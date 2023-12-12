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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Гомельской области

Роллет

700 р.

Роллет

Гомельская, Калинковичи

МОТОК ПРОВОЛОКИ

80 р.

МОТОК ПРОВОЛОКИ

Гомель

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси

100 р.

Калитка заборная.

Гомельская, Житковичи

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Петли и завесы

Договорная

Петли и завесы

Гомель

Замок навесной СССР

10 р.

Замок навесной СССР

Гомель

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Замок на ворота

50 р.

Замок на ворота

Гомель

Ручки для калитки

2.50 р.

Ручки для калитки

Гомель

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замки гаражные

Договорная

замки гаражные

Гомельская, Мозырь

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Замок в калитку

65 р.

Замок в калитку

Гомельская, Речица

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Дверные замки накладные

70 р.

Дверные замки накладные

Гомельская, Мозырь

Ушки для висячих замков.

5 р.

Ушки для висячих замков.

Гомельская, Речица

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Продам калитку

250 р.

Продам калитку

Гомельская, Мозырь

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Петли распашные ,маятниковые ,барные

20 р.

Петли распашные ,маятниковые ,барные

Гомельская, Калинковичи

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Продам ручку для калитки

25 р.

Продам ручку для калитки

Гомельская, Мозырь

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Договорная

Столбы бетонные

Гомель

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Столб жб забора

16 р.

Столб жб забора

Гомель

Доставка
Рассрочка
Панель забора

16 р.

Панель забора

Гомель

Доставка
Рассрочка
Колпак на столб забора (двухшовный) Эконом

Договорная

Колпак на столб забора (двухшовный) Эконом

Гомель

Доставка
Рассрочка
Колпак на столб плоский (Minimal)

Договорная

Колпак на столб плоский (Minimal)

Гомель

Доставка
Рассрочка
фиксатор

10 р.

фиксатор

Гомель

Пульт дистанционного управления NICE Era Flor FLO2

50 р.

Пульт дистанционного управления NICE Era Flor FLO2

Гомельская, Калинковичи

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Завеса

8 р.

Завеса

Гомельская, Жлобин

Замок цилиндровый гаражный. Новый

130 р.

Замок цилиндровый гаражный. Новый

Гомель

Наборные блоки для забора ''Кирпич 8 углов''

11 р.

Наборные блоки для забора ''Кирпич 8 углов''

Гомель

Бетонные столбы

20 р.

Бетонные столбы

Гомель

Завеса для ворот

5 р.

Завеса для ворот

Гомель

засов

25 р.

засов

Гомель

Ригельный замок

40 р.

Ригельный замок

Гомельская, Мозырь

Ригельный замок в гараж

80 р.

Ригельный замок в гараж

Гомельская, Мозырь

Колпак на столб (бесшовный) Престиж

Договорная

Колпак на столб (бесшовный) Престиж

Гомель

Доставка
Рассрочка
Колпак на столб двухцветный

Договорная

Колпак на столб двухцветный

Гомель

Доставка
Рассрочка
Проволока , колючая

Договорная

Проволока , колючая

Гомельская, Мозырь

Петли на ворота 40 на 200 цена за комплект

40 р.

Петли на ворота 40 на 200 цена за комплект

Гомельская, Жлобин

Сварочные работы

400 р.

Сварочные работы

Гомельская, Светлогорск

Колпак на столб с площадкой под фонарь

Договорная

Колпак на столб с площадкой под фонарь

Гомель

Доставка
Рассрочка
П-планка для забора С8

3.80 р.

П-планка для забора С8

Гомель

Завесы на ворота 3*17см, 2 шт

20 р.

Завесы на ворота 3*17см, 2 шт

Гомель

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Профлист С8

14.30 р.

Профлист С8

Гомель

Доставка
Бетонные плиты для забора б/у

400 р.

Бетонные плиты для забора б/у

Гомельская, Калинковичи

Автоматика и комплектующие для откатных ворот.

450 р.

Автоматика и комплектующие для откатных ворот.

Гомельская, Мозырь

Доставка
Рассрочка
Крышка бетонная 4х скатная, 40*40

80 р.

Крышка бетонная 4х скатная, 40*40

Гомельская, Добруш

Автоматический выключател Schneider

Договорная

Автоматический выключател Schneider

Гомельская, Калинковичи

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Товары с доставкой от магазинов

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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