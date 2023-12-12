Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Гомельской области
55 р.
Новый пожарный рукав-шланг
Гомель
75 р.
Лопата для снега поликарбонат
Гомельская, Светлогорск
28 р.
скребок ( комбайн) для сбора черники Ёжик
Гомель
18.90 р.
Лопата снеговая ЛЕДО с алюминиевой планкой
Гомель
40 р.
Лопата для снега
Гомель
17 р.
Лопата снеговая
Гомель
Договорная
Захват для бревен
Гомельская, Петриков
10 р.
Метла садовая
Гомель
6 р.
Рукоятка для опрыскивателя
Гомельская, Рогачев
Договорная
Окучник ручной?
Гомельская, Светлогорск
8 р.
Белый тюльпан
Гомель
15 р.
Лапата
Гомельская, Речица
20 р.
Опрыскиватель.
Гомельская, Речица
40 р.
Грабли финские ( комбайн) для сбора ягод
Гомельская, Калинковичи
1 р.
Ведра пищевые район сельмаш.пересылка любой почтой
Гомель
6 р.
Распылитель.
Гомель
150 р.
Гребёнка для сбора клюквы
Гомельская, Лельчицы
50 р.
Комбайн Гребёнка для сбора черники
Гомельская, Калинковичи
20 р.
Лопата для снега
Гомель
25 р.
опрыскиватель для цветов
Гомельская, Жлобин
Договорная
Продам ящик
Гомельская, Жлобин
50 р.
Садовый и огород
Гомель
10 р.
Кирка, мотыга, кайло.
Гомельская, Мозырь
155 р.
Емкость промывочная на 1 вых. с фитингом тип U 5л
Гомель
20 р.
Гидропульт скальчатый ГШ-2
Гомель
150 р.
Декоративные накладки для насоса
Гомель
35 р.
Распашник ручной
Гомель
Договорная
Еврокуб, Бачки, ведра, канистры,
Гомельская, Калинковичи
320 р.
Продам
Гомельская, Речица
10 р.
Рукомойник на 5л
Гомель
0.30 р.
Ящики
Гомельская, Жлобин
9 р.
Лопата
Гомель
5 р.
Рукомойник.
Гомель
20 р.
Топор
Гомель
15 р.
Ножовка
Гомельская, Жлобин
10 р.
Топоры
Гомельская, Жлобин
100 р.
Борона
Гомель
36 р.
Сетка Рабица 1.5 м,10 метров длина
Гомельская, Мозырь
Договорная
Перчатки
Гомельская, Речица
35 р.
Кувалда ссср
Гомель
Договорная
Ручная колонка с нержавейки
Гомель
0.50 р.
Ведро
Гомель
Договорная
Сошка
Гомельская, Калинковичи
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный