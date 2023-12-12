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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Гомельской области

Новый пожарный рукав-шланг

55 р.

Новый пожарный рукав-шланг

Гомель

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Лопата для снега поликарбонат

75 р.

Лопата для снега поликарбонат

Гомельская, Светлогорск

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скребок ( комбайн) для сбора черники Ёжик

28 р.

скребок ( комбайн) для сбора черники Ёжик

Гомель

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Лопата снеговая ЛЕДО с алюминиевой планкой

18.90 р.

Лопата снеговая ЛЕДО с алюминиевой планкой

Гомель

Доставка по Беларуси
Лопата для снега

40 р.

Лопата для снега

Гомель

Лопата снеговая

17 р.

Лопата снеговая

Гомель

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Захват для бревен

Договорная

Захват для бревен

Гомельская, Петриков

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Метла садовая

10 р.

Метла садовая

Гомель

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Рукоятка для опрыскивателя

6 р.

Рукоятка для опрыскивателя

Гомельская, Рогачев

Окучник ручной?

Договорная

Окучник ручной?

Гомельская, Светлогорск

Белый тюльпан

8 р.

Белый тюльпан

Гомель

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Лапата

15 р.

Лапата

Гомельская, Речица

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Опрыскиватель.

20 р.

Опрыскиватель.

Гомельская, Речица

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Грабли финские ( комбайн) для сбора ягод

40 р.

Грабли финские ( комбайн) для сбора ягод

Гомельская, Калинковичи

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Ведра пищевые район сельмаш.пересылка любой почтой

1 р.

Ведра пищевые район сельмаш.пересылка любой почтой

Гомель

Распылитель.

6 р.

Распылитель.

Гомель

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Гребёнка для сбора клюквы

150 р.

Гребёнка для сбора клюквы

Гомельская, Лельчицы

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Комбайн Гребёнка для сбора черники

50 р.

Комбайн Гребёнка для сбора черники

Гомельская, Калинковичи

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Лопата для снега

20 р.

Лопата для снега

Гомель

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опрыскиватель для цветов

25 р.

опрыскиватель для цветов

Гомельская, Жлобин

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Продам ящик

Договорная

Продам ящик

Гомельская, Жлобин

Садовый и огород

50 р.

Садовый и огород

Гомель

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Кирка, мотыга, кайло.

10 р.

Кирка, мотыга, кайло.

Гомельская, Мозырь

Емкость промывочная на 1 вых. с фитингом тип U 5л

155 р.

Емкость промывочная на 1 вых. с фитингом тип U 5л

Гомель

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Гидропульт скальчатый ГШ-2

20 р.

Гидропульт скальчатый ГШ-2

Гомель

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Декоративные накладки для насоса

150 р.

Декоративные накладки для насоса

Гомель

Распашник ручной

35 р.

Распашник ручной

Гомель

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Еврокуб, Бачки, ведра, канистры,

Договорная

Еврокуб, Бачки, ведра, канистры,

Гомельская, Калинковичи

Продам

320 р.

Продам

Гомельская, Речица

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Рукомойник на 5л

10 р.

Рукомойник на 5л

Гомель

Ящики

0.30 р.

Ящики

Гомельская, Жлобин

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Лопата

9 р.

Лопата

Гомель

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Рукомойник.

5 р.

Рукомойник.

Гомель

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Топор

20 р.

Топор

Гомель

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Ножовка

15 р.

Ножовка

Гомельская, Жлобин

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Топоры

10 р.

Топоры

Гомельская, Жлобин

Борона

100 р.

Борона

Гомель

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Сетка Рабица 1.5 м,10 метров длина

36 р.

Сетка Рабица 1.5 м,10 метров длина

Гомельская, Мозырь

Перчатки

Договорная

Перчатки

Гомельская, Речица

Кувалда ссср

35 р.

Кувалда ссср

Гомель

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Договорная

Ручная колонка с нержавейки

Гомель

Ведро

0.50 р.

Ведро

Гомель

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Сошка

Договорная

Сошка

Гомельская, Калинковичи

Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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