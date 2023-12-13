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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Гомельской области

Чашка по бетону

15 р.

Чашка по бетону

Гомельская, Речица

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универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 02

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 02

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электродвигатель

25 р.

Электродвигатель

Гомель

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Клуп Ято Польша

100 р.

Клуп Ято Польша

Гомельская, Жлобин

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ГРАВЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KATANA GE2500

70 р.

ГРАВЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KATANA GE2500

Гомель

Доставка
Торцовочная пила Katana HD Line MS3000

598 р.

Торцовочная пила Katana HD Line MS3000

Гомель

Доставка
Рассрочка
Инвертор сварочный DGM ARC-205

149 р.

Инвертор сварочный DGM ARC-205

Гомель

Доставка
Рассрочка
Полуавтомат сварочный DGM MIG-210P

399 р.

Полуавтомат сварочный DGM MIG-210P

Гомель

Доставка
Рассрочка
Торцовочная пила Katana HD Line RED MS2000

309 р.

Торцовочная пила Katana HD Line RED MS2000

Гомель

Доставка
Рассрочка
Редуктор ацетилена, манометры

Договорная

Редуктор ацетилена, манометры

Гомельская, Речица

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Продам кейс для инструмента

20 р.

Продам кейс для инструмента

Гомельская, Мозырь

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Лопатка монтажная

15 р.

Лопатка монтажная

Гомель

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Нож строительный профессиональный

10 р.

Нож строительный профессиональный

Гомельская, Речица

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Заклепочник

10 р.

Заклепочник

Гомель

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Метчики М2,2 М3 М4 из СССР

0.50 р.

Метчики М2,2 М3 М4 из СССР

Гомель

Просекатель листового металла для мойки 35мм

45 р.

Просекатель листового металла для мойки 35мм

Гомель

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Инструменты

10 р.

Инструменты

Гомельская, Мозырь

Молоток

6 р.

Молоток

Гомель

Круг

3 р.

Круг

Гомель

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Счеток

2 р.

Счеток

Гомель

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Молоток

4 р.

Молоток

Гомель

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Коронка 120.

55 р.

Коронка 120.

Гомельская, Речица

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Фаскосниматель для ГКЛ подрозетников

15 р.

Фаскосниматель для ГКЛ подрозетников

Гомель

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Электроотвертка

70 р.

Электроотвертка

Гомель

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Зарядное устройство с батареей HILTI C4/36-350+ батарея HILTI B22 (Арт. 203/230792)

335.01 р.

Зарядное устройство с батареей HILTI C4/36-350+ батарея HILTI B22 (Арт. 203/230792)

Гомельская, Калинковичи

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06

Гомельская, Буда-Кошелево

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Лом строительный СССР

10 р.

Лом строительный СССР

Гомель

УШМ Wortex AG 232 , как новая

245 р.

УШМ Wortex AG 232 , как новая

Гомель

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Бур ручной по дереву

5 р.

Бур ручной по дереву

Гомель

Автоген ( пост резка )

Договорная

Автоген ( пост резка )

Гомельская, Речица

Клупп 1/2 , 3/4 + плашки . СССР

Договорная

Клупп 1/2 , 3/4 + плашки . СССР

Гомельская, Речица

Штроборез в прокат аренда

15 р.

Штроборез в прокат аренда

Гомель

Диск алмазный 230

30 р.

Диск алмазный 230

Гомельская, Калинковичи

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Влагомер

30 р.

Влагомер

Гомель

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Диск алмазный универсальный 230*22 Турбо Almarez

18 р.

Диск алмазный универсальный 230*22 Турбо Almarez

Гомель

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Выжигатель для фанеры

25 р.

Выжигатель для фанеры

Гомель

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Труборез для пластиковых труб

15 р.

Труборез для пластиковых труб

Гомельская, Калинковичи

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Герметик

6 р.

Герметик

Гомель

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Коронка.

10 р.

Коронка.

Гомель

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Реверсивная отвертка

10 р.

Реверсивная отвертка

Гомель

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Гравер

Договорная

Гравер

Гомельская, Другие города

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Хомуты нержавейка

5 р.

Хомуты нержавейка

Гомельская, Другие города

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фреза прямая Ф10

0.50 р.

фреза прямая Ф10

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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