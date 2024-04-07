Товары от Куфар Маркета
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Прочее из растений, рассады и семян в Гомельской области
1 р.
Лук
Гомельская, Речица
13 р.
Кора фракционная
Гомель
8 р.
Георгины крупноцветковые
Гомель
Бесплатно
Баночки для рассады
Гомельская, Жлобин
50 р.
Пион древовидный.
Гомель
40 р.
Цветы
Гомельская, Речица
7 р.
Туя заподная Смарагд 30-40 см,
Гомель
3 р.
Декоративные кустарники ,туи ,,смарагд,,
Гомель
0.25 р.
Нарциссы на срез
Гомель
5 р.
Букетик из нарциссов
Гомель
3 р.
Лагенария бутылочная
Гомель
0.50 р.
Нарциссы
Гомель
Договорная
Лилейники 1-3 - по 3 ру, 4,5 - по 5 рублей
Гомельская, Житковичи
3 р.
СИРЕНЬ БАДАН МУСКАРИ МАРГАРИТКИ ПТИЦЕМЛЕЧНИК
Гомель
0.50 р.
Нарциссы на срез
Гомельская, Речица
Договорная
Живая изгородь
Гомель
70 р.
Цветы/сад и огород
Гомельская, Речица
3 р.
Можжевельник декоративный
Гомель
20 р.
Пион розовый
Гомельская, Жлобин
20 р.
Пион ранний
Гомельская, Жлобин
5 р.
Мята
Гомель
3 р.
Многолетники
Гомель
Договорная
Бересклеты
Гомель
1.50 р.
Примулы
Гомельская, Жлобин
10 р.
Спирея Форзиция Вейгела
Гомельская, Жлобин
5 р.
Астильба розовая
Гомельская, Жлобин
25 р.
Семена большой выбор(КАРТОФЕЛЬ)
Гомельская, Рогачев
25 р.
Картофель СЕМЕНА элита(Гомель)
Гомель
0.84 р.
Семена(картофель)
Гомельская, Мозырь
0.81 р.
Семена, семенной, семенка
Гомельская, Калинковичи
0.30 р.
Черенки сортовой ивы
Гомельская, Буда-Кошелево
Договорная
Картофель
Гомельская, Добруш
Бесплатно
Цветы Ирисы
Гомельская, Мозырь
10 р.
Злаки
Гомель
10 р.
Букет с нарцисс
Гомель
8 р.
Розы почвопокровные
Гомель
Договорная
Стабилизированный мох
Гомель
25 р.
Мурайя императорская
Гомель
3.50 р.
Клубни нарцыса и гиацынта
Гомель
16.46 р.
Грунт питательный торфяной ''ДВИНА'' 100л
Гомель
15 р.
Самшит
Гомель
0.30 р.
Нарцисс на срез.
Гомель
1 р.
Цветы, незабудки, птицемлечник, маргаритки, жёлтый
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
35 р.
''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.
Минск, Октябрьский
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Могилев
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Витебская, Орша
14.35 р.
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте
Брест
1.37 р.
Кассеты для рассады в ассоритименте
Брест
90 р.
Грядки из Еврокубов
Минск, Партизанский
Договорная
Тюльпаны 2024
Минская, Борисов
Договорная
Тюльпаны 2024
Минск, Центральный