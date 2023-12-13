Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Гомельской области
25 р.
Скатерть
Гомельская, Калинковичи
13 р.
Набор для дома
Гомель
0.05 р.
Лотки для яиц
Гомель
10 р.
Набор гирь Г-2-110-МГ-2-1100 СССР разновес
Гомель
49.99 р.
Гири набор Г-2-210-МГ-2 СССР разновес
Гомель
5 р.
Швейное дело Корсажные ленты СССР
Гомель
70 р.
Лопата
Гомельская, Жлобин
50 р.
Ручной рефрактометр - спиртометр 0-80%
Гомель
15 р.
Помпа для бутля
Гомельская, Мозырь
8 р.
Комплект из двух эмалированных контейнеров.
Гомель
60 р.
Замок гаражный
Гомель
30 р.
Дверной звонок
Гомельская, Жлобин
50 р.
Шпагат веревка капроновая нить
Гомель
Договорная
Плетеные корзинки
Гомельская, Светлогорск
30 р.
Лента полипропиленовая
Гомель
5 р.
Оргстекло Поликарбонат Монолит 2, 3, 4 мм
Гомель
10 р.
Термометр бытовой ТБ-3-М1 (СССР 1991г.)
Гомель
10 р.
Ключница Фаберлик
Гомель
5 р.
Весы кухонные ручные с подвеской, почтой можно
Гомель
5 р.
Помпа для воды питьевой
Гомель
Бесплатно
Отдам
Гомель
3 р.
ПЭТ прозрачный
Гомель
25 р.
Лампа пояльная
Гомельская, Речица
100 р.
Уголок 150*150*2500
Гомельская, Лоев
Договорная
Бочка, канистры.
Гомель
20 р.
Бочка 200л.
Гомель
10 р.
Дозатор,емкость
Гомельская, Речица
Договорная
Весы хозяйственные
Гомель
7 р.
Набор полотенец
Гомельская, Рогачев
4 р.
Тыква съедобная
Гомель
10 р.
Органайзер
Гомель
20 р.
Прищепки
Гомельская, Жлобин
10 р.
Замок сувальный
Гомельская, Калинковичи
2 р.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Гомель
5 р.
Насос ручной
Гомель
10 р.
46 Нержавейка. Решетка из нержавейки. Размер 40см
Гомель
5 р.
Товары для быта
Гомель
600 р.
Дистиллятор
Гомель
15 р.
Подставка для бумажных полотенец
Гомельская, Мозырь
15 р.
Фумигатор от комаров Partizan
Гомель
10 р.
Безмен Весы Свердловск 1965
Гомель
10 р.
Навесной замок
Гомель
5 р.
Бутылка для воды.
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный