Прием материальных ценностей, оформление документов; хранение, выдача материалов и учет движения материальных ценностей; контроль за состоянием складского хозяйства; чистота и порядок хранения материа...

Могилевская, Горки

800 р.

Психолог

Исправительному учреждению ,,Исправительная колония 9,, требуется психолог в отделение психологического обеспечения на период нахождения основного работника в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. ...

Могилевская, Горки

Начальник отряда

1 750 р.

Начальник отряда

Исправительное учреждение,,Исправительная колония 9,, приглашает на службу на должности среднего и старшего начальствующего состава молодых людей в возрасте до 35 лет. Мы предлагаем: достойную и стаб...

Могилевская, Горки

Вакансия Отделочник

1 500 р.

Вакансия Отделочник

Требуются на внутреннюю отделку квартир на строительный объект в г. Могилеве с опытом работы. Оплата сдельная, 2 раза в месяц. Иногородним предоставляется жилье.

Могилевская, Горки

1 000 р.

Начальник гаража

Обеспечение содержания автомобилей в надлежащем состоянии и организация их выпуска на линию; контроль за обеспечением горюче-смазочными материалами. Учет и списание материальных ценностей.

Могилевская, Горки

1 400 р.

Мастер цеховых подразделений/ производственного участка, мастер контрольный

Изготовление продукции высокого качества в полном соответствии с требованиями ГОСТов, технических условий и технологии производства, строгое соблюдение производственной, технологической и трудовой дис...

Могилевская, Горки

1 000 р.

Инженер-технолог

2 вакантные должности: инженер-технолог по металлообработке; инженер-технолог по швейному производству. Разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов, видов оборудования и технологиче...

Могилевская, Горки

Договорная

Продавец-консультант в магазин «Аквариум»

Требуется продавец в зоомагазин «Аквариум». В г.Горки. Сменный график работы 4/2. Ветеринарное образование приветствуется. Основные обязанности: - расстановка и пополнение товара на стеллажах; - помощ...

Могилевская, Горки

Сварщик

2 000 р.

Сварщик

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщиков, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружный коллектив...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Слесарь

1 600 р.

Слесарь

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружная команда; -...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Слесарь по ремонту оборудования

Договорная

Слесарь по ремонту оборудования

Требуется слесарь по ремонту оборудования. Официальное трудоустройство. Прлный соц пакет. Возможна подработка.

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
СРОЧНО Требуется АВТОМОЙЩИК в г.Горки

Договорная

СРОЧНО Требуется АВТОМОЙЩИК в г.Горки

На уютную автомойку на постоянной основе требуется Автомойщик! Все подробности только по телефону или личной встрече. На сообщения не отвечаем. Обязанности: Качественно и быстро мыть машины. Личностн...

Могилевская, Горки

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Горки

Расклейщик в Горки Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекла...

Могилевская, Горки

Требуется водитель категории ''Е''

Договорная

Требуется водитель категории ''Е''

Требуется водитель категории "Е". Перевозка молочной продукции по маршруту РБ-РФ.Ответственный и желающий заработать. Ремонт и обслуживание авто.

Могилевская, Горки

Станочник деревообрабатывающих станков

800 р.

Станочник деревообрабатывающих станков

Строительная компания "Прометей" приглашает на работу станочника деревообрабатывающих станков в цех деревообработки

Могилевская, Горки

плотник-бетонщик

1 500 р.

плотник-бетонщик

Строительная компания "Прометей" приглашает на работу плотников-бетонщиков. Иногородним жилье предоставляем. Заработная плата высокая 1500-2000, сдельная - согласно сдельным расценкам, при выполнении...

Могилевская, Горки

Машинист бульдозера

2 000 р.

Машинист бульдозера

Строительная компания"Прометей"приглашает на работу машиниста бульдозера. Заработная плата от 2000. Иногородним жилье предоставляем! Требования к кандидату: Наличие удостоверения тракториста-машиниста...

Могилевская, Горки

Электрогазосварщик

1 500 р.

Электрогазосварщик

Строительная компания "Прометей" приглашает на работу электрогазосварщиков. Оплата сдельная от 1500 и выше. ИНОГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. Обязанности: Проведение сварочных работ при выполнении стр...

Могилевская, Горки

Юрисконсульт

1 000 р.

Юрисконсульт

Строительная компания "Прометей" приглашает на работу юрисконсульта. Обязанности: полное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия

Могилевская, Горки

Администратор-горничная в Горках

Договорная

Администратор-горничная в Горках

Требуется Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 ...

Могилевская, Горки

Договорная

Водитель кат Е

Требуются водители кат С,Е Автослесарь

Могилевская, Горки

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее