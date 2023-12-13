Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Гомельской области
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Пластмассовые кеги
Гомель
1 р.
Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)
Гомель
59 р.
Колонка для воды
Гомельская, Калинковичи
5 р.
ягоды калины крупноплодной
Гомель
20 р.
Садовая фирурка
Гомельская, Речица
Договорная
Зерно, комбикорм, отруби, кукуруза, шрот, размол,
Гомель
Договорная
Зерно, комбикорм,корма
Гомельская, Речица
Договорная
Избавлю от металлического хлама
Гомельская, Мозырь
400 р.
Дерево новогоднее сакура
Гомель
Договорная
Журнал Садовод и огородник 2019-2020гг. Все номера
Гомельская, Светлогорск
60 р.
Газон
Гомельская, Светлогорск
0.25 р.
Лотки для рассады.
Гомель
45 р.
Статуэтка камень, бюстик девушки
Гомель
Договорная
Избавлю от металлолома
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВЫВЕЗЕМ любой Металлический хлам мозырь калинков
Гомельская, Мозырь
2.45 р.
Штакетник Металлический (Евроштакетник)
Гомель
Договорная
Инструмент для труб
Гомельская, Калинковичи
5 р.
Завязки для помидоров.
Гомель
10 р.
Коннектор универсальный
Гомель
Договорная
Опилки
Гомель
10 р.
Продам цепь 171см за 10р
Гомель
15 р.
Кормушка для птиц и не только
Гомель
20 р.
Ящик грибной
Гомель
Договорная
Урна. Мусорка.
Гомельская, Жлобин
30 р.
Набор для полива
Гомель
15.90 р.
Лопата снеговая Эверест с алюминиевой планкой
Гомель
Договорная
Вывезу металолом Мозырь Калинковичи
Гомельская, Мозырь
500 р.
Ёмкость
Гомельская, Хойники
15 р.
Кармушки елачки
Гомельская, Жлобин
600 р.
Контейнер гараж
Гомель
90 р.
Дренажный шлаг
Гомель
390 р.
Буржуйка,нерж.
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ёмкости по 50 л металлическая и пластмассовая, б/у
Гомель
3 р.
Емкость для Сока. 30л пэт пластик Кега пивная
Гомельская, Жлобин
20 р.
Водопроводный набор для участка земли 6 га
Гомельская, Мозырь
52 р.
Люк садовый ,Россия
Гомель
14 р.
Столбы шпалерные железобетонные для малины, сада
Гомель
100 р.
Емкость металлическая
Гомельская, Речица
200 р.
Продажа
Гомельская, Мозырь
105 р.
Опрыскиватель аккумуляторный
Гомельская, Рогачев
10 р.
Пластиковые контейнеры для рассады
Гомельская, Наровля
15 р.
Наушники шумозашитные
Гомель
150 р.
Весы
Гомельская, Буда-Кошелево
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный