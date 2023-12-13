Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочие инструменты в Гомельской области
15 р.
Чашка по бетону
Гомельская, Речица
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 02
Гомель
25 р.
Электродвигатель
Гомель
100 р.
Клуп Ято Польша
Гомельская, Жлобин
70 р.
ГРАВЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KATANA GE2500
Гомель
598 р.
Торцовочная пила Katana HD Line MS3000
Гомель
149 р.
Инвертор сварочный DGM ARC-205
Гомель
399 р.
Полуавтомат сварочный DGM MIG-210P
Гомель
309 р.
Торцовочная пила Katana HD Line RED MS2000
Гомель
Договорная
Редуктор ацетилена, манометры
Гомельская, Речица
20 р.
Продам кейс для инструмента
Гомельская, Мозырь
15 р.
Лопатка монтажная
Гомель
10 р.
Нож строительный профессиональный
Гомельская, Речица
10 р.
Заклепочник
Гомель
0.50 р.
Метчики М2,2 М3 М4 из СССР
Гомель
45 р.
Просекатель листового металла для мойки 35мм
Гомель
10 р.
Инструменты
Гомельская, Мозырь
6 р.
Молоток
Гомель
3 р.
Круг
Гомель
2 р.
Счеток
Гомель
4 р.
Молоток
Гомель
55 р.
Коронка 120.
Гомельская, Речица
15 р.
Фаскосниматель для ГКЛ подрозетников
Гомель
70 р.
Электроотвертка
Гомель
335.01 р.
Зарядное устройство с батареей HILTI C4/36-350+ батарея HILTI B22 (Арт. 203/230792)
Гомельская, Калинковичи
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06
Гомельская, Буда-Кошелево
10 р.
Лом строительный СССР
Гомель
245 р.
УШМ Wortex AG 232 , как новая
Гомель
5 р.
Бур ручной по дереву
Гомель
Договорная
Автоген ( пост резка )
Гомельская, Речица
Договорная
Клупп 1/2 , 3/4 + плашки . СССР
Гомельская, Речица
15 р.
Штроборез в прокат аренда
Гомель
30 р.
Диск алмазный 230
Гомельская, Калинковичи
30 р.
Влагомер
Гомель
18 р.
Диск алмазный универсальный 230*22 Турбо Almarez
Гомель
25 р.
Выжигатель для фанеры
Гомель
15 р.
Труборез для пластиковых труб
Гомельская, Калинковичи
6 р.
Герметик
Гомель
10 р.
Коронка.
Гомель
10 р.
Реверсивная отвертка
Гомель
Договорная
Гравер
Гомельская, Другие города
5 р.
Хомуты нержавейка
Гомельская, Другие города
0.50 р.
фреза прямая Ф10
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный