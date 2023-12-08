Строительство и ремонт в Горках
Договорная
Ищу работу либо подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу либо подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Горки
Договорная
Подработка
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу , подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Отделочник ищет подработку
Могилевская, Горки
Договорная
Окажу
Могилевская, Горки
Договорная
Нужна подработка разнорабочего.
Могилевская, Горки
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Горки
Договорная
Сантехнические работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Плиточник
Могилев
Договорная
Птиточник
Могилев
Договорная
Ищу подработку по вечерам либо выходные
Минская, Борисов
Договорная
Помогу с электрикой
Гомельская, Жлобин
Договорная
Облицовщик-плиточник
Брест
Договорная
Инженер ПТО, акты, сметы и пр.
Брест
Договорная
Каменщик, кладка перегородок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Любая укладка ламината+установка плинтуса
Гомель
Договорная
Ищу работу подработку маляр штукатур плиточник
Витебская, Орша
Договорная
Сантехник.Подключение гидрофоров насосных станций
Брестская, Кобрин
Договорная
Ремонтные и отделочные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Строитель ищет работу
Гродно
Договорная
Работа.
Гомельская, Добруш
Договорная
Сварщик(аргон)
Витебск
Договорная
Кровельщик-жестянщик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
Договорная
Строитель - плиточник
Гродно
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Плотник строитель
Могилев
Договорная
Каменщик-бетонщик-штукатур.
Минская, Молодечно
Договорная
Монтаж гипсокартона
Могилев
Договорная
Выполню,Ремонт откосов
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Могилев
Договорная
Ищу работу подработку
Витебск
Договорная
Сантехник.
Брестская, Жабинка
Договорная
Плотник столяр
Могилев
Договорная
ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли
Брестская, Пинск
Договорная
Выполняем любую работу
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Разнорабочий
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр штукатур
Могилев
Договорная
Ищу работу
Могилев
Договорная
Плиточник
Минская, Борисов
Договорная
мастер на все руки ищет работу.
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу работу/подработку
Гомельская, Светлогорск
Договорная
САНТЕХНИК
Могилев
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Маляр/штукатур
Брест
Договорная
Электрик
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сантехник .Ремонт и подключение насосных станций
Брестская, Жабинка
Договорная
Фасадчик ищу работу
Могилев
Договорная
Ищу работу, строитель универсал
Минск, Заводской
Договорная
Сантехник. Сантехнические работы
Брестская, Кобрин
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу, подработку
Витебская, Орша
Договорная
Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.
Витебск