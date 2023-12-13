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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Гомельской области

Решетки на окна

150 р.

Решетки на окна

Гомель

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Двери в тамбур. Решетчатые двери

420 р.

Двери в тамбур. Решетчатые двери

Гомельская, Мозырь

окна

20 р.

окна

Гомельская, Речица

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Дверь с коробкой

Договорная

Дверь с коробкой

Гомель

Решетка металлическая оконная

70 р.

Решетка металлическая оконная

Гомель

Москитные сетки

Договорная

Москитные сетки

Гомель

Доставка по Беларуси
Решетки на окна с 10мм арматуры

35 р.

Решетки на окна с 10мм арматуры

Гомель

Доставка
Рассрочка
Стекло оконное

3 р.

Стекло оконное

Гомельская, Мозырь

Клин для установки дверей и окон

0.30 р.

Клин для установки дверей и окон

Гомельская, Житковичи

Окна ПВХ

750 р.

Окна ПВХ

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Дверь балконная

300 р.

Дверь балконная

Гомельская, Брагин

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Дверь балконная.

400 р.

Дверь балконная.

Гомель

Стекла для окон(р-р на втором фото).

Договорная

Стекла для окон(р-р на втором фото).

Гомель

Уценка ))) Новое поступление .

Договорная

Уценка ))) Новое поступление .

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Лента ПСУЛ 10/20 56 метров

12 р.

Лента ПСУЛ 10/20 56 метров

Гомель

Решетки на окна (сварные, кованые)

Договорная

Решетки на окна (сварные, кованые)

Гомель

Доставка
Рассрочка
Стекла

4 р.

Стекла

Гомельская, Мозырь

Завесы и зашчолки

Договорная

Завесы и зашчолки

Гомельская, Брагин

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль

10 р.

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль

Гомель

Стекло каленое

30 р.

Стекло каленое

Гомель

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Дверная ручка новая

20 р.

Дверная ручка новая

Гомель

Сетка маскитная рем.комплект.

10 р.

Сетка маскитная рем.комплект.

Гомель

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Антресоли

120 р.

Антресоли

Гомель

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Отливы оконные (и цокольные). Изготовление

Договорная

Отливы оконные (и цокольные). Изготовление

Гомель

Дверца жалюзийные 2шт

35 р.

Дверца жалюзийные 2шт

Гомель

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Дверь балконная

Бесплатно

Дверь балконная

Гомельская, Мозырь

Балконная дверь

8 р.

Балконная дверь

Гомельская, Жлобин

Пульт управления для ворот, шлагбаумов и т.д..

8 р.

Пульт управления для ворот, шлагбаумов и т.д..

Гомель

Анкерные пластины для окон пвх.

30 р.

Анкерные пластины для окон пвх.

Гомельская, Светлогорск

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Стекло узорчатое цветное

4 р.

Стекло узорчатое цветное

Гомельская, Жлобин

Роллеты АЛЮТЕХ

350 р.

Роллеты АЛЮТЕХ

Гомельская, Калинковичи

Ставни на окна

Договорная

Ставни на окна

Гомель

Антимоскитная сетка

5 р.

Антимоскитная сетка

Гомель

Замок дверной

30 р.

Замок дверной

Гомель

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Евроцилиндр, сердцевина, личинка 80мм

6 р.

Евроцилиндр, сердцевина, личинка 80мм

Гомель

Стекла для балконной рамы ПВХ

30 р.

Стекла для балконной рамы ПВХ

Гомель

Рамы

80 р.

Рамы

Гомельская, Речица

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Две двери

20 р.

Две двери

Гомель

Договорная

Ремонт мебели,дверей

Гомель

Дверь гармошка

90 р.

Дверь гармошка

Гомельская, Мозырь

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Звонок дверной беспроводной

15 р.

Звонок дверной беспроводной

Гомельская, Жлобин

Решетка для окна

50 р.

Решетка для окна

Гомель

дверные порожки 90 см

15 р.

дверные порожки 90 см

Гомельская, Мозырь

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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