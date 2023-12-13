Работа, бизнес, учёба в Горках
Договорная
Руководитель отдела маркетинга
Могилевская, Горки
950 р.
бухгалтер
Могилевская, Горки
1 500 р.
производитель работ (прораб)
Могилевская, Горки
1 000 р.
Юрисконсульт
Могилевская, Горки
Договорная
Сварщик водопроводных систем
Могилевская, Горки
700 р.
Ищем горничную
Могилевская, Горки
Договорная
Студент ищет подработку
Могилевская, Горки
800 р.
Кладовщик
Могилевская, Горки
800 р.
Психолог
Могилевская, Горки
1 750 р.
Начальник отряда
Могилевская, Горки
1 500 р.
Вакансия Отделочник
Могилевская, Горки
1 000 р.
Начальник гаража
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
1 400 р.
Мастер цеховых подразделений/ производственного участка, мастер контрольный
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
1 000 р.
Инженер-технолог
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку, чистка снега
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу либо подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу либо подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Горки
Договорная
Чистка снега
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Продавец-консультант в магазин «Аквариум»
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
2 000 р.
Сварщик
Могилевская, Горки
1 600 р.
Слесарь
Могилевская, Горки
Договорная
Слесарь по ремонту оборудования
Могилевская, Горки
Договорная
услуга по расчистке снега
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу или подработку
Могилевская, Горки
Договорная
СРОЧНО Требуется АВТОМОЙЩИК в г.Горки
Могилевская, Горки
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Горки
Могилевская, Горки
Договорная
Подработка (16 лет)
Могилевская, Горки
Договорная
Требуется водитель категории ''Е''
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку 15 лет
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Подработка
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу либо подработку
Могилевская, Горки
800 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу , подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Горки
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев