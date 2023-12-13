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Работа, бизнес, учёба в Горках

Руководитель отдела маркетинга

Договорная

Руководитель отдела маркетинга

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
бухгалтер

950 р.

бухгалтер

Могилевская, Горки

производитель работ (прораб)

1 500 р.

производитель работ (прораб)

Могилевская, Горки

1 000 р.

Юрисконсульт

Могилевская, Горки

Договорная

Сварщик водопроводных систем

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Ищем горничную

700 р.

Ищем горничную

Могилевская, Горки

Договорная

Студент ищет подработку

Могилевская, Горки

800 р.

Кладовщик

Могилевская, Горки

800 р.

Психолог

Могилевская, Горки

Начальник отряда

1 750 р.

Начальник отряда

Могилевская, Горки

Вакансия Отделочник

1 500 р.

Вакансия Отделочник

Могилевская, Горки

1 000 р.

Начальник гаража

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

1 400 р.

Мастер цеховых подразделений/ производственного участка, мастер контрольный

Могилевская, Горки

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

1 000 р.

Инженер-технолог

Могилевская, Горки

Ищу подработку, чистка снега

Договорная

Ищу подработку, чистка снега

Могилевская, Горки

Ищу работу либо подработку

Договорная

Ищу работу либо подработку

Могилевская, Горки

Ищу работу либо подработку

Договорная

Ищу работу либо подработку

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу работу

Могилевская, Горки

Договорная

Чистка снега

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

Договорная

Продавец-консультант в магазин «Аквариум»

Могилевская, Горки

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

Сварщик

2 000 р.

Сварщик

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Слесарь

1 600 р.

Слесарь

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Слесарь по ремонту оборудования

Договорная

Слесарь по ремонту оборудования

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
услуга по расчистке снега

Договорная

услуга по расчистке снега

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу работу

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу работу или подработку

Могилевская, Горки

СРОЧНО Требуется АВТОМОЙЩИК в г.Горки

Договорная

СРОЧНО Требуется АВТОМОЙЩИК в г.Горки

Могилевская, Горки

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Горки

Могилевская, Горки

Подработка (16 лет)

Договорная

Подработка (16 лет)

Могилевская, Горки

Требуется водитель категории ''Е''

Договорная

Требуется водитель категории ''Е''

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу подработку 15 лет

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

Договорная

Подработка

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу работу либо подработку

Могилевская, Горки

Станочник деревообрабатывающих станков

800 р.

Станочник деревообрабатывающих станков

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу работу , подработку

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

Договорная

Ищу подработку

Могилевская, Горки

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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