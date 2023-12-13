Вакансии в Горках
Договорная
Руководитель отдела маркетинга
ТРЕБОВАНИЯ: - Высшее образование в области маркетинга; - Опыт работы от 2-х лет - Владение понятиями и инструментами маркетинга - Понимание офлайн- и онлайн-продвижения на рынке B2C - Развитые коммуни...
Могилевская, Горки
950 р.
бухгалтер
Обязанности: - работа в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 -учет и списание материальных ценностей. -обработка первичной документации -учет материалов по складам -учет производимой готовой продукции. Треб...
Могилевская, Горки
1 500 р.
производитель работ (прораб)
Обязанности:Осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью участка. Обеспечение выполнения плана по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-...
Могилевская, Горки
1 000 р.
Юрисконсульт
Организация правового обеспечения предприятия; защита имущественных и иных интересов организации; организация работы по проверке и визировании хозяйственных договоров, отслеживание дебиторов и кредит...
Могилевская, Горки
Договорная
Сварщик водопроводных систем
ОБЯЗАННОСТИ: Изготовление и дальнейший выпуск металлической продукции Планирование рабочих мероприятий Анализ технологии проведения сварочных мероприятий Соблюдение режима сварки Составление заказов н...
Могилевская, Горки
700 р.
Ищем горничную
Ищем к нам в команду горничную. Гибкий график работы Зарплата от 700 руб плюс премирование Наличие собственного авто обязательно Обязанности : -Производить уборки в апартаментах и подсобных помещ...
Могилевская, Горки
800 р.
Кладовщик
Прием материальных ценностей, оформление документов; хранение, выдача материалов и учет движения материальных ценностей; контроль за состоянием складского хозяйства; чистота и порядок хранения материа...
Могилевская, Горки
800 р.
Психолог
Исправительному учреждению ,,Исправительная колония 9,, требуется психолог в отделение психологического обеспечения на период нахождения основного работника в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. ...
Могилевская, Горки
1 750 р.
Начальник отряда
Исправительное учреждение,,Исправительная колония 9,, приглашает на службу на должности среднего и старшего начальствующего состава молодых людей в возрасте до 35 лет. Мы предлагаем: достойную и стаб...
Могилевская, Горки
1 500 р.
Вакансия Отделочник
Требуются на внутреннюю отделку квартир на строительный объект в г. Могилеве с опытом работы. Оплата сдельная, 2 раза в месяц. Иногородним предоставляется жилье.
Могилевская, Горки
1 000 р.
Начальник гаража
Обеспечение содержания автомобилей в надлежащем состоянии и организация их выпуска на линию; контроль за обеспечением горюче-смазочными материалами. Учет и списание материальных ценностей.
Могилевская, Горки
1 400 р.
Мастер цеховых подразделений/ производственного участка, мастер контрольный
Изготовление продукции высокого качества в полном соответствии с требованиями ГОСТов, технических условий и технологии производства, строгое соблюдение производственной, технологической и трудовой дис...
Могилевская, Горки
1 000 р.
Инженер-технолог
2 вакантные должности: инженер-технолог по металлообработке; инженер-технолог по швейному производству. Разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов, видов оборудования и технологиче...
Могилевская, Горки
Договорная
Продавец-консультант в магазин «Аквариум»
Требуется продавец в зоомагазин «Аквариум». В г.Горки. Сменный график работы 4/2. Ветеринарное образование приветствуется. Основные обязанности: - расстановка и пополнение товара на стеллажах; - помощ...
Могилевская, Горки
2 000 р.
Сварщик
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщиков, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружный коллектив...
Могилевская, Горки
1 600 р.
Слесарь
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружная команда; -...
Могилевская, Горки
Договорная
Слесарь по ремонту оборудования
Требуется слесарь по ремонту оборудования. Официальное трудоустройство. Прлный соц пакет. Возможна подработка.
Могилевская, Горки
Договорная
СРОЧНО Требуется АВТОМОЙЩИК в г.Горки
На уютную автомойку на постоянной основе требуется Автомойщик! Все подробности только по телефону или личной встрече. На сообщения не отвечаем. Обязанности: Качественно и быстро мыть машины. Личностн...
Могилевская, Горки
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Горки
Расклейщик в Горки Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекла...
Могилевская, Горки
Договорная
Требуется водитель категории ''Е''
Требуется водитель категории "Е". Перевозка молочной продукции по маршруту РБ-РФ.Ответственный и желающий заработать. Ремонт и обслуживание авто.
Могилевская, Горки
800 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
Строительная компания "Прометей" приглашает на работу станочника деревообрабатывающих станков в цех деревообработки
Могилевская, Горки
1 500 р.
плотник-бетонщик
Строительная компания "Прометей" приглашает на работу плотников-бетонщиков. Иногородним жилье предоставляем. Заработная плата высокая 1500-2000, сдельная - согласно сдельным расценкам, при выполнении...
Могилевская, Горки
2 000 р.
Машинист бульдозера
Строительная компания"Прометей"приглашает на работу машиниста бульдозера. Заработная плата от 2000. Иногородним жилье предоставляем! Требования к кандидату: Наличие удостоверения тракториста-машиниста...
Могилевская, Горки
1 500 р.
Электрогазосварщик
Строительная компания "Прометей" приглашает на работу электрогазосварщиков. Оплата сдельная от 1500 и выше. ИНОГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. Обязанности: Проведение сварочных работ при выполнении стр...
Могилевская, Горки
1 000 р.
Юрисконсульт
Строительная компания "Прометей" приглашает на работу юрисконсульта. Обязанности: полное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия
Могилевская, Горки
Договорная
Администратор-горничная в Горках
Требуется Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 ...
Могилевская, Горки
Договорная
Водитель кат Е
Требуются водители кат С,Е Автослесарь
Могилевская, Горки
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь